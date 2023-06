Diese Premiere macht Lust auf mehr: Hanna Pfannes stürmt in Erding aufs Podium

Überragender Einstieg in den Triathlon-Sport: Die Neufahrnerin Hanna Pfannes konnte beim Zieleinlauf in der Erdinger Innenstadt ihr Glück kaum fassen. © Trisport Erding e.V.

Es war ihr erster Triathlon: Hanna Pfannes hat es in Erding prompt auf den zweiten Platz geschafft und dabei sogar eine Hawaii-Siegerin distanziert.

Neufahrn/Erding – Sie hatte sich lange darauf vorbereitet, jetzt war es endlich soweit: Die 19-jährige Neufahrnerin Hanna Pfannes bestritt am Sonntag ihren ersten Triathlon – und zwar beim 28. Erdinger Stadttriathlon über die Olympische Distanz. 1,5 Kilometer Schwimmen im Kronthaler Weiher, 40 Kilometer auf dem Rad und zehn Kilometer Laufen waren zu absolvieren – und am Ende kam Pfannes in der Erdinger Innenstadt freudestrahlend als zweitschnellste Frau ins Ziel.

Konzentration auf die Raddisziplin

Die 19-Jährige hatte in den vergangenen Monaten in Eigenregie auf diesen Tag hintrainiert. Wegen Schmerzen in der Wade konnte sie zuletzt nicht viel laufen und konzentrierte sich deshalb mehr auf die Raddisziplin – was bei ihr als ehemaliger Schwimmerin und auch bereits erfahrener Läuferin ohnehin die größte Schwachstelle darstellte. Und das sollte sich auszahlen.

Der Wettkampf in Erding verlief ausgezeichnet: Beim Schwimmen setzte sich Pfannes schnell vom Feld ab und hängte die Konkurrentinnen mit ihrer Zeit von 21:34 Minuten um über zwei Minuten ab. Beim Wechsel aufs Rad fehlte ihr noch etwas die Routine, sie büßte knapp die Hälfte ihres Vorsprungs ein. Anschließend zeigte sie jedoch ein starkes Rennen mit einem Schnitt von 35 Stundenkilometern. Damit kam sie nach 1:07:39 Stunden als Zweite zurück zur Wechselzone.

Geschafft, aber überglücklich

Und Pfannes gab alles: Sie schlug im abschließenden Lauf ein hohes Tempo an und holte sich zwischenzeitlich die Führung zurück. Im weiteren Verlauf musste sie aber den Anstrengungen ein wenig Tribut zollen – trotzdem schaffte sie es mit einer Laufzeit von 41:06 Minuten und einer Gesamtzeit von 2:15:03 Stunden den zweiten Platz bei den Frauen. Bemerkenswert: Sie hatte eineinhalb Minuten Vorsprung auf die Dritte Katrin Esefeld (40), die mehrfache Altersklassensiegerin bei der Ironman-WM auf Hawaii.

