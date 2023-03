Doch keine Eintagsfliege: VfB Hallbergmoos kegelt wieder international

Tagesbester: Mario Nüsslein steuerte einen Punkt sowie 682 Holz zum Sieg des VfB bei. © cob

Die Bundesliga-Kegler des VfB Hallbergmoos haben mit 5:3 in Schwabsberg gewonnen und sich damit erneut für den NBC-Cup qualifiziert.

Hallbergmoos – Dreimal waren die Bundesliga-Teams des KC Schwabsberg und des VfB Hallbergmoos schon aufeinandergetroffen – und immer hatten die Sportkegler aus der Flughafengemeinde die Nase vorne. So auch am Samstag: Mit 5:3 Punkten bei 3841:3708 Holz gewann der VfB diese so wichtige Auswärtspartie. Denn die Hallberger hatten noch einen Sieg benötigt, um sich erneut für den internationalen NBC-Cup zu qualifizieren.

Für den Tabellendritten aus dem Landkreis Freising gingen zunächst Lukas Funk (gegen Michael Schlosser) und Tobias Kramer (gegen Fabian Seitz) auf die Bahnen. Funk zog von Anfang an souverän sein Spiel durch und sicherte sich seinen Mannschaftspunkt klar und deutlich mit 4:0 Sätzen bei 659:578 Holz. Kramer gewann dagegen nur zwei Durchgänge und hatte am Ende mit 612:644 Kegeln das Nachsehen – das war der 1:1-Ausgleich.

VfB Hallbergmoos baut Vorsprung aus

Trotzdem starteten Patrick Krieger und Mario Nüsslein mit einem Vorsprung von 49 Holz in ihre Partien gegen Stephan Drexler und Daniel Beier. Und die bauten die Führung aus: Krieger legte stark vor, schwächelte nur im zweiten Satz ein wenig und fuhr letztlich mit 3:1 Sätzen und 646:610 Kegeln den Zähler für sein Team ein. Nüsslein kam derweil erst im zweiten Satz, in dem er starke 184 Holz erzielte, so richtig in Fahrt. Das war die Grundlage für seinen Punktsieg mit 2:2 Sätzen und dem Tagesbestergebnis von 682 Holz.

Angesichts von 127 Holz Vorsprung war der Weg für die letzten beiden VfB-Kegler geebnet. Doch weder für Bogdan Tudorie (gegen Bastian Hopp) noch für Damir Cekovic (gegen Ronald Endraß) lief es wie erhofft: Tudorie musste sich in den ersten drei Sätzen immer knapp geschlagen geben und konnte nur den vierten für sich entscheiden. So musste er den Mannschaftspunkt bei 613:614 Holz an den Schwabsberger abtreten.

Auch VfB-Teamkapitän Cekovic verlor sein Duell trotz 629:622 Kegeln mit 1:3 Sätzen – und äußerte sich anschließend selbstkritisch: „Ich bin über meine Leistung sehr enttäuscht. Ich kenne die Bahnen sehr gut. Ich habe ja von 2014 bis 2019 in Schwabsberg gespielt und wollte natürlich gegen meinen früheren Mannschaftskollegen punkten. Stattdessen habe ich ausgerechnet auf der letzten Bahn, meiner Lieblingsbahn, den Sieg hergeschenkt.“ Ergänzend fügte er noch hinzu: „Auch bei Tobias Kramer und Bogdan Tudorie waren es kleine Patzer, die letztlich zum Verlust des Mannschaftspunkts geführt haben. Aber Gott sei Dank haben unsere drei Kollegen gut und erfolgreich gespielt und für den Gesamtsieg gesorgt.“

Niedermair: „Das Spiel war nicht das Gelbe vom Ei.“

Für VfB-Teammanager Sepp Niedermair stand im Vordergrund, dass sich die Hallberger nun drei Spieltage vor Saisonende den dritten Tabellenplatz gesichert haben. Damit ist das Team vom 3. bis 7. Oktober beim NBC-Cup im kroatischen Slavonski Brod vertreten und hat dort die Chance, sich abermals für die Champions League zu qualifizieren. „Das Spiel heute war allerdings nicht das Gelbe vom Ei“, sagte Niedermair. „In der Hinrunde hat das Team saustark gespielt und eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt. Doch nach dem Unentschieden in Lorsch und der Niederlage in Friedrichshafen habe ich mich schon gefragt, ob das alles nur ein Strohfeuer war. Doch das Team hat Luft nach oben und das Ziel, wieder international vertreten zu sein, erreicht.“

Zudem freute er sich, dass die Zweite Mannschaft in der Bezirksoberliga durch den Sieg in Mitterharthausen noch die Chance auf den Aufstieg in die Landesliga hat. Der VfB II spielt nun am Samstag (17 Uhr) gegen Primus KC Bernried um die Tabellenführung. Davor, um 14 Uhr, empfängt die „Erste“ den Bundesliga-Spitzenreiter SKV Rot-Weiß Zerbst.

