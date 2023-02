Der Olympionike aus Neufahrn: Florian Lindner glänzt bei den Winterspielen

Von: Andreas Beschorner

Ein sportlicher Typ: Florian Lindner ist nicht nur in der Kletterhalle, sondern auch im Fels unterwegs. Zudem hält sich der 32-Jährige, der am Bauhof der Gemeinde Neufahrn arbeitet, mit Joggen, Schwimmen und Radfahren fit. © privat

Florian Lindner hat bei den Special Olympics Winterspielen Bayern im Klettern neue sportliche Höhen erklommen. Auf diese Leistungen kann er zurecht stolz sein.

Neufahrn – Er gehört zur Klettergruppe „Bayerns beste Gipfelstürmer“, einem inklusiven Kletterprojekt der IG Klettern München & Südbayern. Und er trainiert seit rund sechs Jahren in der Kletterhalle „Heavens Gate“ am Münchner Ostbahnhof: Florian Lindner aus Neufahrn. Jetzt hat der 32-Jährige neue sportliche Höhen erklommen: Bei den Special Olympics Winterspielen Bayern 2023 in Bad Tölz hat er im Speedklettern den vierten und beim Tourenklettern den fünften Platz belegt. Dazu gratulierte ihm jetzt Bürgermeister Franz Heilmeier.

Zweimal nur knapp an einem Podestplatz vorbei

Anders als bei den Paralympics geht es bei den Special Olympics für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung nicht so sehr um Medaillen, sondern eher um Inklusion und das Dabeisein. Dennoch: Wenn einer wie Florian Lindner zweimal nur ganz knapp an einem Podestplatz vorbeischrammt, dann ärgert ihn das, erzählt sein Vater Alfred Lindner. Denn seit sechs Jahren klettert Florian im Verein – er war einige Jahre vorher durch einen Freund mit dieser Sportart in Berührung gekommen. Das war, als Florian Lindner nach seiner Zeit auf der Fröbelschule, dem jetzigen Bildungszentrum an der Gartenstraße (BiG) der Lebenshilfe, in der Offenen Behindertenarbeit Freising (OBA) tätig war, wo er heute immer noch aktiv ist.

Ehrungsfeier im Rathaus: Bürgermeister Franz Heilmeier (l.) zeichnete Florian Lindner für seine Leistungen bei den Special Olympics Bayern aus. © Gemeinde

Beruflich hat es Florian Lindner inzwischen in seinen Heimatort Neufahrn verschlagen, wo er erst ein Praktikum am Bauhof absolvierte und seit einigen Jahren dort vor allem in der Gärtnerabteilung arbeitet. Und so ist auch Bauhofleiter Wolfgang Huber stolz auf den Olympioniken aus den eigenen Reihen: „Seit 2010 ist er am Bauhof beschäftigt. Wir kennen ihn als tollen und verlässlichen Kollegen und sind alle total stolz auf das, was er bei den Special Olympics geleistet hat. Einfach toll, Florian!“, lobte der Chef seinen Mitarbeiter bei der kleinen Ehrungsfeier im Neufahrner Rathaus.

Sonderurlaub für den sportlichen Einsatz in Bad Tölz

Dass Florian Lindner für die Tage im Januar in Bad Tölz Sonderurlaub bekam, war sicher auch für Bürgermeister Franz Heilmeier keine Frage. Schließlich ist Lindner der erste Olympionike, der bei der Gemeinde angestellt ist. Heilmeier sprach von einer „tollen sportlichen Leistung“ und davon, dass Lindner auch in Neufahrn seit Jahren aktiv engagiert sei. Als Anerkennung für seine Leistungen im Klettern erhielt er einen Kino-Gutschein und einen Regenschirm mit Neufahrn-Motiven.

Lindner, der mit der Gruppe „Bayerns beste Gipfelstürmer“ auch an „echten“ Felswänden klettert, ist überhaupt ein sehr sportlicher Typ. Denn neben dem Sportklettern, das er im Schnitt einmal pro Woche betreibt, gehören Joggen (viermal pro Woche), Schwimmen und Radfahren zu den Leidenschaften des 32-Jährigen, für den die Teilnahme an den Special Olympics ein ganz besonderes Erlebnis war. Und der Ärger, es so knapp nicht auf das Podest geschafft zu haben, ist inzwischen schon längst verraucht. „Er ist stolz wie Oskar“, verrät sein Vater.

