Auch neben der Bahn eine verschworene Einheit

Teilen

Sie haben es wieder geschafft: (hinten v. l.) Johanna Billmeir und Lina Bachmann sowie Gaby Hagl (Mitte) und (vorne v. l.) Svea Schütte und Lana Panic. © Tomic

MANNSCHAFT DES JAHRES: U16-Sprintstaffel der LAG Mittlere Isar verteidigt den Titel.

Freising – Zur Mannschaft des Jahres gewählt zu werden, ist eine große Ehre. Diesen Titel ein Jahr darauf zu verteidigen, eine noch größere. Vier schnelle Sprinterinnen aus Freising durften dieses Jahr diese Erfahrung machen. Die FT-Leser haben die U16-Sprintstaffel der LAG Mittlere Isar zum wiederholten Male zur Mannschaft des Jahres 2021 gewählt. Im Interview sprechen die Schützlinge von Trainerin Gaby Hagl über ihre Erfolge und was sie als Staffel ausmacht:

Lina, wie fühlt es sich denn an, zum zweiten Mal zur Mannschaft des Jahres gewählt zu werden?

Lina Bachmann: Im Gegensatz zu letztem Jahr war es dieses Mal für uns alle eine echte Überraschung. Wir haben lange auf eine Meldung des FT warten müssen. Bei der starken Konkurrenz waren wir uns eigentlich sicher, dass es dieses Jahr für den Titel nicht reicht. Echt schön, dass wir tatkräftig von Familie, Freunden und Lesern unterstützt wurden und uns so gegen große Vereine durchsetzen konnten.

Mit Corona ging ja doch eine eher ungewohnte Sommersaison zu Ende. Ihr hattet dennoch allen Grund zu feiern. Wie habt ihr 2021 als Staffel erlebt?

Johanna Billmeir: Wir waren erstmal froh, dass für Staffeln überhaupt Wettkämpfe stattfinden durften und wir anständig trainieren konnten. 2020 war daran ja gar nicht zu denken. Unser absolutes Highlight, da sind wir uns auch alle einig, waren die Bayerischen Meisterschaften der Altersklasse U16 in Hösbach. Wir haben uns bereits im Vorhinein auf diesen Wettkampf gefreut, da wir in Hösbach alle gemeinsam übernachtet haben und einfach die ganze Zeit über zusammen waren. Da kommt ein ganz anderes Gemeinschaftsgefühl und eine unbeschreibliche Motivation auf. An dem Tag hat einfach alles gepasst: einwandfreie Wechsel, mit 50.59 Sekunden neue Bestzeit und obendrein der Bayerische Meistertitel. Über den 3. Platz bei den Bayerischen Meisterschaften in Erding haben wir uns natürlich auch gefreut, noch dazu weil wir eine Altersklasse höher gestartet sind. Aber Gewinnen ist dann doch nochmal schöner.

Als Leichtathlet ist man ja doch eher ein Einzelkämpfer und seines eigenen Glückes Schmied. Welchen Herausforderungen muss man sich da als Staffel stellen?

Svea Schütte: Einer für alle, alle für einen! Das passt wohl am besten zu uns. Wir verstehen uns einfach super. Mein normales Training absolviere ich in Dorfen, umso größer ist die Freude, wenn einmal in der Woche regelmäßiges Staffeltraining in Freising ansteht. An der Staffelstabübergabe wird dann besonders gefeilt, hier verlieren wir einfach noch zu viel Zeit.

An der Technik feilen ist ein Job für eure Trainerin Gaby Hagl. Welche Rolle spielt sie in eurem Team?

Lana Pavic: Ohne unsere Trainerin hätten wir es bis hierhin nicht geschafft. Sie steht uns in jedem Training mit Rat und Tat zur Seite und weiß, wie und woran wir zu arbeiten haben. Auch wenn es mal nicht so klappt wie wir uns es vorstellen, hat sie immer die passende Antwort parat. Obendrein ist sie eine ausgezeichnete Köchin und verwöhnt uns auf Wettkämpfen und im Training kulinarisch.

Hinter jedem erfolgreichen Sportler steht ein guter Trainer. Frau Hagl, wie zufrieden sind sie mit Ihren Schützlingen?

Gaby Hagl: Bis 2020 wurde die vierte Position mit wechselnden Athletinnen aus dem Kreis unserer LAG-Gruppe besetzt. Dann wurde die Startposition erstmals von Svea übernommen. Wir hätten nicht gedacht, dass wir in Bayern gleich um den Titel mitlaufen würden. Umso mehr freut es mich für die Mädels. Svea ist eine gute Starterin und Johanna sehr ehrgeizig. Lana läuft sehr stark in der Kurve, und die Wechsel auf Lina sind sehr gut. Lina kann am Schluss noch richtig beißen. Mit Emma Pflüger als Positions-Allrounder hat sich bereits eine fünfte Sprinterin für die anstehenden Staffelwettkämpfe empfohlen. In der Regel sind die vier schnellsten LAG Mädels gesetzt. Doch egal, welche Konstellation es dann letztendlich dieses Jahr werden wird, die Truppe versteht sich und zeigt einen tollen Zusammenhalt. Wenn wir die Staffelwechsel noch optimieren, sehe ich keine Bedenken, dass die Mädels ihr Ziele erreichen.

In Sachen Ziele sind sich die Mädels nämlich einig: Dieses Jahr wollen sie sich für die Deutschen Meisterschaften in der Altersklasse U18 qualifizieren. Ganz nach dem Motto: Dabei sein ist alles, ein Finale aber mehr.