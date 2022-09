Alles in der Schwebe: Große Sportvereine wissen noch nicht, wie sie der Energiekrise entgegenwirken sollen

Auf erneuerbare Energien setzt der SC Eching bereits. Ein Brand vor vier Jahren war der Anlass, um nach den neuesten energetischen Standards zu sanieren. Das Bild zeigt die Solaranlage auf dem Dach der Tennishalle. © Lehmann

Was tun, um den steigenden Energiepreisen zu begegnen? Diese Frage müssen sich die Vereine stellen, speziell mit der nun begonnenen Saison in den Hallensportarten.

Landkreis – Auch der Sport ist nicht vor Maßnahmen zur Einsparung von Energie gefeit. So beschloss der Erdinger Stadtrat beispielsweise kürzlich, dass in allen städtischen Sporthallen nur noch kalt geduscht werden darf. Bisher kaum vorstellbare Beschlüsse wie dieser könnten durch die Energiekrise vermehrt bittere Realität werden. Nachdem die Fußballsaison schon seit Längerem in vollem Gange ist, starteten nun auch die Hallensportarten in ihre neue Spielzeit. Das wirft gerade bei den Großvereinen die Frage auf, wie man den wohl unausweichlichen Mehrkosten für Heizen und Energie – ob in den eigenen Sportstätten oder in denen der Städte sowie Gemeinden – begegnen will und welche Maßnahmen zum Energiesparen ergriffen werden können.

SG Moosburg: Pellets inzwischen dreimal so teuer

Bei der SG Moosburg ist Martin Bortenschlager, Dritter Vorsitzender und Kassier, die Verzweiflung angesichts der explodierenden Energiekosten bereits anzumerken. In der eigenen Halle in Moosburg (Am Stadion 3) würde der Verein mit Pellets heizen. „Ich habe Ende des vergangenen Jahres für 260 Euro pro Tonne getankt, im Februar dann schon für 380. Aktuell liegt der Preis für die Tonne bei 720 Euro – Tendenz steigend“, berichtet der selbstständige Steuerberater. Insgesamt würden so beim aktuellen Kurs im Jahr über 30 000 Euro ins Land gehen – für nur eine von vielen Sportstätten, die die SGM nutzt. „Wir haben deshalb schon einen Installateur wegen einer Optimierung gefragt“, sagt Bortenschlager. Allerdings sei es beispielsweise schwierig, die Wassertemperatur herunterzufahren, „da es eine gewisse Vorlauftemperatur wegen der Legionellen braucht“. Die übrigen Räumlichkeiten seien allerdings in den Händen der Stadt, wobei erhöhte Nutzungskosten dort wohl auch nur eine Frage der Zeit sind. Eine bereits getroffene Maßnahme sei, das Flutlicht der Rasenplätze pünktlich zu Trainingsbeginn und -ende ein- beziehungsweise auszuschalten. „Feiern gibt es danach halt nicht mehr“, verdeutlicht der Dritte Vorsitzende.

Auch der TSV Jahn Freising hat eine eigene Halle (Fischergasse). Dort werde derzeit mit Gas geheizt, berichtet der Vorsitzende Franz Lupp. In den jüngsten Sitzungen des Vereinsausschusses habe man darüber beraten, wie man die Energieversorgung optimieren könne. „Man kann beispielsweise überlegen, ob eine Yogagruppe wirklich in die Turnhalle muss“, sagt Lupp. Organisatorische Verbesserungen wie diese seien ein Ansatz, über den der TSV Jahn im Zuge der Energiekrise gesprochen habe – technische Verbesserungen der andere. „Wir haben uns mit einer Fernwärme-Optimierung beschäftigt, das hat sich aber verlaufen“, erzählt der Jahn-Vorsitzende. (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

TSV Jahn: Noch keine Auskünfte der Stadt zu Hallen und fresch

Aber die übrigen Sportstätten des zweitgrößten Vereins aus dem Landkreis sind entweder im Besitz der Stadt oder obliegen dem Landratsamt. „Dort haben wir beispielsweise auf die Duschtemperatur keinen Einfluss“, so Lupp. Apropos Duschen: Dort beobachtet der Funktionär seit Corona ein „stark reduziertes Aufkommen“. Dies lieg wohl daran, dass in den sanitären Einrichtungen der Hallen wegen der Pandemie noch lange strenge Vorschriften galten. Viele Sportler seien deshalb schon umgezogen zum Training gekommen und ohne Duschen wieder heimgefahren. Die Stadt Freising habe in einer Sitzung mit dem Stadtverband für Sport im Juli, bei der Lupp dabei war, noch nichts zu dem Thema gesagt. Der Vorsitzende geht aber davon aus, dass dies noch geschehen werde. Auch vom Erlebnisbad fresch, das die Schwimmabteilung nutzt, habe er noch nicht mitbekommen, dass es Energiesparmaßnahmen geben würde.

SC Eching: Tennishalle nach Brand energetisch auf neuestem Stand

„Das ist eine gute Frage“, antwortet der Vorsitzende des SC Eching, Oliver Schäffler, auf die Frage, wie die Vereine mit der Energieproblematik umgehen, und lacht zugleich. Sprich: Keiner weiß es bis dato so recht. Der zwölf Abteilungen und 1600 Mitglieder starke Verein nutzt die Hallen der Echinger Schulen – von der Gemeinde habe man bislang weder zum Thema Energiesparen noch zur Erhöhung der Nutzungskosten etwas gehört. „Das müsste aber auch mit ein bisschen Vorlauf geplant werden“, sagt Schäffler.

Die Tennishalle sei nach dem Brand vor vier Jahren immerhin mit modernster Technik wiederaufgebaut worden. „Da haben wir die neueste Ausstattung mit Solar und LED-Lampen sowie Dämmung nach den nagelneuesten Standards“, berichtet der Vorsitzende. Dass viele Sportler, wie es durch die strengen Vorschriften auf dem Höhepunkt der Pandemie nötig war, weiterhin ungeduscht nach Hause fahren, beobachtete der Vereinschef ebenfalls. In jedem Fall gelte: „Wir müssen uns nach den Eigentümern richten.“

Die Stadt Freising teilte auf Anfrage mit, dass – anders als in Erding – momentan noch keine konkreten Maßnahmen zum Energiesparen in den lokalen Sportstätten geplant seien, darüber werde man aber zeitnah diskutieren. VON JONAS GRUNDMANN

