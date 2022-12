ASV Au holt sich den Titel und den Aufstieg in die Landesliga – Meisterfeier im Partybus

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Die Meister-Ringer des ASV Au: (vorne v. l.) Andreas Grünwald, Gerhard Linseisen, Leander Zeltner, Markus Stiglmair, Michael Schranner, Christine Käser sowie (hinten v. l.) Hasan Soykan, Ferdinand Zeltner, Kilian Bauer, Martin Soller, Luis Berger und Gheorghe-Iulian Gatej. Es fehlen Korbinian Linseisen, Mikail Altunoglu und Tobias Werth. © ASV

Die Meisterschaft des ASV Au in der Gruppenoberliga West und der Landesliga-Aufstieg sind perfekt. Die Feierlichkeiten beginnen schon der Heimreise.

Au/Hallertau – Die Ringer des ASV Au feiern die Meisterschaft in der Gruppenoberliga West. Am letzten Kampftag der Saison brauchten sie dazu mindestens ein Remis bei der WKG Diedorf/Augsburg. Die Spannung, ob das klappte, verflog allerdings bereits auf der Waage. Angesichts einer großen Verletzungswelle mussten die Gastgeber gleich fünf Gewichtsklassen unbesetzt lassen, und am Ende sprang ein haushoher 50:4-Erfolg für die Hallertauer heraus.

Vorsitzender Michael Schranner bedauerte zwar, dass der Kampf einem Saisonfinale nicht ganz würdig gewesen sei: „Trotzdem freuen wir uns natürlich riesig. Und bei den Kämpfen auf der Matte zeigten die Jungs noch einmal starke Leistungen.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

ASV Au: Kein Schiedsrichter in Augsburg – Sportlich dominert der ASV

Kurios: Es kam kein Schiedsrichter nach Augsburg. Die erste Hälfte der Kämpfe pfiff daher der Auer Ferdinand Zeltner, die zweiten sieben Aufeinandertreffen ein Funktionär der Gastgeber. Das habe sich besonders beim Duell von Andreas Grünwald (130 Kilo Freistil) mit Besher Baranbou bemerkbar gemacht, betonte Schranner. Der WKG-Akteur startete verbotenerweise einen Griff am Unterarm Grünwalds. Es herrschte große Verletzungsgefahr und der Auer ließ sich daher lieber schultern, als sich den Arm zu verdrehen. Der ASV-Chef machte dem Aushilfsschiedsrichter aber keine Vorwürfe: „Das lag sicher an der Unerfahrenheit beim Pfeifen, der WKG-Offizielle ist kein ausgebildeter Kampfrichter.“

Zuvor hatte Hasan Soykan bis 130 Kilo Greco den mit Abstand stärksten Akteur von Diedorf/Augsburg souverän mit 8:0 Punkten geschlagen. Wen er ansonsten hervorheben könnte? Da tat sich Schranner schwer, alle Männer hätten prima Leistungen gezeigt. Gerhard Linseisen (66 Kilo Greco) lag gegen den starken Gennadiy Shevko schnell mit 0:4 hinten, machte dann aber Dampf und schulterte ihn im zweiten Abschnitt. Wirbelwind Gheorghe-Iulian Gatej legte den gleichen Kontrahenten im Freistil bereits mit der ersten Aktion aufs Kreuz. Überzeugend war auch der Auftritt von Kilian Bauer, der bis 86 Kilo sowohl gegen Ludwig Neff (Greco) als auch gegen Erik Lenhardt (Freistil) die Matte als vorzeitiger Sieger verlassen konnte.

ASV-Vorsitzender Schranner ruft den Klassenerhalt als Ziel für die Landesliga aus

Am Ende stand der hohe Sieg und der Aufstieg in die Landesliga. Die Meisterfeier startete schon im „Partybus“ auf der Heimfahrt. Mit Blick auf die kommende Runde sagt der Vorsitzende: „Da werden die Herausforderungen sicherlich deutlich größer, das Niveau ist deutlich höher.“ Das Ziel für den ASV Au sei ganz klar der Klassenerhalt: „Wir müssen dafür dann ein wenig die Trainingsintensität steigern.“ Alle Ringer werden laut Schranner weitermachen. Externe Neuzugänge seien nach dem aktuellen Stand der Dinge nicht geplant.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.

Die Kämpfe:

57 Kilo Greco: unbesetzt – Luis Berger 0:4, 130 Kilo Greco: Besher Baranbou – Hasan Soykan 0:3, 61 Kilo Freistil: Leon Lenhardt – Michael Schranner 0:3, 98 Kilo Freistil: Erik Lenhardt – Andreas Grünwald 0:4, 66 Kilo Greco: Gennadiy Shevko – Gerhard Linseisen 0:4, 86 Kilo Greco: Ludwig Neff – Kilian Bauer 0:4, 75 Kilo Freistil: unbesetzt – Leander Zeltner 0:4, 57 Kilo Freistil: unbesetzt – Luis Berger 0:4, 130 Kilo Freistil: Besher Baranbou – Andreas Grünwald 4:0, 61 Kilo Greco: Leon Lenhardt – Michael Schranner 0:4, 98 Kilo Greco: unbesetzt – Hasan Soykan 0:4, 66 Kilo Freistil: Gennadiy Shevko - Gheorge-Iulian Gatej 0:4, 86 Kilo Freistil: Erik Lenhardt – Kilian Bauer 0:4, 75 Kilo Greco: unbesetzt – Leander Zeltner 0:4.