Aufstiegsverzicht trotz weißer Weste: Eittingermoos bleibt C-Klassist

Von: Nico Bauer

Eine starke Saison haben die Fußballer des FC Moos-Eittingermoos in der C-Klasse gespielt. Tabellenplatz zwei hätte zum Aufstieg berechtigt – doch der Verein entschied sich mit Blick auf das Spielerpotenzial anders. © Verein

Die Fußballer des FC Moos-Eittingermoos sind in dieser Saison ungeschlagen geblieben, trauen sich aber die B-Klasse nicht zu.

Eittingermoos – Mit dem Herrenteam hatte der FC Moos-Eittingermoos in der abgelaufenen Punktrunde eine einzige Mannschaft im Spielbetrieb – und die wäre als Zweiter der C-Klasse 4 eigentlich aufgestiegen. Der Club lehnte allerdings dankend ab, weil er sich mit Blick auf das aktuelle Spielerpotenzial die nächsthöhere Liga nicht ganz zutraut. Letztlich darf nun der Viertplatzierte SV Pulling II rauf, weil auch der Dritte SC Oberhummel II verzichtete.

Der FC Moos-Eittingermoos wurde mit 40 Punkten aus 18 Partien und einem Torverhältnis von 52:23 Tabellenzweiter und blieb in der C-Klasse 4 als einziges Team ungeschlagen. Selbst gegen den Meister SG Eichenfeld II gab es einen Sieg und ein Remis. Der Rückstand von sechs Zählern auf den Primus aus Freising kam durch die sieben Unentschieden zustande, denen elf Siege gegenüberstanden. Eichenfeld II hat 15 Mal gewonnen, bei einem Remis und zwei Niederlagen.

Zörr: „Für uns ist es sinnvoller, weiter in der C-Klasse vorne mitzuspielen.“

„Wir haben gesagt, dass wir als Meister aufsteigen würden“, erklärt der Eittingermooser Sportleiter Florian Zörr. Doch nach der Vizemeisterschaft und internen Diskussionen entschied sich der Verein für den Aufstiegsverzicht. „Für uns ist es sinnvoller, weiter in der C-Klasse vorne mitzuspielen“, meint Zörr. Mit 25 Kickern hat der FC Moos-Eittingermoos eigentlich einen ausreichend großen Kader – doch die Mehrzahl der Spieler ist schon über 30 Jahre alt. Da gibt es manchmal andere Prioritäten im Leben.

Sportchef Zörr betont allerdings, dass die Entscheidung über den Aufstieg im Fall der Meisterschaft anders ausgefallen wäre. Der Club kann sich grundsätzlich vorstellen, in den kommenden Jahren wieder nach oben in die B- oder vielleicht sogar in die A-Klasse zu klettern. Dafür bräuchte es aber junge Spieler, um für diese Ligen gerüstet zu sein. Dabei wäre der kleine, familiäre Verein aus dem Eittingermoos darauf angewiesen, dass sich auswärtige Kicker melden, die beim FC Moos spielen wollen. „Wenn wir junge Spieler mit Ehrgeiz und Qualität dazubekommen, dann gehen wir gerne auch nach oben in die B-Klasse“, sagt der Sportleiter.

Keine Nachwuchsteams im Spielbetrieb

Das gestaltet sich vor allem auch deshalb schwierig, weil der Verein keine Nachwuchsteams im Spielbetrieb und damit nicht die Möglichkeit hat, Akteure aus dem eigenen Jugendbereich für die Herren zu rekrutieren. Und daher kam es nun dazu, dass der FC Moos-Eittingermoos auf den sportlich erreichten Aufstieg verzichtete und der Tabellenvierte SV Pulling II sein Glück in der B-Klasse versuchen darf. „Damit hätten die auch nicht gerechnet“, witzelt Zörr.

