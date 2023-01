Ampertal-Dartliga: Abschlussevent auf großer Bühne in der Moosburger Schäfflerhalle

Stefan Stangl hofft auf regen Andrang und viele Teilnehmer. jfu © Josef Fuchs

Die Ampertal-Dartliga veranstaltet ihr großes Abschlussevent in der Moosburger Schäfflerhalle. Es sind Turniere für Neulinge und Hobby-Darter mit dabei

Moosburg – Am Freitag und Samstag gastiert die Ampertal-Dartliga (ADL) in der Moosburger Schäfflerhalle. Während sich die Protagonisten im Ligabetrieb meist in ihren Spiellokalen in kleiner Runde treffen, findet das Abschlussevent der E-Dart-Serie auf der großen Bühne statt. Die ADL führt im Rahmen der Veranstaltung am Samstag um 19 Uhr die Pokal- und Preisverleihung für die abgelaufene Saison durch.

Mit der Turnierleitung wurde die „MB Sport Events“, eine professionelle Eventagentur, beauftragt, und „Dany’s Sportsbar“ aus Moosburg ist als Gastgeber für das Wohl der Spieler und Gäste zuständig. Insgesamt werden ab Freitagabend fünf Turniere angeboten. Los geht es Freitag um 19 Uhr mit einem „Kratzer-Turnier“. Samstag ab 10 Uhr findet dann nur für Mitglieder der Ampertal-Dartliga in den Kategorien D und C ein Einzelturnier statt. Eine Gelegenheit für nicht so routinierte Spieler, sich mit Teilnehmern außerhalb der eigenen Ligagruppe zu messen, die etwa den gleichen Leistungsstand haben. Der Samstagnachmittag gehört ab 13 Uhr den Damen, für die ein Einzelturnier ansteht. Ab 15 Uhr gibt es ein offenes Einzelturnier und zum Abschluss ab 18 Uhr ein offenes Doppelturnier.

Alle Turniere des Wochenendes werden im Doppel-K.O.-System gespielt und die drei Topplatzierten erhalten Pokale. Vonseiten der Ampertal-Dartliga wird am frühen Samstagnachmittag noch das Finale des ADL-Pokals ausgetragen. Dort treffen mit „Multi Kulti“ und dem „Team Talent Frei“ zwei Konkurrenten aus der A-Liga aufeinander. Favorit im Endspiel ist das „Team Talent Frei“ aus Erding, das in dieser Saison in der Liga erneut nicht zu bezwingen war und souverän Meister wurde. Die Moosburger Lokalmatadore von „Multi Kulti“, die in der A-Liga Platz vier belegten, müssen sich im Pokal-Finale mit der Außenseiterrolle begnügen.

ADL-Ligachef Stefan Stangl hofft, dass die Abschlussveranstaltung wieder regen Anklang findet und viele Spieler an den Turnieren teilnehmen. Es biete sich dort für Hobbyspieler die Gelegenheit, erste Erfahrungen im Wettbewerb zu sammeln oder Kontakte mit anderen Darts-Spielern zu knüpfen. Natürlich wird es auch alle Informationen zur Ampertal-Dartliga und die Anmeldung für die Saison 2023 geben, so Stangl. JOSEF FUCHS

