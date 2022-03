Bayerische Meisterin im Bouldern! Mona Kellner macht dem DAV Freising ein schönes Geschenk

Sie kann es am Fels und an der Kunstwand: Mona Kellner löste die selektiven Kletterprobleme mit Bravour. © Stefan Riedel

Am Fels meistert Mona Kellner Herausforderungen in den höchsten Schwierigkeitsgraden. Dass sie auch bei Meisterschaften stark ist, bewies sie nun in Nürnberg.

Freising – Seit etlichen Jahren lebt Mona Kellner vor den Toren der Fränkischen Schweiz. Dort findet sie auf engstem Raum eine riesige Auswahl an extremen Sportkletterrouten. Diese Herausforderungen in den höchsten Schwierigkeitsgraden nimmt die passionierte Felskletterin gerne und oft an und konnte ihr Kletterniveau in den vergangenen Jahren bis in den unteren elften Schwierigkeitsgrad steigern.

Kellner war früher Dritte bei den Juniorenweltmeisterschaften

Als ehemalige Dritte bei den Juniorenweltmeisterschaften hat die frühere Moosburgerin die Lust am Wettkampfsport aber nicht verloren und misst sich ab und an noch an der Kunstwand mit der Konkurrenz. Die bayerischen Meisterschaften im Bouldern waren mit ihrem Austragungsort Nürnberg eine gute Gelegenheit zum Formtest. Dabei bewies sie eindrucksvoll ihre exzellente Verfassung und sicherte sich den Sieg.

Kraft, Technik und viel Erfahrung

Die besten Wettkampfkletterer aus dem Freistaat mussten sich zunächst an vier selektiven Kletterproblemen für das Finale qualifizieren. Mona Kellner schaffte den Sprung unter die besten Zehn aber relativ locker. Im Finale half ihr dann neben Kraft und Technik letztlich auch ihre große Erfahrung weiter: Dank der geringeren Anzahl an Versuchen gewann sie vor Romy Fuchs und Marina Hermann, beide vom Kletterteam München & Oberland des Deutschen Alpenvereins (DAV).

„Es hat mich schon gefreut, dass ich mit den Jungen noch mithalten kann“, meinte die 25-Jährige lächelnd. Freude herrschte aber auch bei den Freisinger Kletterern, da Kellner immer noch in den Farben des DAV Freising unterwegs ist und ihrem Heimatverein mit diesem Erfolg ein schönes Geschenk gemacht hat.

