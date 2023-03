Akku leer, Aufstiegsfete vertagt: SVA Palzing vergibt ersten Matchball

Ausgelassene Jubelarie: Die zuletzt nicht gerade erfolgsverwöhnten Kirchdorfer Handballerinnen um Trainer Peter Heun spuckten dem SVA am Dienstagabend gehörig in die Suppe.

Handball

Die Bezirksliga-Handballerinnen des SVA Palzing haben das Derby gegen den SC Kirchdorf mit 23:24 verloren. Die Aufstiegsfete ist also vorerst vertagt.

Zolling – Die Handballerinnen des SVA Palzing müssen ihre Aufstiegsfeier verschieben: Im Bezirksliga-Derby gegen den SC Kirchdorf setzte es am Dienstagabend in Zolling eine knappe 23:24 (11:14)-Schlappe. Damit ist der SVA weiter einen Sieg vom Sprung in die BOL entfernt.

Palzings Trainer Lutz-Steffen Schmidt betonte hinterher, dass nur zwei Tage nach der Niederlage im Spitzenduell mit dem HC Donau/Paar II die geistige Frische und körperliche Fitness gefehlt hätten: „Das ist zwar keine Ausrede, aber der Akku war bei vielen Spielerinnen einfach leer.“ Euphorie herrschte dagegen bei seinem Kirchdorfer Kollegen Peter Heun: „Die Mädels waren von Anfang an voll da und topmotiviert. Für uns ist dieser Sieg eine extreme Genugtuung nach den letzten Niederlagen.“

SVA Palzing geht am Ende die Zeit aus

Jede Spielerin, die nur halbwegs laufen konnte, stand im SCK-Kader und kämpfte trotz Schmerzen um jeden Ball. Im ersten Abschnitt sorgte vor allem Susanne Bichlmeier dafür, dass ihr Team vorne lag. Über ein 8:6 und 12:10 stand es zur Pause 14:11 für Kirchdorf. Bei den Palzingerinnen spielten Maria-Teresa Wöhrl und Franka Straubinger stark. „Von den anderen kam allerdings zu wenig“, kritisierte Schmidt. Nach der Pause warf die SVA-Truppe alles in die Waagschale und kam bis auf ein Tor heran. Am Ende fehlte jedoch die Zeit. Fazit: Während der Palzinger Coach von einem der schwächeren Saisonspiele sprach und vor allem die unnötige Hektik im Spiel bemängelte, durften die Kirchdorfer Frauen feiern.

Die Torschützinnen:

SC Kirchdorf: Susanne Bichlmeier 8, Stefanie Chezzi 5/3, Chris- tina Malkrab 3, Franziska Sellmaier 3, Christine Ziegltrum 2, Selina Alibasic 1, Alina Schätzl 1, Kathrin Eicheldinger 1.

SVA Palzing: Franka Straubinger 7, Sandra Redl 4, Christina Schredl 4/2, Charlene Pötzl 3, Maria-Teresa Wöhrl 2, Franziska Rommel 2, Carolin Heilmeier 1.

Bernd Heinzinger

