Neuer Anbau der SG Aich: „Kein Schießstand, sondern eine Eventhalle“

Von: Nico Bauer

Das Schmuckstück des Vereins: Mit 16 Ständen hat die SG Aich nun eine topmoderne Heimstätte für die Wettkämpfe in der Oberbayernliga und größere Meisterschaften. © Nico Bauer

Die Schützen der SG Aich haben mit ihrem Anbau neue Maßstäbe im Landkreis Freising gesetzt. Das Beste: 95 Prozent entstanden in Eigenleistung.

Aich – Die Schützinnen und Schützen aus der Region schauen nach Aich – und staunen: Die SG Aich hat mit einem Anbau die modernste Schießanlage im Landkreis Freising errichtet und damit die Grundlage für den Leistungssport in ihrem Verein geschaffen.

„So einen Anbau durchzuziehen, das braucht eine brutale Menge Mut“, betonte Florian Tristl, der Schützenmeister der SG Aich. Wenn er mal nicht mehr im Amt ist, dann wird sein Name untrennbar mit dem Anbau verbunden sein wie der von Altschützenmeister Manfred Hammerl mit der Errichtung des Schützenheims. Schon als der 1954 gegründete Verein in den 70er Jahren seine Heimat baute, war er ein Vorreiter.

Das Gesicht des Projekts: Schützenmeister Florian Tristl von der SG Aich. © Nico Bauer

Nun machte die Schützengesellschaft den nächsten großen Schritt – und der ist angesichts der sportlichen Erfolge ungemein wichtig. Tristl erinnerte an den Triumph von 2019, als die SG Aich in die Oberbayernliga aufgestiegen war. Ab dieser Wettkampfklasse wird im Modus „Eins gegen eins“ geschossen – und das war auf der alten Anlage nicht möglich. „Wir möchten unsere Wettkämpfe in Aich schießen und nicht irgendwo in der Nachbarschaft.“ Heuer stieg die Luftgewehr-Mannschaft der SGA wieder in die Oberbayernliga auf und kann nun zu Hause die sportlichen Festtage begehen.

60 verschiedene Helfer, 16 000 Arbeitsstunden

Tristl konnte bei der Einweihung der neuen Schießstände durch den katholischen Domkapitular Reinhold Föckersperger und die evangelische Pfarrerin Elisabeth Schulz einiges erzählen, was seit dem Spatenstich im März 2021 passiert ist. Durch die Energiekrise und Inflation gab es das Baumaterial oft nur zu Tagespreisen. Die SG Aich hatte ein Finanzbudget von maximal 500 000 Euro – doch das wurde am Ende nicht einmal ausgereizt. Tristl bezifferte die Ausgaben mit rund 450 000 Euro. Dieses Ergebnis wurde erst dank des großen Engagements in seinem Verein möglich: „Wir hatten mit 70 Prozent Eigenleistung gerechnet, aber letztlich waren es um die 95 Prozent.“ Auch hier hatte der Schützenmeister die passenden Zahlen mitgebracht: Nicht weniger als 60 verschiedene Helfer hätten mehr als 16 000 Arbeitsstunden geleistet. „Wir hatten einen erstklassigen Zusammenhalt.“

Weihten die neuen Schießstände ein: die Geistlichen Reinhold Föckersperger und Elisabeth Schulz. © Nico Bauer

„Das hier ist einer der schönsten und modernsten Schießstände von ganz Oberbayern“, freute sich Freisings Gauschützenmeister Valentin Harrieder, verbunden mit dem Wunsch, öfters Wettkämpfe auf der Anlage austragen zu dürfen. Heuer gibt es ein Preis- und Königsschießen des Gaues – und in den kommenden Jahren hofft Harrieder auf ein großes Gauschießen.

Sportlich stehen der SG Aich nun alle Türen offen

Damit nicht genug der lobenden Worte. „Das ist kein Schießstand, sondern eine Eventhalle“, sagte Moosburgs Bürgermeister Josef Dollinger mit Blick auf den 400 Quadratmeter großen Anbau. Bei abgebauten Schießständen sei der hinter der Stadthalle so ziemlich die nächstgrößte Veranstaltungsstätte im Stadtgebiet. Man könne stolz sein auf einen Verein, der sich solch ein Projekt leistet.

Sportlich wie gesellschaftlich stehen dem Club nun viele Türen offen. Die SG Aich ist ein attraktiver Verein, der nun mit der Oberbayernliga auf der eigenen Anlage Werbung für den Sport betreiben kann.

