Cluj war erst der Anfang: VfB Hallbergmoos spielt jetzt Champions League

Ein Hoch auf die Hallberger Helden: (v. l.) Sepp Niedermair (Teammanager und Bürgermeister), Bogdan Tudorie, Damir Cekovic (Kapitän), Mario Nüsslein, Lukas Funk, Dietmar Brosi, Tobias Kramer, Patrick Krieger, Mathias Dirnberger und Dan Ioan Mihaila sowie (vorne, v. l.) Rocky Schöne (Dritte Mannschaft) und Marcus Most (Abteilungsleiter). © cob

Was für ein Erfolg für die Sportkegler des VfB Hallbergmoos: Sie belegten beim NBC-Cup den zweiten Platz und fiebern nun der Champions League entgegen.

Hallbergmoos – Sie haben Geschichte geschrieben: Die Kegler des VfB Hallbergmoos haben sich nicht nur als erste Mannschaft aus der Gemeinde für einen internationalen Wettbewerb qualifiziert, sondern es bei der Premiere auch gleich aufs Podium geschafft. Der zweite Platz beim NBC-Cup in Rumänien und der damit verbundene Einzug in die Champions League ist der vorläufige Höhepunkt der Hallberger Erfolgsstory.

Der VfB-Kapitän behält die Nerven

Insgesamt 25 Herren-Teams gaben in der vergangenen Woche in Cluj ihr Bestes, um unter die Top Vier mit der höchsten Gesamt-Holzzahl zu kommen. Und der VfB startete gut: Lukas Funk legte mit 652 Kegeln den Grundstock, Mario Nüsslein überzeugte mit 644. Auch Dietmar Brosi (611) und Patrick Krieger (653) machten ihre Hausaufgaben. Probleme hatte hingegen Bogdan Tudorie, der sich selbst zu sehr unter Druck setzte und nach zwei Durchgängen (274 Holz) ausgewechselt wurde. Tobias Kramer sprang ein und schaffte noch 293 Holz. Damit war es nun an Kapitän Damir Cekovic, die Kohlen aus dem Feuer zu holen – und der behielt die Nerven: Dank seiner 647 Kegel landete der VfB auf Rang drei, hinter dem CFR Cluj aus Rumänien und dem Bundesliga-Konkurrenten TSV Breitengüßbach, aber noch vor dem KK Zadar aus Kroatien.

Damit war die erste Hürde gemeistert – doch die zweite folgte am Freitag: Im Halbfinale gegen den TSV Breitengüßbach setzten sich die Hallbergmooser klar mit 7:1 Punkten bei 3815:3669 Holz und 14,5:9,5 Sätzen durch. Krieger (638) und Nüsslein (679) gewannen ihre Partien trotz 2:2 Sätzen, weil sie mehr Holz geholt hatten. Brosi war danach mit einem Ergebnis von 655 Kegeln und 4:0 Sätzen nicht zu toppen, dagegen kam Kramer nicht richtig ins Spiel. Nach zwei Sätzen sprang Mathias Dirnberger für ihn ein. Der konnte die Niederlage jedoch nicht mehr abwenden – am Ende stand es 546:621 bei 0,5:3,5 Sätzen.

Nur der KK Zadar aus Kroatien war eine Nummer zu groß

Mit 3:1 Teampunkten sowie einem Plus von 60 Holz im Rücken gingen im letzten Teil des Halbfinales Cekovic und Funk auf die Bahnen. Cekovic legte mit starken 190 Kegeln los. Doch nachdem es im zweiten Satz zur Punkteteilung kam, wechselte sich der Kapitän aus und ließ Tudorie ran. Der holte den Zähler mit 3:1 sowie 665:612. Am Ende machte Funk mit seinem Ergebnis von 632:599 Kegeln und 3:1 Sätzen den Sack zu.

Im Finale am Samstag endete schließlich der Lauf des VfB: Der KK Zadar, der neue Verein des früheren Hallberger Spielers Radovan Vlajkov, war letztlich eine Nummer zu groß. Das kroatische Team, das sich in der Vorschlussrunde knapp mit 5:3 gegen Gastgeber Cluj behauptet hatte, gewann mit 6:2 Punkten bei 11:13 Sätzen und 3825:3781 Holz. Doch überhaupt das Finale erreicht zu haben, ist als grandioser Erfolg zu werten.

Im Endspiel traten zunächst Nüsslein und Krieger an. Obwohl Nüsslein starke 654 Holz spielte, konnte er seinem Gegner nur einen Satz abspenstig machen und unterlag mit 1:3 Sätzen sowie 654:693 Kegeln. Auch Krieger hatte mit 1:3 und 592:654 das Nachsehen. Die Mittelpartie bestritten Tudorie und Dietmar Brosi respektive Dan Mihaila. Tudorie lieferte sein stärkstes Match in seiner Heimat ab und siegte mit 4:0 und 663:602. Brosi kegelte bis 100 Wurf und wurde danach von Mihaila ersetzt. Trotzdem ging der Zähler mit 2:2 Sätzen und 650:616 Holz an die Kroaten. Die Schlusspartien hatten es in sich: Während Cekovic mit 3:1 Sätzen und 615:582 Holz das bessere Ende für sich hatte, zog Funk im Duell mit Vlajkov denkbar knapp mit 2:2 sowie 641:644 den Kürzeren.

Nach dem NBC-Cup ist vor der Champions League

Die Hallbergmooser können aber mit ihrem Auftritt beim NBC-Cup mehr als zufrieden sein. Am Sonntag ließ es sich Bürgermeister und Teammanager Sepp Niedermair nicht nehmen, gemeinsam mit Abteilungsleiter Marcus Most die Kegler vom Flughafen abzuholen. Doch nun stehen bald die Wettkämpfe in der Champions League an – in zehn Tagen findet die Auslosung der Partien statt. Die 16 Teilnehmer bestreiten dann Hin- und Rückspiele, bis nur noch vier Mannschaften übrig bleiben, die dann in einem weiteren Turnier den „Champion der Champions“ ermitteln.

Christiane Oldenburg-Balden

