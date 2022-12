Zwölf rasante Erdinger Sportmonate Monate von @ bis Z

Olympia: Snowboarder Yannik Angenend erfüllt in Peking seinen Traum. © MARCO BERTORELLO

Was war heuer los im Erdinger Sport? Hier das ABC der Ereignisse

@BFV geht unsere Bitte, dass es künftig weniger Entscheidungen vom Grünen Tisch gibt. Die Oberdinger Fußballer kassieren einen Punktabzug, weil sie zwar für die Spielberechtigung Fotos hochgeladen, dies aber nicht gemeldet haben. Der Sieg der SpVgg Altenerding gegen Hohenpolding wird einkassiert, weil sie einen Jugendspieler eingesetzt hat, der im Fußballkreis Donau/Isar eigentlich gar kein Jugendspieler mehr ist. Und was dem FC Hörgersdorf in der Relegation widerfahren ist, das spottet ohnehin jeder Beschreibung.

Aerobic lebt wieder. Die TSG Pastetten holt sich bei den offenen bayerischen Meisterschaften viermal Gold und zweimal Silber.

Bayern-Gold gewinnen Lukas Rimpfl, Anna-Katharina Fürstenau und Georg Scheffler vom TSV St. Wolfgang. Die Ringermannschaft hingegen vergibt in der Gruppenoberliga im letzten Kampf des Jahres die Chance auf die Meisterschaft.

Chinesischer Triumph bei den BMW Golf Open in Eichenried: Haong Li setzt sich im Stechen gegen den Belgier Thomas Pieters durch.

Camp: In Erding bereiten sich Gina Lückenkemper (r.) und Co. auf die EM vor. © cw

Dorfen läuft: Am 19. Stadtlauf nehmen 631 Männer und Frauen teil. Laufen ist wieder in. In Erding freuen sich die Organisatoren sogar über rund 900 Teilnehmer.

EM-Silber gewinnt Weitschütze Felix Karpfinger mit der U 19-Stockschützen-Nationalmannschaft. Antonia Meindl aus Schwindkirchen holt Bayern-Gold.

Frauentriple: So erfolgreich war der Landkreis im Frauenfußball noch nie. Mit dem FC Forstern 2 (Meister in der Bezirksoberliga), dem FC Langengeisling (Bezirksliga) und dem FC Schwaig (Kreisliga) holen gleich drei Teams die Titel und steigen auf. Forsterns Erste muss allerdings aus der Regionalliga raus. Für Furore sorgen die Forsterner B-Juniorinnen, die in der Bayernliga noch ohne Punktverlust und auf den Sprung in die Bundesliga sind.

Gala: Die Sportlerehrung des Landkreises und unsere Sportlerwahl – erstmals machen wir gemeinsame Sache und zeichnen die erfolgreichsten Athleten und Mannschaften zusammen aus. Geehrte und Gäste genießen die Sportgala in der Stadthalle: Die Geschwister Amelie und Simon holen die Titel bei der Sportlerwahl. Der FC Schwaig ist die Mannschaft des Jahres.

Heimat der deutschen Leichtathletik ist für zwei Wochen das Semptsportstadion, wo sich die Superstars Gina Lückenkemper, Malaika Mihambo und die komplette DLV-Elite auf die European Games vorbereiten. Als Gastgeber glänzt der TSV Erding, der dann auch die Senioren-DM mit über 1000 Teilnehmern perfekt ausrichtet.

Irl Christian – das steht ganz oben auf der Ergebnisliste bei der bayerischen Meisterschaft. Der Schütze von Treu Bayern Kirchasch gewinnt mit dem Kleinkalibergewehr.

Jerusalem soll der Saisonhöhepunkt von Lilly Samanski werden, denn dort nimmt sie bei der U 18-EM teil. Mit 3,75 Metern und Platz fünf ist sie aber nicht zufrieden. Sehr wohl aber mit den 4,21 m, die sie im Lauf des Jahres überspringt. Das ist europäische Jahresbestleistung in ihrer Altersklasse.

Matsch- statt Matchplan: 6600 Frauen und Männer graben sich beim Xletix am Kronthaler Weiher durch den Schlamm und überwinden drei Meter hohe Mauern. © Riedel

Karateka Maelle Locoge gewinnt DM-Bronze und Silber bei der Bayerischen, wo sich Sandra Lingner den Ü 35-Titel sichert und Aitana Bobbert Bronze bei der U 16 holt.

Lengdorf bleibt eine Hochburg der Schützen. Die Luftgewehrschützen schaffen ungeschlagen die Rückkehr in die Bayernliga und sind dort Tabellenführer. Aber auch andere Mannschaften zeigen ihre Klasse. Edelweiß Tading schießt um den Aufstieg in die 2. Bundesliga Luftpistole. Edelweiß Pretzen bleibt in der Luftgewehr-Auflage ohne Niederlage – und das nun seit Einführung der Bezirksliga. St. Ulrich Pesenlern steigt als Gausieger in die Luftpistole-Bezirksliga auf.

Meisterlich: Michael Brabenetz holt mit 542 Holz Bayern-Gold. Schon elf Schub vor dem Ende hat der Neufinsinger die magische Grenze von 500 Holz überrtroffen.

Neues Kraxlparadies: Erdings Alpenkranzler eröffnen zuerst ihre BoulderAirea und dann den 17 Meter hohen Kletterturm.

Olympia: Snowboarder Yannik Angenend landet bei den Olympischen Spielen in Peking auf Rang 13 und ist „mega-zufrieden“. Zuhause in Lengdorf wird er begeistert empfangen.

Podestplätze erobert Erwin Sedleczki bei der EM der Bogenschützen. Der 54-Jährige wird Dritter im Einzel und gewinnt Gold mit der Mannschaft.

Reiters rasanter Ritt: Beim Wartenberger Pfingstrennen gewinnt Lokalmatador Florian Reiter die Hobbyklasse. Der baustellenbedingte neue Kurs kommt bei Radlern und Zuschauern nicht gut an. Die Solidarität Wartenberg beschließt deshalb, 2023 mit dem Rennen auszusetzen.

Tor des Monats: Andreas Voglsammer schießt Union Berlin ins Halbfinale. © Matthias Koch via www.imago-images.de

Supertalent: Theresa Faltermaier ist erst 13 Jahr alt, mischt aber die ältere Konkurrenz auf. Die Erdinger Nationalspielerin wird deutsche U 15-Tischtennismeisterin und dreifache bayerische U 19-Meisterin. Bruder Johannes holt sich die südbayerische U 19-Meisterschaft.

Tempo 275: Der Eichenrieder Franz Aschenbrenner gewinnt ein Dragster-Rennen in Frankreich.

US-Student Andreas März kehrt für ein paar Monate für ein Praktikum in die Heimat zurück. Der Wörther Rückenspezialist holt in Berlin bei der U 20-DM Silber über 50 und 100 m und Bronze über 200 m.

Venedig statt Unterbruck: Die beiden Walpertskirchener Fußballer Josef Göß und Philipp Weber reisen nicht zu Kreisliga-Spielen, sondern machen sich auf den Weg nach Venedig: 480 Kilometer und 11 000 Höhenmeter. Das meiste zu Fuß.

Wartenberg hat gleich zwei alpine Marktmeisterinnen: Kathleen Ilse und Amelie Reiter sind nach zwei Durchgängen gleichauf. Johannes Denteler holt seinen siebten Titel.

Xletix heißt die Challenge, die 6600 Sportler an den Kronthaler Weiher lockt. Von dort geht’s über Bretterwände, unter Zäune, durch den Schlamm und irgendwann auch ins Ziel. Und ja, so etwas macht wirklich Spaß.

Yes sagt Andreas Voglsammer zum Angebot des FC Millwall. Der Dorfener Fußballprofi wechselt von Union zum Londoner Zweitligisten. Die Berliner hat er zuvor mit einem Treffer ins Pokalhalbfinale geschossen, das die Zuschauer der ARD zum „Tor des Monats“ küren.

Zachenhuber ist zurück. Nachdem sie ihre Epilepsie-Diagnose öffentlich gemacht hat, kehrt die Schwimmsportlerin zu Ex-Trainer Elli Mangafic zurück und feiert Erfolge. Bei den bayerischen Jahrgangsmeisterschaften gewinnt Amelia Zachenhuber über 50 m Freistil, 50 m Schmetterling und 100 m Freistil. DIETER PRIGLMEIR