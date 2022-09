Badminton-Club Freising: Corona gut überstanden - Suche nach weiteren Top-Talenten

Von: Nico Bauer

Den sofortigen Wiederaufstieg in die Bezirksklasse A schafften die Erwachsenen des hiesigen Badminton-Clubs. Der Verein hat die Corona-Pandemie gut überstanden und sucht nun die Stars von morgen. © Bauer

Der Badminton-Club Freising richtet sportlich den Blick nach oben. Außerdem wünscht man sich für die Zukunft mehr Spieler für den Nachwuchs.

Freising – In den zwei Jahren Pandemie hatten die Individualsportler ein etwas leichteres (Über-)Leben als die Teamsportler. Zu ersteren gehören die Athleten des Badminton-Club (BC) Freising, der gut durch die vergangenen beiden Jahre gekommen ist, einen Aufstieg gefeiert und in der eigenen Jugend ein spannendes Top-Talent hat.

Badminton-Club Freising: Erwachsenen-Team schaffte den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksklasse A

Der 1969 gegründete Badminton-Club hat derzeit 111 Mitglieder und eine Erwachsenenmannschaft, die in der Bezirksklasse A spielt. Nach dem Abstieg in die Bezirksklasse B gelang in der zurückliegenden Saison der sofortige Wiederaufstieg, und in den kommenden Jahren würde keiner Nein sagen, wenn es weiter nach oben gehen würde. Zuletzt gehörte man 2017/18 der Bezirksliga an. Vor der Pandemie hatte der Verein auch noch eine Zweite Mannschaft, die zur Spielzeit 2023/24 wieder gemeldet werden soll.

Zum Saisonauftakt gab es in der Bezirksklasse A einen 7:1-Sieg gegen DJK Ingolstadt III und eine dramatische 3:5-Niederlage gegen den 1. BC München III. Das Duell hätte bei gleich vier im dritten Satz verlorenen Matches anders ausgehen können. Zudem ist es ein großer Wunsch des BC Freising, künftig mit Jugendmannschaften in den Spielbetrieb einzusteigen. Im Nachwuchs betreut man bereits einige Spieler, nur reichen die nicht aus, um in den einzelnen Altersklassen Teams in den Ligabetrieb zu schicken. Der Verein freut sich deshalb jederzeit über neue Kinder und Jugendliche, die den Sport mit qualifizierten Trainern erlernen wollen. (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Yutong He gehört zu den größten Badminton-Talenten in Bayern und Deutschland

Das Vorzeigegesicht der Freisinger Nachwuchsarbeit ist der elf Jahre junge Yutong He. Er gehört zu den größten Talenten in Bayern und Deutschland. So wurde er heuer bei der südbayerischen Meisterschaft in Königsbrunn Zweiter im Einzel und hatte zuvor den Youngster-Cup U 11-U 19 in Augsburg gewonnen. Auch bei den demnächst anstehenden bayerischen Meisterschaften gehört He zu den Favoriten, obwohl er der jüngste Jahrgang ist.

Der BC Freising trainiert dreimal die Woche und freut sich immer wieder über Gäste, die den schnellen Sport ausprobieren wollen. Montags und Mittwochs trainieren die Erwachsenen von 20 bis 22 Uhr in der Sporthalle der Luitpoldanlage, zuvor trifft sich die Jugend von 19 bis 20 Uhr. Mittwochs ist der Verein in der Turnhalle der Pullinger Förderschule zu Gast. Das Jugendtraining findet dort von 18 bis 20 Uhr statt, die Erwachsenen üben anschließend von 20 bis 22 Uhr.

Gut zu wissen

Interessenten sind immer herzlich zu einem Schnuppertraining eingeladen. Allerdings sollte man sich vorher kurz per E-Mail ankündigen: für das Jugendtraining unter jugend@bc-freising.de und für das Erwachsenentraining unter nachricht@bc-freising.de. Somit kann sichergestellt werden, dass ein Vertreter des Vereins genug Zeit hat, dem neuen Trainingsgast den Verein und die Sportart vorzustellen. VON NICO BAUER

