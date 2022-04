Ehrgeiz und Bescheidenheit im Einklang

Von: Nico Bauer

Teilen

Ein Vorbild auf vielen Ebenen: Für Petra Horneber sind neben dem Erfolg als Schützin auch Teamgeist und Fairness sowie ein bescheidenes Auftreten wichtig. Den Sieger-Pokal überreichte FT-Redakteur Michael Leitner. © Bauer

SPORTLERIN DES JAHRES: Petra Horneber ist auch im fortgeschrittenen (Schützen-)Alter ein Vorbild.

Kranzberg – In ihrer Profizeit war Petra Horneber eine der besten Schützinnen auf der Welt, heute ist die Kranzbergerin eine ambitionierte Breitensportschützin. Nie geändert hat sich die Bodenständigkeit Hornebers, die die Werte des Schützensports lebt und deshalb nach 2020 von den Lesern erneut zur Sportlerin des Jahres gewählt wurde.

Kürzlich hat die 56 Jahre junge Petra Horneber mit ihrem Heimatverein Schweden-Schützen Kranzberg den Klassenerhalt geschafft, damit bleibt sie die Frontfrau der ranghöchsten Mannschaft im Landkreis. Die olympische Silbermedaillengewinnerin von 1996 in Atlanta steht stolz an der Spitze einer jungen Mannschaft, mit der sie genauso ambitioniert ist wie einst in der Bundesliga-Mannschaft von Germania Prittlbach.

Training und Teamgeist gleich wichtig

Vor ein paar Jahren herrschte mal richtig dicke Luft, als die jungen Schützen nicht so recht trainieren wollten. Horneber sprach ein Machtwort, dass man den Sport auch auf oberbayerischem Top-Niveau mit einer gewissen Ernsthaftigkeit betreiben muss. Sie hat den Nachwuchs mitgerissen. „Jeder ist immer ein Teil der Mannschaft, egal ob man fünf Ringe mehr oder weniger schießt“, sagt Petra Horneber. Sie lebt die Werte der Schützen, den Teamgeist, die Fairness zum Gegner und die Geselligkeit. Das ist auch ein Grund, warum sie sich wieder auf künftige Gauschießen freut: „Das vermissen wir Schützen sehr.“ Nur ein Finale beim Gauschießen wird sie nicht mehr mitmachen, weil sie auf diese nervliche Ausnahmesituation schon einst als Leistungssportlerin am liebsten verzichtet hätte. Sie erinnert sich noch gut an die Heim-Europameisterschaft in München 2000, als Horneber der Druck zu groß wurde: „Da stand ich kurz vor dem Verweigern.“ Sie trat trotzdem zum Finale an und gewann die Bronzemedaille.

Schießen ist das Leben von Petra Horneber, die neben dem sportlichen Engagement im Heimatverein in Kranzberg auch angestellt ist beim Bayerischen Sportschützen-Bund als Sekretärin der sportlichen Leitung. Von ihrem Arbeitsplatz kann sie zur Finalhalle der Olympia-Schießanlage sehen. „Abends nach der Arbeit packe ich schon gerne mal mein Gewehr aus und stelle mich unter die Jungen“, sagt sie. Ihr geliebter Sport und das Training halten jung. Und immer wieder spürt sie, dass auch 26 Jahre nach dem Gewinn der olympischen Medaille die Menschen sie kennen und man gerne mit ihr redet. „Ich hatte das immer wieder in meiner Karriere, dass wildfremde Menschen nach Finals auf mich zugingen und mir Aufmunterung gaben.“

Petra Horneber sagt aber auch mit ihrer angeborenen Bescheidenheit, „dass ich nichts Besonderes bin, nur weil ich das mit der Medaille geschafft habe.“ Es gebe sehr viele Menschen, die auf den verschiedensten Feldern besondere Fähigkeiten haben. Horneber liebt den Sport und besitzt immer noch genügend Ehrgeiz. Nach dem Abschied vom Leistungssport hat sie begonnen, beim SV Kranzberg Tennis zu spielen. Und auch dort hört man bei Punktspielen die Motivation Hornebers heraus. Sie gibt alles, feuert das Team an und kann nur dann mit Niederlagen einigermaßen leben, wenn jedes Teammitglied alles gegeben hat.

Die neuerliche Wahl zur Sportlerin des Jahres ist Petra Horneber eine Ehre, zumal das Ergebnis von den Menschen kommt. „Sie haben einfach einen riesigen, treuen Fankreis bei uns im Landkreis Freising“, sagte FT-Sportredakteur Michael Leitner, der Petra Horneber auf der Olympia-Schießanlage die Trophäe übergab – zusammen mit einem Gutschein für eine Jahresmitgliedschaft im Fitness-Studio Number One in Freising. „Schon die Nominierung ist für mich ein schöner Erfolg gewesen“, sagt die ehemalige Weltklasse-Schützin.

Sportbetrieb normalisiert sich

Dieses Jahr normalisiert sich der Sportbetrieb wieder. In den zwei Jahren der Pandemie wurden viele Konkurrenzen abgesagt, jetzt ist erst einmal viel Improvisation gefragt.

Dieses Jahr will Horneber in der Altersklasse der Damen III wieder bei der bayerischen und deutschen Meisterschaft angreifen. Weitere Meistertitel im Einzel und an der Spitze der Kranzberger Mannschaft sind das Ziel. Landkreis-Sportlerinnen, die 2023 Sportlerin des Jahres werden wollen, können schon einmal mit Petra Horneber fest als Konkurrentin rechnen.