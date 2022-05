Die allerletzte Chance: TSV Nandlstadt und SC Kirchdorf dürfen hoffen

Eine Bruchlandung wie beim 1:2 gegen Moosinning II wollen die Kirchdorfer nicht noch einmal erleben. Aber auch der TSV Nandlstadt hat die Kreisliga im Visier. © Lehmann

Der TSV Nandlstadt und der SC Kirchdorf dürfen doch noch auf die Kreisliga hoffen. Bei beiden Teams werden wohl wichtige Akteure verletzt ausfallen.

Marzling – Der TSV Nandlstadt und der SC Kirchdorf bekommen am Dienstag eine zweite Chance in der Zusatzrelegation. Beide hatten sich nach ihren Niederlagen schon in der Sommerpause gewähnt, treffen nun aber am Dienstag ab 19 Uhr auf dem Marzlinger Sportplatz aufeinander. Der Sieger bekommt es dann mit dem SV Menning oder dem Türk. SV Pfaffenhofen zu tun. Zwei Siege trennen die Mannschaften also von der Kreisliga 2022/23.

„Für mich war das eine Überraschung, als ich am Samstag von der zusätzlichen Möglichkeit erfuhr“, erzählt Nandlstadts Trainer Mario Tafelmaier. „Wir haben nach der 1:5-Niederlage gegen Kranzberg am Freitag schon über die Planung für die nächste Saison gesprochen. Wollten am 1. Juli mit dem Training starten. Aber wenn man die Chance kriegt, versucht man es natürlich.“ Ähnlich sieht das sein Gegenpart vom SCK, Andreas Apold: „Natürlich sagst du jetzt, wir haben nochmal die Chance – und dann probierst du es auch. Aber es ist abartig, was unseren Amateurspielern zugemutet wird. Das schaffen nicht mal die Profivereine. Und die haben ein anderes Fitnesslevel.“

Apold: Der SCK muss weiter an sich glauben

Wie schon die ganze Saison über plagen die Kirchdorfer auch vor Runde zwei der Relegation erhebliche Personalsorgen. Gut möglich, dass am Dienstag Spieler aus der AH und der zweiten Mannschaft die Bank stellen müssen. Das entscheidet sich Montagabend, wenn sich die Mannschaft zu einer Regenerationseinheit trifft.

Aus Sicht von Trainer Apold ging das erste Relegationsspiel gegen Moosinning II nur unglücklich mit 1:2 verloren. Unter anderem versenkte FC-Doppeltorschütze Marco Esposito einen Freistoß direkt flach unter der Mauer durch. Trotzdem müsse sein Team weiter an sich glauben, so Apold: „Wir müssen schauen, dass wir kompakt stehen, aber auch nach vorne Fußball spielen. Natürlich magst du nicht absteigen, aber verstecken darfst du dich auch nicht. In gewissen Situationen musst du dann auch gegen kampfstarke Mannschaften wie Nandlstadt Risiko gehen.“

TSV Nandlstadt hofft auf mehr Torchancen

Auch Nandlstadts Trainer Tafelmaier möchte von seinem Team mehr sehen als am Freitag: „Wir sollten etwas bissiger rangehen als gegen Kranzberg. Weil der SCK eine kampfstarke Mannschaft ist, müssen wir läuferisch und kämpferisch erstmal dagegenhalten. Vor allem müssen wir nach vorne griffiger werden, denn so viele Chancen haben wir uns am Freitag nicht erspielt.“

Möglicherweise wird der TSV am Dienstag gleich mit einer Dreierkette in der Abwehr beginnen, aber das hängt noch vom Personal ab. Tafelmaier: „So wie es aussieht, werden bei beiden Teams wichtige Akteure verletzt ausfallen. Wer damit am besten umgeht, gewinnt.“

Josef Fuchs

