Angstgegner, dünne Luft und leere Akkus

Teilen

Er geht richtig ab: Stürmer Ivan Rakonic (l.) vom SVA Palzing ist wegen eines Muskelfaserrisses außer Gefecht. © Lehmann

Die SpVgg Kammerberg schaut aufs obere Drittel, die Palzinger haben weitere Ausfälle zu beklagen – und dem BC Attaching steht ein Sechs-Punkte-Spiel bevor.

Landkreis – In der Bezirksliga Nord geht an diesem Wochenende die Hinrunde zu Ende. Die SpVgg Kammerberg kann die erste Saisonhälfte mit einem Sieg beim VfB Eichstätt II (Samstag, 16.15 Uhr) im vorderen Tabellendrittel abschließen. Weiter hinten platziert sind die anderen beiden Vereine aus dem Landkreis Freising: Schlusslicht SVA Palzing steht beim SV Nord Lerchenau (Sonntag, 14.30 Uhr) unter Druck – und für den BC Attaching geht es im Aufsteigerduell mit dem SV Untermenzing (Sonntag, 15 Uhr) um Big Points im Rennen um den Klassenerhalt.

SpVgg Kammerberg

Vier Siege aus den vergangenen fünf Partien – es läuft bei der SpVgg Kammerberg. Nur Tabellenführer Pfaffenhofen war besser und fuhr im gleichen Zeitraum die Maximalausbeute ein. Doch mit dem FSV wollen sich die Kammerberger nicht vergleichen. Vielmehr geht es darum, in den Duellen mit den direkten Konkurrenten die Oberhand zu behalten. Zu diesen Teams gehört der VfB Eichstätt II. „Wir und Eichstätt sind auf einem Level“, sagt SpVgg-Spielertrainer Matthias Koston. Kammerberg liegt einen Platz und zwei Punkte vor dem Gegner. Dieser ist unberechenbar. „Es wird interessant sein, inwieweit sie sich mit Spielern aus der Ersten verstärken“, sagt Koston. Die Landkreis-Kollegen vom BC Attaching können ein Lied davon singen: Sie trafen im Eichstätter Stadion auf einen getunten VfB – und waren bei der 3:6-Niederlage chancenlos.

„Aber egal, wie die Eichstätter aufgestellt sind: Wir wissen, dass es eine schwierige Angelegenheit wird“, betont Koston. Immerhin gibt es kaum einen Gegner in der Bezirksliga Nord, der den Kammerbergern weniger liegt: Nur das erste von fünf Matches ging an die Spielvereinigung. Aus den weiteren vier Partien holte das Koston-Team nur einen Punkt. Doch in der aktuellen Form könnte diese Serie enden. „Wir müssen wieder taktisch sauber arbeiten und dürfen kaum Fehler machen. Wenn du wenige Ballverluste hast, ermöglichst du dem Gegner wenige Chancen“, erklärt Koston. Und weiter: „Das gelingt uns in letzter Zeit. Deshalb holen wir Punkte.“

SVA Palzing

Der SVA Palzing muss liefern – auch gegen die Topteams der Bezirksliga Nord. „Wir wollen in der Hinrunde mindestens zehn Punkte holen, noch besser 15“, hatte SVA-Trainer Gianluca Dello Buono Anfang Oktober gesagt. Doch seitdem sind keine hinzugekommen: Der SVA hat die jüngsten fünf Partien allesamt verloren und hängt bei neun Punkten fest. Die Luft wird immer dünner. So dünn, dass auch auswärts bei Spitzen-Mannschaften gepunktet werden sollte.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Eben zu diesen gehört der SV Nord Lerchenau, der Gegner am Sonntag. Hätten die Münchner von ihren letzten drei Partien nicht zwei verloren, sondern so fleißig gepunktet wie davor, würden sie nicht vom vierten Platz, sondern als Tabellenführer in das Duell mit dem SVA gehen. „Ich gehe davon aus, dass die Lerchenauer wütend sein werden, und es noch intensiver für uns wird“, so Dello Buono. Der Palzinger Trainer ist besorgt ob der Lage, in die sich sein Team durch den Negativlauf gebracht hat: „Die Situation wird immer schwieriger. Und jetzt fallen auch noch Fabi und Ivan aus.“ Fabian Radlmaier ist der Schlüsselspieler in der Offensive, Mittelstürmer Ivan Rakonic können die Palzinger ebenfalls nicht im Vorbeigehen ersetzen. Zudem fehlt weiterhin Kapitän Marcel Radlmaier.

Es deutet wenig auf eine Wende hin, zumal die Palzinger ein großes Problem haben, wenn die Kräfte nachlassen. So wie beim 3:6 am vergangenen Wochenende gegen Feldmoching. Eine Stunde lang stimmte die Leistung, es stand 2:2. Danach brachen alle Dämme. Doch der SVA ist leidensfähig, niemand sollte die Palzinger abschreiben.

BC Attaching

Auch der BC Attaching weiß, wie es sich anfühlt, am Tabellenende zu stehen. Die Mannschaft von Trainer Enes Mehmedovic hat aber gezeigt, wie schnell es gehen kann: Nach drei Siegen aus den vergangenen fünf Partien geht der BCA vom zwölften Platz in den letzten Spieltag der Hinrunde und würde – Stand jetzt – die Liga halten. Ein Erfolg angesichts der Ausfälle wichtiger Spieler wie Abwehrchef Mirnes Gurbeta. Nun droht mit Daniele Chezzi ein weiterer Innenverteidiger auszufallen. Er hat sich bei der 0:5-Niederlage bei Spitzenreiter Pfaffenhofen am Kopf verletzt. Trainer Mehmedovic hofft, dass Chezzi Grünes Licht gibt.

Und auch, dass sein Team die Klatsche abgeschüttelt hat. „Wir haben nur reagiert. Wir müssen wieder besser in die Zweikämpfe kommen“, sagt der BCA-Coach. Er hatte bemerkt, dass seine Jungs müde wirkten. „Wir haben es daher im Training ruhiger gemacht, um die Akkus wieder aufzuladen. Ob das den Attachingern gelungen ist, wird die Partie gegen Untermenzing zeigen. Der Gegner steht punktgleich mit Palzing am Ende der Tabelle. Ein Sieg wäre für die Attachinger auch mit Blick auf den direkten Vergleich eine Menge wert.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.