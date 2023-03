Auch eine Klasse höher eine Wucht: Felix Hackenberg gewinnt Silber

Eilte von Bestleistung zu Bestleistung: Felix Hackenberg vom LC Freising. © privat

Großer Erfolg für Felix Hackenberg: Der junge Athlet des LC Freising spurtete bei der Ismaninger Winterlaufserie erneut zu Silber.

Freising – Wenn es draußen zapfig wird und sich die meisten Sportlerinnen und Sportler eine wohlverdiente Pause vor Weihnachten gönnen, geht es für den Freisinger Felix Hackenberg von der LAG Mittlere Isar erst richtig rund. Denn dann beginnt die Ismaninger Winterlaufserie, auf die Felix jedes Jahr hinfiebert.

Bei dieser Laufserie handelt es sich um ein Wettkampfformat, bei dem die Athleten innerhalb von zirka zwei Monaten Strecken von jeweils 1000, 1500 und 2000 Metern zu haben absolvieren. Ein Jahr zuvor hatte Felix Hackenberg in der Altersklasse der männlichen Jugend U 14 sein Können bereits unter Beweis gestellt und sich am Ende mit der Silbermedaille belohnt.

Starke Leistung auf der längeren Distanz

Doch mit Felix ist nicht nur auf den kurzen Distanzen zu rechnen: Beim alljährlichen Silvesterlauf des MRRC München im Olympiapark geht er auch über die Zehn-Kilometer-Distanz an den Start. Ganz souverän lief er hier in diesem Winter in einer Zeit von 48:53 Minuten auf Rang eins. Eine bemerkenswerte Performance, denn der Zweitplatzierte kam erst knapp sieben Minuten nach ihm ins Ziel. Diese Zeit war zugleich Ausdruck einer deutlichen Formsteigerung, Silvester 2021 standen bei Felix noch 54:29 Minuten auf der Uhr.

Heuer konnte die Ismaninger Laufserie 2022/23 nach Corona-Ausfällen und Verschiebungen wieder zum regulären Zeitpunkt stattfinden – und so startete Felix wie gewohnt Mitte Dezember mit dem 1000-Meter-Lauf. Mit seinen 14 Jahren stand das Lauf-Ass des LC Freising nicht mehr unter Welpenschutz, in diesem Jahr hatte er es mit den Größeren der Altersklasse U 16 zu tun. Zudem galt es, mit Schnee, Eis und Minustemperaturen fertig zu werden. Kein Problem für den jungen Leichtathleten: Die Strecke, die einer reinen Eisbahn glich, absolvierte er trotz aller Widrigkeiten in 3:46 Minuten – und damit vier Sekunden schneller als im Vorjahr.

Vorjahreszeit regelrecht pulverisiert

Beim zweiten Lauf, den 1500 Metern, spielte das Wetter mit, was sich an den gelaufenen Zeiten deutlich bemerkbar machte. Felix Hackenberg unterbot auch hier seine Vorjahresleistung von 6:20 Minuten und knackte mit seinen 5:28 klar die magische Sechs-Minuten-Marke. Den dadurch erkämpften zweiten Platz wollte er nun im finalen 2000-Meter-Lauf halten – und das gelang: In 7:23 Minuten spurtete der Dom-Gymnasiast ins Ziel. Seine Formsteigerung war auch hier bei einem Blick auf die Uhr nicht zu übersehen: Im Vorjahr hatte er noch 8:19 Minuten benötigt.

Fazit: Mit drei neuen Bestleistungen konnte der laufbegeisterte Freisinger nicht nur seine Gesamtzeit von 18:29 Minuten in 2022 auf 16:37 Minuten drücken, sondern verteidigte auch seinen zweiten Platz in der neuen Altersklasse. Mit dem Pokal in der Tasche freut man sich im Hause Hackenberg jetzt bereits auf die kommende Laufserie, bei der Felix auf jeden Fall wieder vorne mitrennen will.

Marina Tomic

