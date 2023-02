Dank Patzer der Pinguine: EV Aich ist Meister der Bezirksliga Mitte

So sehen Sieger aus: Der EV Aich durfte am Sonntag in der Clariant-Arena zu den Klängen von „We are the Champions“ überraschend den Meistertitel in der Bezirksliga Mitte bejubeln. © Fuchs

Die Überraschung ist perfekt: Der EV Aich sicherte sich den ersten Platz in der Bezirksliga Mitte und trifft in den Playoffs nun auf Straubing.

Moosburg/Aich – Riesenjubel beim EV Aich: Nach dem 7:4-Heimsieg gegen den ESV Gebensbach am Sonntag in der Clariant-Arena feierten die Eishackler des EVA überraschend doch noch den Meistertitel in der Bezirksliga-Gruppe Mitte. Ermöglicht hatte dies der direkte Konkurrent EV Königsbrunn: Die „Pinguine“ rutschten auf eigenem Eis gegen den Tabellenvorletzten Fürstenfeldbruck 1b aus und gewannen erst im Penaltyschießen mit 5:4. „Ich habe wirklich nicht damit gerechnet und weiß gar nicht, wie das zugegangen sein kann“, sagte ein überraschter EVA-Trainer Georg Herrmann. Damit hat dem Liga-Zweiten aus der Moosburger Vorstadt der Sieg in der regulären Spielzeit gegen Gebensbach gereicht, um die Tabellenspitze zu erklimmen.

Gebensbach lässt sich zunächst nicht abschütteln

Anfangs taten sich die Gastgeber wie so häufig in dieser Saison schwer. Zwar hatten sie deutlich mehr Spielanteile und Möglichkeiten, doch es haperte an der Chancenverwertung. Die Gäste waren da effektiver, legten durch Philipp Pfahler (3.) vor und glichen in der Folge zweimal eine Aicher Führung durch Lukas Piller (24./36.) aus. Die Tore für den EVA in den ersten beiden Dritteln erzielten Maximilian Scheib (11.) und Lorenz Dichtl (19./25.).

EV Aich zündet den Turbo

Im Schlussabschnitt, als bekannt war, dass Königsbrunn patzen könnte, zündete Aich den Turbo: Kevin Steiger (41.) von der blauen Linie, Andreas Koller (43.) in Überzahl sowie Sebastian Lachner (46.), der im Getümmel vor dem ESV-Tor die Übersicht behielt, brachten die Gastgeber mit 6:3 in Front. Die Gebensbacher kamen nochmal auf und hatten eine Doppelchance, die EVA-Goalie Johannes Pfafferott mit Wahnsinnsreflexen vereitelte. Kurz darauf traf Patrick Beham zwar noch zum 4:6 für die Gäste (50.), doch Christian Poetzel sicherte den Sieg endgültig, indem er einen Schuss zum 7:4 abfälschte (57.).

Nun hat der EVA im Playoff-Viertelfinale (Modus Best of three) am Samstag ab 17.15 Uhr Heimrecht gegen den Tabellenzweiten aus der Nordgruppe, den EHC Straubing. Am Sonntag geht es dann in die Gäubodenstadt. Ein mögliches drittes Spiel fände am 24. Februar wieder in Moosburg statt.

Josef Fuchs

Spielstatistik:

EV Aich – ESV Gebensbach 7:4 (2:1, 1:2, 4:1)

Tore: 0:1 (02:06) Pfahler (Mayer), 1:1 (10:15) Scheib, 2:1 (18:14) Dichtl (Lachner, Poetzel), 2:2 (23:08) Piller (Emmendorfer), 3:2 (24:49) Dichtl (Poetzel), 3:3 (35:22) Piller (Emmendorfer), 4:3 (40:22) Steiger (Poetzel, Dichtl), 5:3 (42:31) A. Koller (C. Koller, Scheib), 6:3 (45:10) Lachner (Fengler), 6:4 (49:10) Beham (Samanski), 7:4 (56:42) Poetzel (Neumeier).

Strafminuten: 10/12.

Zuschauer: 60.

