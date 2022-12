Ausnahmesportlerin und angehende Ärztin: Karina Peisker zählt im Rhönrad zur absoluten Weltspitze

Teilen

Vier- bis fünfmal in der Woche trainierte Karina Peisker im Vorfeld der Weltmeisterschaft in Dänemark. © Larissa von Behren

Karina Peisker ist mehrfache Weltmeisterin im Rhönradturnen. Wie sich Spitzensport und Medizinstudium vereinbaren lassen, erzählt die Freisingerin im Interview.

Freising – Karina Peisker (22) zählt seit vielen Jahren zu den besten Rhönradturnerinnen weltweit. Nach drei Weltmeistertiteln im Juniorinnenbereich glänzte sie im Sommer auch bei der WM der Erwachsenen. Sie gewann Gold im Mehrkampf und in der Geradekür mit Musik. Dazu kam noch die Bronzemedaille in der Disziplin Sprung. Unsere Zeitung sprach mit der Weltmeisterin über ihre sportlichen Erfolge.

Frau Peisker, zunächst einmal Gratulation zu den Goldmedaillen. Wie haben Sie sich nach der Pandemie für diese Titelkämpfe qualifiziert?

2021 konnte ich das erste Mal wieder an den Start gehen und qualifizierte mich über die norddeutschen und deutschen Meisterschaften für den Bundeskader, der jedes Jahr aus den besten zehn Frauen besteht. Anfang 2022 fanden dann noch zwei WM-Qualifikationswettkämpfe statt, bei denen von zehn auf fünf ausgesiebt wurde. Hierbei habe ich mich für den WM-Kader qualifiziert und durfte dann Mitte des Jahres bei der WM in Dänemark für Deutschland an den Start gehen.

Mit welchen Erwartungen sind Sie zu den Weltmeisterschaften nach Dänemark gefahren?

Eigentlich waren meine Erwartungen nicht besonders groß, da ich von den fünf deutschen Frauen des Nationalteams nur als Viertplatzierte nominiert war und die internationale Konkurrenz sehr stark ist. Mein Fokus lag darauf, einen schönen Wettkampf hinzulegen und eine tolle WM-Woche zu erleben, mit einer kleinen Hoffnung, dass ich vielleicht eine Medaille mitbringen kann.

Wie verliefen dann die Titelkämpfe?

Die Woche startete mittwochs mit einer Qualifikationsrunde. Hier konnte ich zum Glück solide Leistungen zeigen und mich so für das Finale im Mehrkampf, im Sprung und in der Musikkür qualifizieren. Lediglich in der Spirale habe ich es nicht in die Endrunde geschafft. Die Qualifikation ist immer besonders nervenaufreibend. Zeigt man hier keine guten Leistungen, hat der Wettkampf quasi schon ein Ende, bevor er richtig begonnen hat, und man hat keine Chance mehr auf eine gute Platzierung. Im Finale treten dann die sechs besten Turnerinnen gegeneinander an. Am Donnerstag stand das Mehrkampf Finale an.

Waren Sie dort mit Ihren Leistungen zufrieden?

Ich habe einen wirklich sauberen Sprung zeigen können und konnte mich so direkt ein wenig absetzen. In der zweiten Disziplin Spirale ist mir leider ein Patzer passiert, da ich aus der Wettkampffläche gerollt bin. Eigentlich bin ich dadurch fast uneinholbar zurückgefallen. Die letzte Disziplin war die Musikkür. Das war wirklich ein magischer Moment. Ich konnte eine fehlerfreie Übung zeigen und habe die Tageshöchstwertung erhalten. Danach hieß es abwarten, was die anderen Turnerinnen zeigen. Und am Ende hat es tatsächlich gereicht: Durch meine Musikkür konnte ich den Rückstand wieder aufholen und mich um Haaresbreite an die Spitze setzen. Platz eins und vier trennten nur zwei Zehntelpunkte, so knapp verlief der Wettkampf. Wie man sich vorstellen kann, war meine Freude riesig, und nach der Siegerehrung feierte ich noch mit meiner Familie den Titel.

Und die Wettkämpfe im Sprung und in der Musikkür?

Im Sprung konnte ich am Samstag leider nicht meine Leistung aus der Qualifikation abrufen, da die Woche körperlich wahnsinnig anstrengend war. Dennoch habe ich den dritten Rang erreicht. In der Musikkür hingegen gelang es mir wieder, eine fehlerfreie Kür zu zeigen und mir den Titel zu sichern. Auf den Triumph in der Musikkür bin ich besonders stolz, da ich wahnsinnig viel Arbeit in diese Kür gesteckt habe.

Auf eine Weltmeisterschaft muss man sich intensiv vorbereiten. Wie viele Stunden pro Woche an Training muss man investieren, um auf Weltniveau mithalten zu können?

Das war eine stressige Zeit vor der WM. Ich habe meistens vier- bis fünfmal die Woche für zwei bis vier Stunden in der Rhönradhalle trainiert. Die restlichen Tage stand dann zusätzlich Kraft-, Stabilisations- und Beweglichkeitstraining an. Je näher der Wettkampf rückt, umso intensiver werden die Einheiten. Zum Schluss hat sich das aber allemal gelohnt.

Nach Ihrem Abitur 2018 am Camerloher-Gymnasium haben Sie in Hamburg ein Medizinstudium begonnen. Wo trainieren Sie und für welchen Verein gehen Sie an den Start?

In meinem Medizinstudium bin ich inzwischen im siebten Semester. Ich trainiere und starte für den TSV Trittau, das ist ein Verein östlich von Hamburg. Da ich allerdings auch immer wieder in Düsseldorf und in Freising bin, trainiere ich zu diesen Zeiten beim TSV Weilheim und bei Bayer 04 Leverkusen. Ich muss flexibel bleiben, um immer eine Möglichkeit zum Trainieren zu finden.

Wie bringen Sie das anspruchsvolle Medizinstudium und den Leistungssport unter einen Hut?

Zum Glück bin ich aktuell noch im Studium und noch keine Assistenzärztin. Dort kann ich mir sehr flexibel einteilen, wann ich Zeit zum Lernen einplane, und muss nur meine Pflichtpraktika mit Anwesenheitspflicht erfüllen. Das lässt sich also sehr gut um den Sport herumbasteln. Ich genieße es auch sehr, nach dem Lernen beim Sport abzuschalten, und habe das Gefühl, dass sich das auch positiv auf mein Studium auswirkt.

Was fasziniert Sie am Rhönradturnen, dass Sie diesen hohen Aufwand betreiben?

Der Sport ist voller Möglichkeiten, das fasziniert mich am meisten. Es gibt immer neue Elemente und Kombinationen, die mir einfallen und ich gerne umsetzen würde. Zudem bin ich sehr ehrgeizig und habe Spaß daran, auf ein großes Ziel wie eine WM hinzuarbeiten, dort mein Herzblut reinzustecken und meine Grenzen auszutesten.

Bleibt neben Studium und Sport noch Zeit für andere Freizeitaktivitäten?

Auf jeden Fall. Mir sind meine Freunde und Familie sehr wichtig, und es ist eigentlich fast immer möglich, das alles unter einen Hut zu bringen. Wir kochen gerne und oft alle zusammen, lernen gemeinsam oder machen ein bisschen Hamburg unsicher. Meine engsten Freunde sind zum Glück auch entweder Mitbewohner, Studienfreunde oder auch Sportler, sodass sich da oft Freizeit mit Pflicht kombinieren lässt.

Welche sportlichen Ziele haben Sie sich für die Zukunft gesteckt?

Für nächstes Jahr habe ich wieder das Ziel, es in den Bundeskader zu schaffen, also unter die zehn Besten Deutschlands. Abgesehen davon stehen ein paar tolle Events an, bei denen ich als Varieté-Artistin mit dem Rhönrad performen werde. Darauf freue ich mich auch sehr.

Wie wollen Sie nach dem Abschluss Ihres Studiums den Sport mit dem Beruf vereinbaren?

Ich würde auf jeden Fall gerne weiter dem Rhönradturnen treu bleiben und irgendwann als Trainerin fungieren. Wenn ich nicht mehr im Wettkampfsport tätig bin, würde ich weiterhin gerne als Zirkusartistin mit dem Rhönrad auftreten. Wie gut sich das alles vereinbaren lässt mit der Assistenzarztzeit, wird sich zeigen. Aber wo ein Wille, ist auch ein Weg.

Interview: Peter Spanrad

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.