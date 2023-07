Zwei Freisinger Bären sind Europameister

Vor Freude überwältigt waren die beiden Europameister Tizian Sulilatu (l.) und Cooper Hegen. © privat

Großer Erfolg für das deutsche U12-Nationalteam: Die Baseballer kürten sich in einem hochklassigen Turnier zum Europameister – auch dank grandioser Grizzlies.

Valenciennes/Freising – „Wir sind Europameister!“, textete ein begeisterter Sportdirektor Armin Hegen noch am Sonntagabend aus Frankreich an alle Freising Grizzlies. Und in der Tat: Sein Sohnemann Cooper sowie Tizian Sulilatu, beide aus dem Livepitch-Schülerteam des Freisinger Vereins, hatten sich mit der deutschen Nationalmannschaft im U12-Baseball in einem mörderisch spannenden Finale mit 3:2 gegen die Niederlande durchgesetzt und den Titel geholt.

Ursprünglich hätten sogar drei junge Bären die Freisinger Flagge in der Nationalauswahl hochgehalten. Doch Kilian Oberndörfer hatte sich beim Training in Valenciennes verletzt und konnte zum Turnier nicht mehr antreten. „Aber er bekommt auch eine Medaille“, beruhigt der Grizzlies-Sportdirektor, der außerdem stolz darauf ist, dass sogar der deutsche MLB-Spieler Max Kepler dem Team zum EM-Titel gratuliert hat. Zahlreiche Einsätze durften Cooper Hegen als Rightfielder und Tizian Sulilatu als Catcher im Team absolvieren. Auch im Finale konnten die Freisinger Fans den Auftritt der beiden per Baseballkanal der Valenciennes Vipers genießen.

10:22-Schock gegen Italien

Insgesamt acht vorab qualifizierte Mannschaften waren beim Turnier um die Europameisterschaft der Altersklasse U 12 angetreten. Deutschland reiste als Titelverteidiger an, nachdem es im Vorjahresfinale Tschechien nach Extra-Innings hatte besiegen können. In der Altersklasse U 12 ist aber damit zu rechen, dass viele erfahrene Spieler in jedem Jahr durch jüngere Talente ersetzt werden müssen. Doch Bundestrainer Dominik Buder konnte sich auch heuer auf seine Jungs verlassen.

In der Vorrunden-Gruppe servierte das deutsche Team Großbritannien ohne Probleme mit 15:5 ab und ließ auch den Gastgebern aus Frankreich beim 19:4 keine Chance. Dann der Schock: Die Mannschaft aus Italien besiegte den Titelverteidiger mit niederschmetternden 22:10 Runs.

Hart umkämpftes Halbfinale

Doch am nächsten Tag hatten sich die deutschen Spieler wieder gefangen. Als Gruppenzweiter trafen sie auf den Sieger der anderen Gruppe – das Team aus Tschechien, das sich überlegen Platz eins gesichert hatte. Erinnerungen an das Finale 2022 kamen auf, und tatsächlich war das Spiel hart umkämpft. Im letzten Inning lag Deutschland mit 5:6 zurück. Doch dann drehten zwei Homeruns von Henk Lenhart und Pitcher Felix Blesing (der mit seinem Grand Slam vier Spieler heimbrachte, darunter auch Cooper Hegen) das Spiel zum 11:6.

Im Finale traf man auf die Niederlande, die im Halbfinale überraschend deutlich Italien mit 14:9 besiegt hatten. Es entwickelte sich ein Defense-dominiertes Spiel, bei dem die beiden Freisinger dafür sorgen konnten, dass die Nachbarn kaum einen Läufer durchbrachten. Die Niederlande hielt zwar eisern dagegen – nach sechs Innings hatte aber dann doch Deutschland seinen 3:2-Vorsprung halten können.

