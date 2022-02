Kranzbergs Schweden-Schützen zittern auch nach Ende der Punktrunde um den Klassenerhalt

Von: Nico Bauer

Punktete gegen Altmannstein: Christoph Rottenfußer. Seine Schweden-Schützen müssen allerdings um den Klassenerhalt bangen. Nur wenn Lengdorf aufsteigt, bleibt auch Kranzberg drin. © Bauer

Lange lief die Punktrunde der Oberbayernliga normal, doch zum Finale brach das Chaos aus. Leidtragende waren vor allem die Kranzberger Schweden-Schützen.

Kranzberg - Jetzt haben die zuletzt von Corona gebeutelten Schweden-Schützen den Klassenerhalt nicht mehr in eigener Hand. Nach zwei Niederlagen am letzten Wettkampftag bleibt Kranzberg nur in der Liga, wenn Meister Lengdorf den Aufstiegskampf zur Bayernliga gewinnt.

Vor den wichtigsten Wettkämpfen der Saison streckte Corona die Kranzberger besonders gnadenlos nieder. Mit Petra Horneber und Rita Mitsching bekamen bei Top-Schützinnen den Virus und beriefen sich auf eine Aussage des Bayerischen Sportschützen-Bundes, dass in solchen Fällen Verlegungen problemlos möglich sind. Nur Gegner Altmannstein lehnte vor dem Abstiegsendspiel ab – mit dem Wissen, dass die Siegchancen sprunghaft steigen würden. „Fair ist leider anders“, sagte später Petra Horneber. Die Schweden-Schützen mussten ohne ihre zwei besten Athleten antreten und verloren mit 2:3. Das Ergebnis liest sich knapp, aber sportlich war es ungefährdet. Auf den ersten drei Positionen hatten die Schweden-Schützen keine Chance, einen Punkt zu holen. Zuvor gab es noch eine 0:5-Niederlage gegen den Dritten Tauberfeld. Und damit begann das große Zittern.

Der Meister hat die Kranzberger bereits vor dem direkten Abstieg bewahrt

Ein erstes Mal rettete der ungeschlagene Meister Lengdorf (28:0 Punkte) die Kranzberger. Das 3:2 des Ersten gegen Kleinmehring bedeutete, dass Kranzberg nicht sofort absteigen muss. Durch die Niederlage bleibt Kleinmehring mit 8:20 Punkten Vorletzter. Auf den Rängen fünf und sechs stehen mit jeweils 10:18 Zählern Altmannstein und Kranzberg. In der letzten Runde haben die beiden Teams die Plätze getauscht (durch das direkte Duell) und dazu hat Kranzberg über die Saison zwei Aufeinandertreffen weniger gewonnen. Damit sitzen die Schweden-Schützen direkt vor den beiden Absteigern als Sechster auf einem Schleudersitz.

Die gute Nachricht: Lengdorf will unbedingt aufsteigen

Aus der Bayernliga wird die HSG München in die Oberbayernliga absteigen. Damit hängt alles an der Frage, ob Lengdorf seinen Aufstiegskampf gewinnt und künftig Bayernliga schießt. In dem Fall würden Lengdorf und die HSG München die Plätze tauschen. Gut für die Kranzberger ist, dass der Verein aus dem Landkreis Erding eine sehr starke Mannschaft hat und unbedingt aufsteigen will.

Die Ergebnisse:

Luftgewehr Oberbayernliga Nord-Ost

Schweden-Schützen Kranzberg – SV Edelweiß Tauberfeld 0:5.

Duelle: Markus Kraft – Carmen Speth 380:391 Ringe, Markus Rottenfußer – Sabrina Göbel 376:389, Mike Troppmann – Anja Weber 370:380, Christopher Küster – Sebastian Schlamp 375:385, Christoph Rottenfußer – Vanessa Sondermann 375:376.

Schweden Schützen Kranzberg – SG 1560 Altmannstein 2:3.

Duelle: Markus Kraft – Melanie Plank 380:394, Markus Rottenfußer – Julia Schmailzl 379:387, Mike Troppmann – Josef Sendtner 372:383, Christopher Küster – Johannes Osterrieder 380:378, Christoph Rottenfußer – Theresa Perras-Blank 380:370.