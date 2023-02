Für die SG Moosburg wird die Luft immer dünner

Nach Kräften gewehrt haben sich die Moosburger Mädels (in blau) gegen die favorisierten Wartenbergerinnen. Am Ende zogen sie knapp mit 1:3 den Kürzeren. © Albrecht

Die Volleyballerinnen der SG Moosburg stehen vor dem Abstieg aus der Bezirksklasse. Beim Doppelspieltag ging das Team zweimal leer aus.

Landkreis – Große Enttäuschung bei Moosburgs Volleyballfrauen und zumindest einmal Jubel bei der SCF-Zweiten: Das ist die Bilanz des Doppelspieltags beim Bezirksklassen-Meisterfavoriten TSV Wartenberg. Die SGM verlor gegen die Gastgeberinnen mit 1:3 (20:25, 25:19, 16:25, 24:26), Freising II mit 0:3 (22:25, 21:25, 27:29). Im Landkreisderby behielt der Sportclub gegen die SGM mit 3:1 (25:21, 22:25, 25:11, 25:14) die Oberhand.

Letztlich nichts zu holen gab es für die Landkreis-Vertreter gegen Topteam Wartenberg. Die Moosburgerinnen hielten zumindest phasenweise ganz gut mit, ohne aber letztlich den Gastgeberinnen den Sieg streitig machen zu können. Weit weg von ihrer Normalform, gelang den Freisingerinnen gegen den TSV wenig.

Freising II nimmt im Derby Revanche

Deutlich stärker als gegen Wartenberg präsentierte sich die SCF-Zweite im Duell mit der SG Moosburg, die das Hinspiel noch gewonnen hatte. „Gegen Wartenberg haben wir schwach gespielt. Umso mehr freut es mich, dass uns gegen Moosburg die Revanche geglückt ist“, sagt SCF-Trainer Leander Liebl und betont, dass seine Mannschaft mit diesen drei Punkten einen wichtigen Schritt Richtung vorzeitiger Klassenerhalt in der Bezirksklasse 1 geschafft hat.

„Wir brauchen in den vier Spielen zehn bis zwölf Punkte.“

Im SGM-Lager war man nach den beiden Niederlagen enttäuscht. „Wir haben in jeder Partie nur jeweils zwei Sätze gut gespielt, aber ansonsten lediglich 80 Prozent unseres eigentlichen Leistungsvermögens abrufen können. Das hat am Ende leider nicht zum Erfolg gereicht“, resümierte Moosburgs Coach Alexander Gradenwitz. Die Moosburgerinnen sind Tabellenvorletzter. Angesichts von drei fixen Absteigern und einem Relegationsplatz wird es nun sehr schwierig, im Saisonendspurt noch die Liga zu halten. „Wir brauchen in den vier Spielen noch zehn bis zwölf Punkte“, rechnet Gradenwitz vor.

Im Einsatz waren:

SGM: Barth, Brück, Grießer, Hafner, Hobmeier, Juli, Kerscher, Schröcker, Trebst.

SCF II: Adolf, Bindl, Jenic, Kaesse, Kaiser, Linke, Redl, Seifert.

