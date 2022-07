BFV: Punktspielstart am ersten August-Wochenende mit Kreisliga-Derby zwischen SVK und TSV Eching

Erster Etappenstopp auf dem Weg zum Wiederaufstieg? Matthew Atkinson und die Kreisliga-Kicker des TSV Eching gastieren am ersten Spieltag beim SV Kranzberg. Foto: Michalek © Michalek

Der BFV hat die Spielpläne ab der Kreisliga abwärts veröffentlich. Die Rückkehr der Zehn-Minuten-Zeitstrafe ist zudem beschlossene Sache.

Freising – Die Landkreis-Vereine stecken aktuell mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison 2022/23. Und mittlerweile haben die Mannschaften auch ein konkretes Ziel, auf das sie hinarbeiten können – denn inzwischen wurden die Spielpläne von der Kreisliga abwärts veröffentlicht. Die Auftaktpartien der Freisinger Mannschaften werden am Wochenende, 6./7. August, ausgetragen.

SV Kranzberg empfängt zum Saisonstart Absteiger TSV Eching zum Landkreis-Derby

Die Kreisliga 2 ist in der kommenden Saison fest in Erdinger Hand. Mit dem TSV Allershausen, dem TSV Eching, dem SV Kranzberg und dem FCA Unterbruck sind lediglich vier der 14 Mannschaften aus dem Landkreis Freising. Während Allershausen die Runde mit einem Heimspiel gegen den SV Walpertskirchen eröffnet, treffen der SVK und die Echinger Zebras direkt am ersten Spieltag aufeinander. Eching dürfte nach dem Abstieg aus der Bezirksliga ein Favorit auf die Meisterschaft sein. Aufsteiger FCA Unterbruck gastiert zum Liga-Auftakt beim FC Eitting.

TSV AU: Summerer-Debüt gegen den SV Marzling

In der Kreisklasse 3 starten der TSV Au und der SC Kirchdorf ihre Mission Wiederaufstieg. Die Hallertauer eröffnen mit ihrem neuen Trainer Josef Summerer ihre Saison 2022/23 mit einer Partie beim SV Marzling, Kirchdorf empfängt Vatanspor Freising. Mit dem Duell zwischen dem SV Vötting und dem SC Freising steigt zum Hinrundenauftakt zudem ein Stadtderby.

In der Kreisklasse 4 ist der VfB Hallbergmoos II der einzige Vertreter aus dem Kreis Freising und bekommt es am ersten Spieltag auswärts mit der DJK Ottenhofen zu tun. Alle anderen Teams stammen aus Erding und Umgebung – da sind weite Fahrten für die VfB-Reserve vorprogrammiert.

Ein Nachbarschaftsduell gibt es zum Saisonstart dagegen in der A-Klasse 5. Dort kreuzen Allershausen II und Aufsteiger SV Hohenkammer am Auftaktwochenende die Klingen. Mit dem VfB Hallbergmoos III, der am ersten Spieltag in Pulling aufläuft, geht in dieser Liga zudem eine der wenigen Dritten Mannschaften im Landkreis an den Start. (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

SV Langenbach: Derbys gegen den VfR Haag und den SC Oberhummel

Viele Derbys verspricht die A-Klasse 6 in der kommenden Spielzeit. Aufsteiger SV Langenbach konkurriert nun in einer Liga mit den Nachbarvereinen VfR Haag und SC Oberhummel. Und dadurch, dass das letztjährige Kreisliga-Schlusslicht TSV Moosburg freiwillig in die A-Klasse runterging, ergibt sich darüber hinaus ein stadtinterner Schlagabtausch mit der SGT Istanbul Moosburg.

Nachdem die Erste Mannschaft in der Vorsaison als abgeschlagenes Tabellenschlusslicht aus der Kreisklasse abgestiegen ist, gehen nun – als einziger Verein im Landkreis – beide Herrenteams des FC Neufahrn in der A-Klasse auf Torejagd. Die Erste rutschte dabei in die Erdinger A 7 und muss sich auf weitere Auswärtsreisen einstellen.

Die letzten Punktspiele vor der Winterpause werden auf Kreisebene am Wochenende, 19./20. November, ausgetragen, auch heuer werden bereits Rückrundenspieltage in der ersten Halbserie stattfinden. Der Punktspielstart im neuen Jahr ist für den 25./26. März angesetzt. Der letzte Spieltag ist jeweils auf den 27. Mai terminiert, anschließend beginnt die Relegation.

Wiedereinführung der zehnminütigen Zeitstrafe: „Wo Gelb zu wenig ist und Rot zu hart“

Eine Änderung erwartet die Spieler im Strafenkatalog, denn eine erhebliche Mehrheit sprach sich beim jüngsten Verbandstag für die Wiedereinführung einer zehnminütigen Zeitstrafe aus, die nun neben der Gelben, Gelb-Roten und Roten Karte als weiteres Sanktionsmaß zur Verfügung steht. „Für Vergehen, wo man bis jetzt gesagt hat, Gelb ist zu wenig, aber Rot wäre letztlich zu hart, kann nun eine Zeitstrafe ausgesprochen werden“, erläutert der bayerische Schiedsrichter-Chef Sven Laumer. Die Unparteiischen hätten nun „einen größeren Ermessensspielraum, welche Strafe sie anwenden“. Zum Einsatz kommt die Zehn-Minuten-Strafe allerdings nur ab der Landesliga abwärts. Am 13. Juli um 18.30 Uhr veranstaltet der Verband dazu ein Online-Seminar für die Vertreter der Vereine.

