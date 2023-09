Beim Halbmarathon durchgereicht: Niklas Ludwig verpasst Amateur-WM-Titel

Von: Michael Leitner

Auf dem Rad eine Wucht: Niklas Ludwig erzielte bei der Ironman-70.3-WM in dieser Disziplin die zweitschnellste Zeit aller Amateure. Die Laufleistung machte ihm in Lahti aber einen Strich durch die Rechnung. © Peter Teichmann

Er war mit großen Zielen gestartet, doch am Ende wurde es nur Platz 46. Niklas Ludwig (21) vom TSV Jahn Freising fehlten zwölf Minuten zum Amateur-WM-Titel.

Lahti/Freising – Drei Jahre lang hatte er auf diesen einen Wettkampf hintrainiert: Triathlet Niklas Ludwig war nach Lahti geflogen, um in der Amateurklasse der jüngste Ironman-70.3-Weltmeister aller Zeiten zu werden. Zurück kam der Kirchdorfer ohne Medaille, dafür aber mit einer gehörigen Portion Ernüchterung. In seiner Altersklasse der 18- bis 24-Jährigen hatte es nur für Rang elf gereicht, im Gesamtklassement der Amateure wurde es der 46. Platz. „Das, was ich gezeigt habe, war deutlich zu wenig für den Titel“, sagt der 21-Jährige mit ein paar Tagen Abstand, blickt aber auch gleich wieder nach vorne: „Ich werde an dieser Erfahrung wachsen. Ich bin ja noch jung und habe noch viel Zeit, was Großes zu gewinnen.“

Doch woran hat es bei der WM in Finnland gelegen? Am Schwimmen jedenfalls nicht: Ludwig musste in einer der letzten Startgruppen ins Wasser – und war deshalb durchgehend damit beschäftigt, andere Athleten zu überholen. „Doch ich habe mich richtig gut gefühlt.“ Der Blick auf die Uhr gab ihm Recht, seine 25:21 Minuten über die 1,9 Kilometer bedeuteten Platz 19 bei den Amateuren. „Das war okay.“ Und beim Radfahren hätte es für den Sportler des TSV Jahn Freising fast nicht besser laufen können: Trotz steiler Anstiege und insgesamt 700 Höhenmetern auf der 90-Kilometer-Distanz sammelte Ludwig einen Konkurrenten nach dem anderen ein und nahm Tuchfühlung zur Spitze auf. Seine Zeit von 2:01:40 Stunden war die zweitschnellste unter allen Amateurstartern.

Zeit-Schock nach der Zielankunft

So weit, so gut, wäre da nur nicht seine Problemdisziplin: Auf dem abschließenden Halbmarathon wurde Ludwig immer mehr durchgereicht. „Auf der zweiten Runde wurde ich richtig müde. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass ich schon mal schrecklicher gelaufen bin“, beschreibt er seine Eindrücke. Der Schock folgte, als er nach 21,1 Kilometern ins Ziel kam: 1:29:13 Stunden. „Ich war mir bewusst, dass ich Zeit verlieren würde. Aber das war einfach viel zu langsam, um annähernd konkurrenzfähig zu sein.“ Mit seiner Gesamtzeit von 4:02:29 Stunden hatte er sein Ziel vom Mitteldistanz-WM-Sieg weit verfehlt. „Das ist eine Erfahrung, die ich niemandem wünsche.“

Im Nachhinein ist klar: Ludwig hätte ganze zwölf Minuten schneller sein müssen, um sich den ersten Platz sichern zu können. „Ich hätte gedacht, dass ich beim Laufen eine 1:21 schaffen würde. Damit hätten mir aber immer noch vier Minuten für ganz vorne gefehlt.“ Und so stand am Ende die Erkenntnis: „Man muss am Tag des Wettkampfs seine Leistung abliefern, da gibt’s keine Ausreden. Es hat nicht gereicht.“

Ludwig: „Ich werde trotz dieses Rückschlags weiter hart an mir arbeiten.“

Niklas Ludwig musste in den Tagen nach der WM das Ganze erst mal sacken lassen. Er erholte sich von der Erkältung, die er aus Finnland mit nach Hause gebracht hat. Danach machte er eine Bergtour auf den Watzmann, um den Kopf frei zu bekommen. Mittlerweile hat der 21-Jährige jedoch schon wieder das Training aufgenommen. „Ich habe aus meinem Ziel vom WM-Titel große Motivation gezogen. Und ich werde trotz dieses Rückschlags weiter hart an mir arbeiten“, verspricht er.

Seine Saison ist noch nicht vorbei. Bei der Challenge Mallorca am 14. Oktober wird Ludwig seinen letzten Wettkampf im Amateurfeld bestreiten, ehe er acht Tage später beim Triathlon Ibiza erstmals in der Eliteklasse starten darf. „Es wäre vermessen, da gleich vorne dabei sein zu wollen“, betont Ludwig. Viel wichtiger sei es ihm auszutesten, „ob der Körper zwei Mitteldistanzen binnen einer Woche für eine gute Idee hält“, meint er schmunzelnd. Den offiziellen Schritt in den Profi-Triathlon macht er dann zum Jahreswechsel. Im Oktober wird er seine Elite-Lizenz für 2024 beantragen.

