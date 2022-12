Black Bears Freising mit Kantersieg gegen Gebensbach – Trainer Hanfstingl spielt und trifft

Gleich sechsmal klingelte es im Gebensbacher Tor. Vinzenz Stegner (l.) war einer der Freisinger Torschützen. © michalek

Die Black Bears Freising zeigen gegen den ESV Gebensbach eine dominante Vorstellung. Trainer Nils Hanfstingl half selbst in der Abwehr aus, und traf vorne sogar.

Dorfen – Gleich ein halbes Dutzend Tore erzielten die Black Bears am zweiten Weihnachtsfeiertag beim 6:0-Erfolg gegen Gebensbach. Damit zog der SEF in der Tabelle am ESV vorbei und eroberte Rang drei. Bei den Gästen aus der Domstadt nutzte Trainer Nils Hanfstingl seinen Urlaub und half selbst in der Abwehr aus. An der Bande stand Sportleiter Gregor Tomasik, der sah, wie Keeper Johannes Sedlmeier als Ersatz für den leicht angeschlagenen Manuel Hanisch eine Topleistung ablieferte.

Die Begegnung im Dr. Rudolf-Stadion in Dorfen war nur in den ersten zehn Minuten ausgeglichen. Danach bekamen die Black Bears das Geschehen immer besser in den Griff und hatten ein Chancenplus. Die Führung erzielte Kapitän Dmitri Kurnosow, der einen halbhohen Schuss von Patrick Sakinger unhaltbar abfälschte (18.). Noch vor dem Seitenwechsel schnappte sich erneut Kurnosow die Scheibe und schloss sein Solo zum 0:2 (20.) ab.

Nach der Pause legte Vinzenz Stegner gleich den dritten Freisinger Treffer (24.) nach. Die Gäste hatten nun alles im Griff und ließen zwei hundertprozentige Chancen liegen, als sie jeweils das leere Tor verfehlten. Dafür überwand Florian Bochnak ESV-Keeper Manuel Hammerlindl mit dem Bauerntrick zum 4:0 (30.). Danach kam der große Auftritt von Trainer Nils Hanfstingl: Er fing einen gegnerischen Angriff ab, leitete sofort den Gegenzug ein und schloss selbst zum 5:0 ab (38.).

Im Schlussdrittel beschränkte sich Freising darauf, die Führung zu verwalten. Gebensbach konnte nicht mehr dagegenhalten. Auch, weil die Gastgeber im dritten Abschnitt fünf Strafzeiten kassierten. Nachdem Kurnosow mit seinem dritten Treffer auf 0:6 (46.) erhöht hatte, plätscherte die Partie bis zum Ende vor sich hin. SEF-Sportleiter Gregor Tomasik war nach dem Duell hochzufrieden mit der Leistung seines Teams, hätte sich lediglich beim Überzahlspiel das ein oder andere Tor mehr gewünscht. JOSEF FUCHS

ESV Gebensbach – SE Freising 0:6 (0:2, 0:3, 0:1)

Tore: 0:1 (17:23) Kurnosow (Sackinger, Hamza), 0:2 (19:46) Kurnosow (Bernau, Hanfstingl), 0:3 (23:38) Stegner, 0:4 (29:26) Bochnak (Sackinger), 0:5 (37:17) Hanfstingl (Kammermeier, Stegner), 0:6 (45:56) Kurnosow (Hamza). Strafminuten: 14/16. Zuschauer: 95.

