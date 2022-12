Csongor Knipli will beim SV Siegfried Hallbergmoos nochmal auf der Matte angreifen

Stressiger Cheftrainer-Job fällt als Teil eines Gespanns weg

Csongor Knipli verlässt auch wegen einer enttäuschenden Saison die SpVgg Freising. Beim SV Siegfried Hallbergmoos will er sich wieder mehr auf das eigene Ringen konzentrierren.

Hallbergmoos – Große Freude beim SV Siegfried Hallbergmoos, Bedauern bei den Ringern der SpVgg Freising: Der 29-jährige Ungar Csongor Knipli verlässt die Domstädter und wechselt ein paar Kilometer weiter in den südlichen Landkreis (wir berichteten). Als ehemaliger Cheftrainer hinterlässt er eine große Lücke, und er habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht: „Zum Schluss stand ich allerdings immer unter großem Stress und wollte einen neuen Schritt gehen.“

SV Siegfried: Aydin, Bilici, Prill und Knipli fungieren als Trainergespann

In Hallbergmoos vervollständigt Knipli das Trainerquartett mit Ergün Aydin, Ahmet Bilici (Freistil) sowie Michael Prill und ihm selbst für den Greco-Bereich: „Dort muss ich nicht mehr alles alleine machen und kann mich selbst wieder mehr aufs Ringen konzentrieren.“ Bereits vor einem Jahr kamen erste Überlegungen zum Wechsel auf. Er unterstützte den SVS schließlich schon vor einiger Zeit im Jugendtraining, und der Kontakt riss nie ab. „Vor der letzten Saison gab es in Freising aber viele positive Signale – wie etwa der Wechsel von Norbert Molnos.“

Knipli: „Habe in meinem Leben noch nie so viele Niederlagen kassiert“

Von den vielen Problemen konnte der Ungar damals noch nichts wissen und startete mit großem Optimismus in die Bayernliga. Aber: „Die ganze Runde lief für mich persönlich sehr enttäuschend. Ich glaube, dass ich in meinem Leben noch nie so viele Niederlagen kassiert habe.“ Der Abstieg in die Landesliga war der letzte Baustein für den Entschluss, die Freisinger zu verlassen. Mit seinen 29 Jahren habe Knipli nicht mehr ewig Zeit, sich auf hohem Niveau zu beweisen: „Daher sagte ich den Verantwortlichen bereits frühzeitig Bescheid, die Mannschaft aber wusste es erst nach dem letzten Kampftag.“ In den schweren Zeiten wollte er nicht weiteren Zündstoff in die Truppe bringen: „Danach bekam ich viele Anrufe, aber letztlich verstehen es alle, dass ich eine neue Herausforderung brauchte.“ Und Knipli betont, dass er Freising im Guten verlasse und in den vergangenen drei Jahren viele neue Sachen gelernt habe.

Knipli: „Ringerseite ist für mich noch sehr wichtig, ich bin ja noch jung“

In der 2. Bundesliga kennt sich der 29-jährige aus – dort rang er vor knapp einem Jahrzehnt bereits für Wacker Burghausen. „Ich denke, dass es für mich die beste Liga ist.“ Dass er zusätzlich zu seinen eigenen Kämpfen nicht mehr als Cheftrainer fungiert, sieht Knipli nicht als Degradierung, sondern eher als Befreiung: „Ich denke, dass es in Hallbergmoos ein sehr gutes Konzept gibt. Für mich ist aktuell die Ringerseite noch sehr wichtig, ich bin ja noch jung.“ Mindestens fünf Jahre habe er noch auf einem hohen Niveau, betont der Ungar. „Was danach ist, kann keiner sagen. Jetzt freue ich mich aber auf meine Kämpfe für den SVS.“

In Hallbergmoos könne er auch im Hinblick auf den weiteren Kader seine Ideen einbringen: „Das habe ich mit dem Vorsitzenden Michael Prill bereits besprochen. Aber generell schaut es bereits jetzt sehr gut aus, dass kommende Saison eine schlagkräftige Mannschaft auf die Matte geht.“ Die Freude beim SVS ist jedenfalls groß. Prill: „Weil er bereits früher bei uns mitwirkte, funktioniert der Integrationsprozess reibungslos.“ Eingeplant ist Csongor Knipli im Greco-Stil für die Gewichtsklassen bis 66, 71 und 75 Kilogramm. VON BERND HEINZINGER

