Landesliga-Frauen der HSG Freising-Neufahrn im Pech: Aufholjagd wird nicht belohnt

18:20 gegen Herrsching

Für eine gute Leistung belohnten sich die Handballerinnen der HSG Freising-Neufahrn nicht. Gegen das Spitzenteam Herrsching setzte es ein 18:20 (10:11).

Freising - Die HSG-Frauen standen in der Abwehr deutlich kompakter als in den vergangenen Wochen. Zudem erwischte Torfrau Dorothea Schlegel einen sehr guten Tag, half ihrer Landesliga-Truppe mit vielen Paraden. Die Gastgeberinnen fielen zwar zunächst mit 4:9 zurück, hielten sich anschließend aber bestens an die taktischen Vorgaben. In der Defensive nahmen Edu-arta Krasnigi und Francesca Volz die beste gegnerische Frau mittels kurzer Deckung aus dem Spiel, und nach vor-ne zeigten die HSG-Frauen Geduld. Sie warteten auf ihre Chance und starteten eine beeindruckende Aufholjagd: Francesca Volz schaffte beim 8:9 den Anschluss, und wenig später jubelten die Zuschauer in der Sporthalle der Luitpoldanlage über das 10:10 durch Anna Sophia Meyerhofer.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Nach dem 10:11 zur Pause blieb es im zweiten Abschnitt eng. 15 Minuten vor Schluss führte Freising-Neufahrn sogar erstmals mit 15:14, wenig später stand es 16:15. Klawe: „Danach hatten wir gute Chancen, auf zwei oder sogar drei Tore zu erhöhen.“ Aber weder ein Siebenmeter noch ein Gegenstoß landete im Tor der favorisierten Herrschingerinnen. Die Hoffnung „Heute geht was“ verflog dadurch schnell. Wenige Minuten später stand es 16:18 aus Sicht von Freising-Neufahrn. Zwar gelang noch mal der Anschluss, mit zwei weiteren Treffern machte Herrsching die Sache aber klar. „Leider fehlte uns das nötige Quäntchen Glück für Zählbares“, bedauerte Klawe. „Aber wird zeigten, dass wir auch mit den oberen Teams mithalten können.“

Die HSG-Tore:

Anna Sophia Meyerhofer 5/1, Francesca Volz 4, Carolin Vopel 3, Melanie Kapser 2, Maria Zech 2, Lisa Gruber, Eduarta Krasnigi 1/1.

hz