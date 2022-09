Freisinger Triumph auf dem Kitzbüheler Horn

Teilen

Ambitionierte Freisinger in Kitzbühel: (v. l.) Peter Emmerling (SG Stadtwerke Freising), Franz Kromka (DAV Freising) und Josef Vogler (SG Stadtwerke Freising). © Privat

Josef Vogler hat beim Kitzbüheler Horn-Bergstraßenlauf die Altersklasse M 65 gewonnen. Auch zwei andere Freisinger überzeugten.

Freising/Kitzbühel – Der Internationale Kitzbüheler Horn-Bergstraßenlauf ist einer der bekanntesten Bergläufe in Österreich. 2022 ging er in die 44. Runde. Spitzensportler aus aller Welt trafen sich im Wintersportort, um sich am Hausberg der Stadt zu messen. Mit dabei waren auch drei Freisinger, die in ihren Altersklassen für Top-Resultate sorgten.

Bergläufer aus Freising sorgen für Furore

Mehrere Hundert Läuferinnen und Läufer waren beim Kitzbüheler Horn-Bergstraßenlauf am Start. Bis zum Gipfel auf 1996 Metern Höhe mussten die Teilnehmenden 1234 Höhenmeter, 12,9 Kilometer Strecke und Steigungen bis zu 25 Prozent bewältigen. Und die ambitionierten Bergläufer aus Freising hatten am Ende Grund zur Freude: Josef Vogler (SG Stadtwerke Freising) lief in der Altersklasse M 65 mit einer Zeit von 1:34:32 Stunden auf Rang eins. Peter Emmerling (SG Stadtwerke) belegte Platz sechs bei der M 60, und Franz Kromka (DAV Freising) war mit Rang drei in der Klasse M 70 hochzufrieden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

In unzähligen Serpentinen bis zum Gipfel

Der Lauf ist seit 2009 Teil der prominenten Rennserie „Salomon Running Tour“. Der Startschuss zum Horn-Lauf ertönte um 9 Uhr in der Kitzbüheler Innenstadt. Die Strecke führte in unzähligen Serpentinen am Alpenhaus vorbei bis zum Gipfel des Hausbergs.

ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.