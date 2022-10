„Der härteste Wettkampf meines Lebens“: Alexander Bleffgen finisht den Ironman Hawaii

Von: Michael Leitner

Lächeln, auch wenn’s wehtut: Der Marzlinger Hobby-Triathlet trotzte der Hitze und den Schmerzen. © privat

Der Marzlinger Alex Bleffgen hat den Ironman Hawaii gefinisht und sich damit einen Traum erfüllt. Doch nicht nur der Wettkampf hat den Triathleten fasziniert.

Marzling/Hawaii – „Ich bin einfach glücklich, dass ich es geschafft habe. Es war der härteste Wettkampf meines Lebens.“ Alexander Bleffgen (31) hat Großes geleistet. Der Hobby-Triathlet aus Marzling hat den Ironman Hawaii gefinisht und sich damit seinen großen Traum erfüllt. Dass es mit der „Wunschzeit“ von unter zehn Stunden nicht geklappt hat? Egal. Es ist ein Erfolg, den ihm niemand mehr nehmen kann. Und es war ein Erlebnis, das er nie vergessen wird.

Alexander Bleffgen gerät regelrecht ins Schwärmen, wenn er auf seine zwei Wochen auf Hawaii zurückblickt. „Es ist so wunderschön dort. Eine tolle Insel mit netten Menschen“, erzählt er. Dazu das besondere Ambiente im Mekka des Triathlon-Sports: An den Tagen vor dem Ironman frühmorgens gemeinsam mit Hunderten anderen Athleten im Pazifik zu trainieren. Den Wettkampf der Frauen zu erleben, die schon am Donnerstag starteten, den Einlauf der Siegerinnen, die anschließende Ehrung. „Da habe ich schon mal gesehen, wie es abläuft. Diese Stimmung bekommt man bei seinem eigenen Rennen häufig gar nicht so mit.“

Hitzeschlacht auf einem welligen Kurs

Zwei Tage später, am 8. Oktober, wurde es auch für den Triathleten des TSV Jahn Freising ernst. „Erst früh aufstehen, dann nochmal gut essen – es war nicht viel anders als an einem gewöhnlichen Wettkampftag“, sagt Bleffgen. Danach ging es zum Schwimmstart. Der Marzlinger sprang um 6.50 Uhr, 25 Minuten nach den Profis, ins Wasser. „Man freut sich sehr, dass es endlich loslegt. Aber man weiß auch, dass die nächsten Stunden extrem anstrengend werden“, beschreibt der 31-Jährige seine Gemütslage vor dem Start.

Die 3,8 Kilometer im Pazifik bewältigte Bleffgen in einer Zeit von 1:12:01 Stunden. „Dass es wegen der Wellen im Meer langsamer gehen würde als in einem See, war mir vorher klar. Aber ich hatte ein positives Gefühl, und es lief richtig gut.“ Das setzte sich – trotz der zunehmenden Hitze – auf der 180-Kilometer-Raddistanz fort. Es war ein sehr welliger Kurs mit insgesamt 1700 Höhenmetern, vor allem in der ersten Streckenhälfte ging es oft bergauf. „Ich dachte, ich müsste etwas schneller sein“, sagte Bleffgen, der nach knapp drei Stunden auf dem Rad den Wendepunkt erreichte. „Auf dem Rückweg ging es tendenziell eher abwärts, das tat gut.“ Mit seiner Radzeit von 5:17:40 Stunden war er zufrieden.

Der Moment des Glücks: Alex Bleffgen (vorne) überquerte nach 10:02:34 Stunden die Ziellinie. © Finisherpix

Der härteste Teil – der abschließende Marathon – stand ihm aber noch bevor. „Die ersten zehn Kilometer am Alii Drive entlang waren toll. Da waren viele Zuschauer, es hat richtig Spaß gemacht“, erzählt der Jahn-Triathlet. Seinen „absoluten Tiefpunkt“ habe er anschließend auf der berühmt-berüchtigten Energy-Lab-Passage durchlaufen. „Dort war es einsam, anstrengend und sehr heiß – und es ging auch noch bergauf. Meine Beine haben geschmerzt. Ich habe mir gewünscht, einfach nach Kona zurückgehen zu können.“ Er lief weiter, mobilisierte seine letzten Kraftreserven und bewältigte die 42,2 Kilometer in 3:22:59 Stunden. Der Moment, als er die Ziellinie überquerte – „das war ein Mix aus Riesen-Freude und totaler Erschöpfung“.

Roth, St. Pölten und Regionalliga im Fokus

Mittlerweile, eineinhalb Wochen nach dem Wettkampf, sind diese Gefühle einer tiefen Zufriedenheit gewichen. Bleffgen hatte den Ironman in einer Gesamtzeit von 10:02:34 Stunden gefinisht. In der Altersklasse der 30- bis 34-Jährigen belegte er den 155. Platz, insgesamt wurde er 653. von 2376 Startern. „Ich habe immer gesagt, dass ich mit jeder Zeit glücklich sein würde. Es ging mir nur darum, dabei zu sein und es zu schaffen.“

Jetzt ist erstmal Pause angesagt, die Triathlon-Saison ist vorbei. 2023 will der Marzlinger – wie in diesem Jahr – die Langdistanz bei der Challenge Roth in Angriff nehmen. Zudem stehen die Mitteldistanz im österreichischen St. Pölten und Regionalliga-Einsätze mit dem Team des TSV Jahn Freising auf seinem Plan. Und was wäre, wenn er, wie 2021 beim Ironman Italy, noch einmal das Ticket für Hawaii lösen würde? „Puh, ich glaube, da müsste ich erstmal eine Nacht drüber schlafen“, meint Bleffgen. „Der Aufwand ist gewaltig, sportlich und finanziell.“ Dass er irgendwann für einen Urlaub nach Hawaii zurückkehrt? „Ja, das könnte ich mir definitiv vorstellen.“

