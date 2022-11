Zwei Moosburger Radler dürfen sich über bayerischen Meistertitel freuen

Knapp 150 Teilnehmer versuchten sich am Sonntag beim „Drei-Rosen-Cross“ auf dem Rundkurs neben dem Driescher Sportpark. © Don Tobi Fotografie

Zweimal Gold, zweimal Silber und zweimal Bronze - die Landkreis-Radler räumten beim „Drei-Rosen-Cross“ in Moosburg ordentlich ab.

Moosburg - Bei der dritten Auflage des „Drei-Rosen-Cross“ am Sonntag siegten Niclas Look und Tobias Kirchberger in ihrer Altersklasse für den ausrichtenden Radsportverein (RSV) Moosburg. Da die Veranstaltung vom Verband gleichzeitig als oberbayerische und bayerische Meisterschaft deklariert worden war, durften sich die beiden jungen Radfahrer auch über zwei Meistertitel freuen. Dazu kam bei den Herren noch eine Silbermedaille für Michael Gaßner.

Auch der Nachwuchs vom Radverein Neustift (RVN) Freising hatte Grund zum Feiern: Valentin Held wurde bei den Schülern U11 bayerischer Vizemeister und Liam Helm holte bei der U13 genauso die Bronzemedaille wie Konstantin Huber im Eliterennen der Herren.

Auch die jungen Freisinger Hobbyradler waren bestens drauf

Neben den Meisterschaftsrennen für die Fahrer mit Verbandslizenz gab es in den unterschiedlichen Altersklassen auch noch Hobbyrennen. Dort gewannen Laurenz Naujokat (U 13m), Ruben Guderian (U 15m) und Sophia Naujokat (U 15m) für den RVN ihre Bewerbe. Teamkollege Benno Naujokat landete bei der U 11m auf Rang zwei.

Zufriedene Gesichter auf dem Stockerl: Niclas Look (Mitte) setzte sich im U 17-Rennen gegen seinen Dauerkonkurrenten Max Ebrecht (l.) und Nico Weixler durch. © Josef Fuchs

Insgesamt hatten 209 Fahrer für die Rennen in der Dreirosenstadt gemeldet, 147 traten auch an. Die Glanzpunkte aus Moosburger Sicht setzten wie erwartet Niclas Look, Tobias Kirchberger und Michael Gaßner. Bei der Jugend männlich U 17 setzten Look und Max Ebrecht von Schwalbe München ihre Duelle aus der U 15 in der höheren Altersklasse fort. Bisher hatte dabei meist der Fahrer aus der Isarmetropole, der 2021 Deutscher Meister bei der U 15 war, die Nase vorn. Doch diesmal drehte der Moosburger Radler den Spieß um, hängte seinen Konkurrenten nach einem packenden Zweikampf über fünf Runden kurz vor dem Ziel ab und gewann mit neun Sekunden Vorsprung. „Bei mir war der volle Ehrgeiz da, weil ich beim Heimrennen die bayerische Meisterschaft unbedingt gewinnen wollte“, sagte Look bei der Siegerehrung.

Am Ende hatte Tobias Kirchberger mehr als eineinhalb Minuten Vorsprung

Ihm gleich tat es nur ein Rennen später Tobias Kirchberger bei den Junioren U 19. Er musste sich zu Beginn noch der Attacken von Simon Potstada von der Equipe Velo Oberland erwehren. Doch ab der dritten Runde nahm der Lokalmatador seinem Gegner pro Runde mehr als zehn Sekunden ab, sodass er am Ende mit mehr als eineinhalb Minuten Vorsprung souverän den Titel gewann.

Nicht ganz zum Heimsieg gereicht hat es bei den Herren in der Eliteklasse für Michael Gaßner. Der Vorjahreszweite lieferte sich ein spannendes Duell mit Florian Hamm vom RSV Garching, zog aber am Ende mit knappen acht Sekunden den Kürzeren und gewann erneut die Silbermedaille. Hinter Gaßner landete wie 2021 Konstantin Huber vom RVN Freising auf dem dritten Rang. Während sich Hamm und Gaßner bis zur zehnten Runde gegenseitig am Hinterrad klebten, musste Huber schon nach der dritten Runde einige Meter abreißen lassen.

Wie in der Formel 1 wird der Kurs von den Fahrern vorher besichtigt

Für den Ausrichter RSV Moosburg gab es viel Lob hinsichtlich der Organisation der Veranstaltung und der Gestaltung der Strecke. „So eine Runde ist zweieinhalb bis dreieinhalb Kilometer lang, wird ähnlich wie ein „Formel 1-Kurs“ abgesteckt und vorher besichtigt“, erklärt RSV-Trainer Severin Schweisguth, der im Herrenrennen selbst Platz neun belegte, „Die Fahrer können dabei die Kurven und Herausforderungen begutachten und feilen dann an ihrer Ideallinie. Die Kurse sind so gesteckt, dass auch Fahrer mit einem normalen Mountainbike rumkommen. Was ich da nicht fahren kann, muss ich halt per Fuß bewältigen.“

Top bei der U 19: Der Moosburger Tobias Kirchberger (rotes Trikot) ließ Verfolger Simon Potstada hinter sich. © Josef Fuchs

Und das mussten insbesondere beim Hobbyrennen einige der Teilnehmer. Bei den trainierteren Fahrern ist das in der Regel nur der Streckenteil mit den Hindernissen, aber auch sie hatten laut Schweisguth einige knifflige Herausforderungen auf der Moosburger Strecke zu meistern: zum einen den technisch anspruchsvollen Part beim Lärmschutzwall, zum anderen den hinteren Teil des Parcours, wo starke Fahrer ihre Geschwindigkeit und ihre Kondition ausspielten.

