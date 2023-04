Freising Grizzlies splitten zum Bundesliga-Auftakt

Einen guten Start in die neue Saison haben die Herren der Freising Grizzlies hingelegt. © Gerzer

Das junge Baseball-Team der Freising Grizzlies hat beim Zweitliga-Auftakt in Fürth den ersten Sieg gefeiert und nur knapp den zweiten verpasst.

Freising/Fürth – Frisch aufgestiegen, hatten die Herren der Freising Grizzlies am Sonntag einen erfolgreichen Einstand in der 2. Baseball-Bundesliga Süd-Ost: Mit einem beeindruckenden 10:7-Erfolg ließen sie in ihrem ersten Bundesliga-Match den Fürth Pirates das Nachsehen. Spiel zwei endete mit einem knappen 10:9 für die fränkischen Gastgeber.

In der ersten Partie waren die Freisinger Pitcher höchst erfolgreich: Fabian Hagemeyer, der Starting Pitcher, hielt die Piraten komplett im Zaum. Die Grizzlies legten gut los und lagen nach drei Innings mit 8:1 in Führung. Diesen Vorsprung hielten die Bären bis ins sechste Inning, in dem Fürth ein 2-Run-Homerun gelang. Freising holte sich in Inning sieben die zwei Punkte aber zurück und zog auf 10:3 davon. Der junge Raphael Gerzer übernahm dann für das letzte Inning den Mound und sicherte – nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Defense – den ersten Sieg im ersten Saisonspiel.

Bären bringen 9:7-Führung nicht ins Ziel

Im zweiten Match feierte Nachwuchsspieler Julian Zistl mit zwei Shutout-Innings ein starkes Pitching-Debüt, außerdem landete der junge Sam Hermann seinen ersten Basehit in der 2. Bundesliga. Dabei geriet Freising im ersten Inning mit 0:3 in Rückstand. Fürth punktete weiter, doch die Grizzlies hielten den Anschluss. Beim Stand von 4:7 übernahm Julian Zistl das Pitching von Bob Degener – und ließ in den Innings fünf und sechs keine Runs zu. Freising schaffte im fünften Abschnitt dagegen zwei Zähler und kam somit bis auf 6:7 heran.

Mit diesem Stand ging es auch ins siebte und letzte Inning. Da drehten die Bären nochmal auf, auch durch den ersten Basehit in der 2. Bundesliga von Nachwuchsspieler Sam Hermann, und gingen mit 9:7 in Führung. Fürth durfte als Heimmannschaft jedoch nachschlagen – und konnte das Match noch mit 10:9 für sich entscheiden.

Coach Stapel: „Wir haben gezeigt, dass wir in der Liga mithalten können.“

Der neue Herren-Coach Fabian Stapel ist sehr zufrieden mit seiner Mannschaft: „Wir sind ein sehr junges und gut gemischtes Team aus Erfahrung und guter Nachwuchsarbeit. In der Liga spielen viele starke Mannschaften. Doch wir nehmen die Herausforderung gerne an, weil wir als Team und jeder Spieler individuell sich hier am besten weiterentwickeln kann.“ Das Ziel laute sicherlich, ein paar Teams in der Tabelle hinter sich zu lassen. Denn: „Wir haben in Fürth nur knapp den zweiten Sieg verpasst und gezeigt, dass wir in der Liga mithalten können.“

Daniela Seulen

