26 SCE-Tore in der zweiten Hälfte: Eching führt Freising-Neufahrn aufs Glatteis

Richtig Fahrt aufgenommen: Die Echinger Handballer – hier zieht Marlon Escriva (l.) an Michael Schuster vorbei – feierten am Samstagnachmittag in der Sporthalle der Luitpoldanlage einen denkwürdigen Derbysieg. © Michalek

Die Handballer des SC Eching haben dank einer furiosen zweiten Halbzeit die HSG Freising-Neufahrn mit 40:31 besiegt. Deren Trainer sprach von einem „Desaster“.

Freising – Eine denkwürdige zweite Halbzeit erlebten die Fans in der Luitpoldsporthalle beim BOL-Handballderby zwischen der HSG Freising-Neufahrn und dem SC Eching: Die Gäste markierten in diesen 30 Minuten sensationelle 26 Treffer – am Ende stand ein 31:40 (16:14) aus Sicht der Hausherren auf der Anzeigentafel.

„Ich bin echt fassungslos. So etwas habe ich noch nie erlebt“, meinte HSG-Coach Erik Brasko und schimpfte: „Das war ein Desaster, wir hatten einen kompletten Blackout.“ Sein Echinger Trainerkollege Thomas Gentgen war dagegen hellauf begeistert: „Wir sind überglücklich. Es war einfach nur krass.“

Bis zum 22:22 sah es nach einer engen Partie aus

Aber der Reihe nach. Die ersten fünf Minuten der Partie waren auf beiden Seiten von Nervosität geprägt. Anschließend übernahmen zunächst die Echinger das Kommando, angetrieben vom starken Thomas Landsmann erarbeiteten sie sich eine 9:5-Führung. In der Folge kamen die HSG-Männer besser ins Spiel: Tobias Kapser und Konstantin Vopel netzten einige Male ein, und beim 14:13 lag Freising-Neufahrn erstmals vorne. Nach dem 16:14 zur Pause sah es bis zum 22:22 im zweiten Abschnitt weiter nach einer engen Partie aus.

Danach kam Eching jedoch so richtig in Fahrt: Die Gastgeber konzentrierten sich vor allem auf SCE-Spieler Landsmann, die dadurch entstehenden Räume konnten vor allem Justin Pausch und Simon Pfannes nutzen. Die SCE-Männer eroberten immer wieder den Ball und konterten Freising-Neufahrn nach vergebenen Chancen gnadenlos aus. So kamen die Gäste häufig zu leichten Toren und lagen bald mit 30:24 in Front. Das Rückzugsverhalten der HSG-Truppe passte überhaupt nicht, sie agierte viel zu träge. Brasko zählte mit: „Zwischenzeitlich haben die Echinger bei 13 Würfen 13 Tore gemacht, und das spricht auch nicht gerade für eine gute Leistung unserer Torhüter.“

„Eching hat absolut verdient gewonnen.“

Das Unheil nahm für die HSG seinen Lauf, weil der SC Eching das Tempo weiterhin hoch hielt. Ein Ball nach dem anderen knallte ins Freisinger Netz – und am Ende hatten die Gäste die 40-Tore-Marke erreicht. Gentgen war stolz auf sein Team, wollte neben den bekannten Namen aber auch Laurenz Reichert hervorheben, der sich vor allem in der Abwehr deutlich gesteigert habe. Brasko lobte den Gegner: „Eching hat absolut verdient gewonnen.“ Seine Männer dagegen hätten jeglichen Zweikampfwillen vermissen lassen.

Die Torschützen:

HSG: Konstantin Vopel 7, Ernad Huzejrovic 6, Felix Pfannes 4, Michael Schuster 4, Korbinian Herrmann 4, Tobias Kapser 3, Moses Becker 1, Christian Heldner 1, Tawfique Dedji Ossessegbe 1.

SCE: Simon Pfannes 10, Justin Pausch 10, Thomas Landsmann 7/2, Laurenz Reichert 3, Marlon Escriva 3, Kai-Daniel Linke 2, Fabian Halbig 2, Konstantin Daum 1, Kevin Pausch 1, Jakob Wall 1.

Bernd Heinzinger

