Die Zollinger Springreiterin Simone Blum verabschiedete ihre Weltmeisterstute Alice gebührend

Teilen

„Danke Alice“: Simone Blum drehte beim CHIO in Aachen mit ihrem Weltmeisterpferd DSP Alice eine Ehrenrunde. © Imago

Simone Blums Weltmeisterstute Alice bestritt beim CHIO in Aachen ihren letzten Wettkampf. Die Zollinger Springreiterin drehte eine Ehrenrunde mit ihrem Erfolgspferd.

Zolling – Eine ganz Große verlässt die Reitsportbühne: Die Zollinger Springreiterin Simone Blum nimmt Abschied von ihrer Weltmeisterstute DSP Alice. Doch zwei junge Pferde stehen bereits als Nachfolgerinnen in den Startlöchern. Auch deshalb darf die 34-Jährige weiter von der Olympiateilnahme träumen.

Blum: „Sie hat mir gezeigt, dass man gemeinsam das Unmögliche möglich machen kann“

„Sie hat mir gezeigt, dass man gemeinsam das Unmögliche möglich machen kann.“ Mit diesen Worten verabschiedete Simone Blum ihre Alice vor einer traumhaften Kulisse beim CHIO in Aachen. Dabei fand die Reiterin die vorbereitenden Arbeiten für das Abschiedsvideo fast emotionaler als den Moment selbst. Denn auf dem Reitplatz konzentrierte sie sich voll und ganz auf Alice, die noch immer zu den etwas nervöseren Pferden zählt – auch wenn die Stute selbst beim CHIO nicht mehr mit am Start war. Besonders gefreut hat sich die Springreiterin, dass sie von allen Anwesenden richtig gefeiert wurde. „Das hat sie verdient. Natürlich ist es immer schwierig, so ein Ausnahmepferd zu verabschieden. Aber zumindest war es wirklich der schönste Rahmen für sie.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Das Duo holte sich 2017 seinen ersten Fünf-Sterne-Grand Prix-Sieg in Lausanne, gewann unter anderem den Nationenpreis in Aachen und sicherte sich im Jahr 2018 den wohl größten Karriereerfolg: den Weltmeistertitel im Einzel in Tryon (North Carolina). Diese Liste würde sich noch ewig weiterführen lassen. Auch deshalb stellt Blum in Bezug auf Alice klar: „Sie wird bei uns bleiben und da ihre Rente genießen. Wenn sie vielleicht mal ein Fohlen bei Fuß hat, muss man sich überlegen, was dann das Beste für sie ist. Sie wird immer etwas ganz Besonderes für mich bleiben, und ich glaube es wird ganz, ganz schwierig, an sie ranzukommen.“

Abstimmung mit den beiden Nachfolgerinnen muss noch besser werden

Doch die nächste Generation Springpferde scharrt schon mit den Hufen: Ciara PS und Ovanna DW versuchen, in die großen Fußstapfen von Alice zu treten und gingen mit der Zollingerin bereits bei den deutschen Meisterschaften an den Start. „Mit den Ergebnissen bei den deutschen Meisterschaften war ich unheimlich zufrieden. Das war echt eine sehr gute Leistung“, berichtet die Springreiterin. Dort wurde sie mit Ovanna Fünfte in der Damen-Wertung und mit Ciara Sechste im Einzel, wo sie nach einem Patzer in der letzten Runde nur knapp an einer Medaille vorbeischrammte.

Zu Saisonbeginn ging Blum vor allem mit Ciara bei Zwei- und Drei-Sterne-Grand Prixs an den Start und konnte dort bereits erste Erfolge erzielen. Doch in Aachen hatte das Duo einfach richtig Pech. Schon im ersten Springen hatte sich die junge Stute vertreten. „Ohne das Toppferd ist man in Aachen einfach ziemlich aufgeschmissen.“ Im Anschluss nutzte die Reiterin den Wettkampf, um mit Ovanna auf dem großen Platz zu üben. Für den Rest der Saison geht es nun insbesondere darum, „weiter Erfahrung zusammen zu sammeln, noch mehr ein Team zu werden und auch den einen oder anderen schwereren Grand Prix zu reiten“. Denn im kommenden Jahr finden die Olympischen Sommerspiele in Paris statt, die die ehemalige Weltmeisterin weiterhin im Hinterkopf behält. Dabei ist sie sich bewusst, dass viele ihrer Konkurrenten bereits schwerere Turniere geritten haben und auf Pferde mit deutlich mehr Erfahrung zurückgreifen können. Auch deshalb will Blum erstmal alles auf sich zukommen lassen. „Aber es wäre natürlich ein ganz großer Traum, einmal Olympia zu reiten.“ VON FRANZISKA KUGLER

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.