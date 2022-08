Auf Augenhöhe mit dem Spitzenreiter

Teilen

Ein Basehit nach dem anderen: Mara Sandner und ihre Grizzlies-Kolleginnen distanzierten in Spiel eins den Spitzenreiter aus Regensburg mit einem 11:0. Jetzt geht es in die Playoffs nach Bonn. © Verein

Softball: Freising Grizzlies gewinnen gegen Regensburg ein Spiel, werden Liga-Zweiter und treffen in den Playoffs auf den Favoriten Bonn.

Freising/Regensburg – Wer dachte, die Spiele Freising gegen Regensburg im Attachinger Ballpark vor zehn Tagen waren spannend, wurde in Regensburg eines Besseren belehrt: Es geht noch atemberaubender.

Beide Teams hofften auf zwei Siege, um so die Südmeisterschaft zu holen und in den Playoffs den heuer unglaublich erfolgreichen Bonn Capitals zu entgehen. Freising hatte zusätzlich das Ziel, möglichst viele Punkte zu holen, da im Fall eines weiteren Splits Regensburg vorne lag. Und Spiel eins wurde für das Gastteam aus der Domstadt zur Sensation. Gleich im ersten Inning brachten sich die Grizzlies mit Basehits von Mara Sandner, Teresa Vanah, Rebecca Hillebrand und Lioba Biswas mit 2:0 in Führung. Im zweiten Inning schlug sich Freising praktisch einmal durch die Lineup: Elinor Weyer begann mit einem Walk und konnte nach einer wunderbaren Reihe von Basehits aller Mitspielerinnen (Franca Brosch, Mara Sandner, Teresa Vanah, Rebecca Hillebrand, Lioba Biswas, Fiona Brosch, Lea Salomon und Regina Guth) sogar nochmals antreten und einen Basehit schlagen. Der Stand nach dem zweiten Durchgang waren unglaubliche 9:0 für Freising. Und auch in der Defensive gelang den Freisingerinnen Wunderbares: darunter ein Double Play, bei dem Elinor Weyer einen Ball noch in der Luft erwischte, der Mara Sandner entglitten war – ein Flyout für zwei, sozusagen. Im dritten Inning erhöhte Teresa Vanah mit einem Homerun, der auch Mara Sandner über die Plate brachte, auf 11:0. Das vierte Inning blieb ohne Punkte, der Endstand mit Mercy Rule blieb 11:0, ein Traumergebnis für die Grizzlies.

Regensburg dreht in Spiel zwei den Spieß um

Doch wie am Wochenende zuvor in Freising, verlief das zweite Spiel komplett anders. Während sich Regensburg auf die Grizzlies-Pitcherinnen Mara Sandner und Fiona Brosch eingeschlagen hatte, blieben die Freisingerinnen erneut ohne Chance gegen Amerika-Import Kylie Jones im Circle. So schnell wie zuvor noch die Legionäre auf die Bank gesetzt wurden, erging es nun den Freisingerinnen. Dafür fanden die Gastgeberinnen dieses Mal die Lücken, sodass es im zweiten Inning schon 0:5 für Regensburg stand. Im fünften Inning schlug US-Import Alice Ivey einen Homerun, Regensburg holte weite drei Zähler, und auch dieses Spiel wurde mit Mercy Rule beendet: 8:0 für Regensburg, das sich mit dem besseren Run-Verhältnis die Süd-Meisterschaft sicherte und damit auch das Heimrecht bei den Playoffs Mitte September.

Freising muss in den Norden fahren und trifft auf den Nordmeister Bonn Capitals.

Daniele Seulen