Alle fünf auf dem Podium: Freisinger Judoka trumpfen in Ismaning auf

Strahlende Gesichter nach der Siegerehrung: Die Freisinger Teilnehmer (v. l.) Oliver Falkner, Josef Machtl, Markus Wrubel, Florian Lindner und Lothar Schmidt gewannen in ihren jeweiligen Gewichts- und Wettkampfklassen allesamt eine Medaille. © Singer

Die Athleten des JC Freising haben bei den bayerischen Einzelmeisterschaften im ID-Judo mit hohem kämpferischen Einsatz überzeugt.

Freising – Mit insgesamt fünf Sportlern ging der Judoclub Freising bei den offenen bayerischen Einzelmeisterschaften im ID-Judo an den Start. Veranstalter waren der Bayerische Judo-Verband mit dem Ressort „Integration und Judo für Behinderte“ sowie die Organisation Special Olympics Bayern (SOBY) im Rahmen ihrer bestehenden Kooperation. Dabei konnte der ausrichtende Budo-Club Ismaning mit 85 Athletinnen und Athleten aus Österreich sowie Hessen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Bayern bei den Titelkämpfen einen Teilnehmerrekord verzeichnen.

Mit einem zweiten Platz und vier dritten Rängen schafften alle fünf Vertreter des Judoclubs Freising den Sprung auf das Siegertreppchen. Darüber hinaus wussten sie nach der langen Corona-Pause ihr Trainerteam durch eine überaus positive Einstellung und hohen kämpferischen Einsatz zu überzeugen.

Mit Medaillen belohnt

In der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm der Wettkampfklasse (WK) 3 musste sich Josef Machtl bei seinem ersten Turniereinsatz noch der erfahreneren Konkurrenz beugen. Er wurde am Ende jedoch mit Bronze belohnt. Ähnlich erging es Oliver Falkner in der 66-Kilo-Kategorie (WK 3). Falkner konnte zwar mit einem Hüftwurf punkten, zu einem Sieg reichte es aber nicht ganz.

Bis 100 Kilogramm (WK 2) hatte es Florian Lindner mit sehr starken Gegnern zu tun, gegen die er sich mehr als respektabel aus der Affäre zog. Für seinen Trainer Karl-Heinz Kiefer hätte er mehr als Rang drei verdient gehabt.



Ein Kämpfer fiel der Arithmetik zum Opfer

Markus Wrubel konnte in der Klasse über 100 Kilogramm der WK 3 zwar zwei seiner drei Kämpfe mit Ippon gewinnen, fiel dann aber der Arithmetik zum Opfer. Wegen der Punktgleichheit mehrerer Kämpfer musste die absolute Kampfdauer über die Platzierungen entscheiden – und da hatte Wrubel das Nachsehen. Über 100 Kilo (WK 2) startete Lothar Schmidt mit einem schnellen Ippon durch Tai-otoshi (Körpersturz) optimal ins Turnier. Gegen seinen zweiten Gegner Paul Vogl vom JC Neunkirchen Schwarzatal fand der Freisinger trotz einer zwischenzeitlichen Führung aber einfach kein Rezept und musste sich nach der Niederlage mit Rang zwei sowie der Silbermedaille begnügen.

Gut zu wissen

Der internationale Begriff ID-Judo steht für „intellectual disability“ und weist auf die geistige Behinderung der Judo-Athleten hin. In der Domstadt Freising kooperiert der Judoclub mit der Lebenshilfe und bietet unter der Leitung von Karl-Heinz Kiefer und Monika Schicho ein entsprechendes Training für Sportler mit geistiger Behinderung an.

Mark Singer

