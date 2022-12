Der Mauerner Lukas Bittrich und sein großer Dart-Traum vom Ally Pally

Hofft auf den großen Wurf: Lukas Bittrich (18) spielt für den Steel-Dart-Club Erding in der Liga und nimmt zudem an vielen Turnieren des Bayerischen und Deutschen Dart-Verbands teil. © Fuchs

Wenn am Donnerstag die Darts-WM im Ally Pally startet, sitzt Lukas Bittrich aus Mauern daheim vor dem Fernseher. Irgendwann will er aber selbst dort einlaufen.

Mauern - Bis dahin ist es noch ein weiter Weg für den 18-Jährigen, der seit dieser Saison versucht, in der Steel-Dart-Rangliste bei den Herren eine gute Rolle zu spielen. „Wenn ich mit meiner Leistung irgendwann zufrieden bin, sodass ich selber sage, es ist realistisch, Richtung Ally Pally etwas anfangen zu können, dann probiere ich das“, sagt Lukas Bittrich im Brustton der Überzeugung.

2021 hatte er sein Debüt im Jugend-Nationalteam

Den Grundstein für eine Karriere im Dartsport hat der angehende Elektroniker für Automatisierungstechnik in seiner Jugendzeit gelegt. Auch wenn er erst 2018 ernsthafter mit dem Dartspiel begonnen hatte, schaffte er es 2021 bis in die Jugend-Nationalmannschaft. Dort stand seine Nominierung anfangs unter keinem guten Stern – er musste wegen Corona seinen ersten Einsatz im Oktober absagen. Im März 2022 klappte es mit seinem Debüt im Jugend-Nationalteam – und zwar bei der International Youth Challenge in Wien. Das sei das bis dato größte Event in seiner Karriere gewesen, erzählt der Mauerner. Er spielte im Einzel-, Doppel- und Teamwettbewerb und belegte mit Deutschland in der Nationenwertung Platz drei.

Seit dieser Saison, die im September begann und bis Mai läuft, darf der mittlerweile 18-Jährige nur noch bei den Herren starten. In der Landesliga Süd macht er das bei seinem Heimatverein, dem Steel-Dart-Club Erding, der mit fünf Siegen und drei Niederlagen auf Tabellenplatz vier steht. Lukas’ Bilanz in den acht Ligaduellen: 12:3 im Einzel und 5:3 im Doppel zusammen mit Rene Mehrländer.

Zudem spielt der Auszubildende die Turniere des Bayerischen (BDV) und Deutschen Dart-Verbands (DDV), um Zähler für die Rangliste zu sammeln. Der ganz große Coup ist ihm noch nicht gelungen, doch einige Achtungserfolge hat er bereits erzielt. Wie bei den Nürnberg Steel-Dart Open Mitte November, als er mit fünf Siegen die Gruppenphase überstand und in der ersten K.O.-Runde Stefan Plewa mit 4:0 Legs eliminierte. In der Runde der letzten 32 war dann gegen Karsten Koch, immerhin Deutscher Meister im Jahr 2009, Schluss. Lukas Bittrich unterlag knapp mit 3:4, er lieferte dem Routinier und späteren Turniersieger einen großen Kampf.

Aktuell findet man Lukas Bittrich auf Platz 73 in Deutschland

Ein ähnliches Schicksal ereilte den Mauerner am zweiten Tag, als er nach überstandener Gruppenphase (3:1 Siege) in der ersten K.O.-Runde auf Christopher Toonders traf und mit 1:4 unterlag. In der deutschen Rangliste ist er damit auf Platz 73 zu finden. Weiter geht es für Lukas, der in seiner Freizeit auch für die Freiwillige Feuerwehr in Mauern aktiv ist, am 7. Januar in der Liga gegen Kühlenthal sowie am 21. und 22. Januar beim DDV-Turnier in Dessau.

Bis dahin übt er täglich zirka ein bis eineinhalb Stunden im Trainingsraum des Elternhauses und versucht, seine 24-Gramm-Pfeile der Marke Harrows in die 20 oder die Triple- und Doppel-Felder der Dartscheibe zu platzieren. Das tut er zum einen, weil er deutlich merke, dass das Gefühl nicht mehr ganz so da sei, wenn er einige Tage pausiert habe. Und zum anderen, um seinen Average weiter zu verbessern – also die durchschnittlich erreichten Punkte mit drei Darts, die bei ihm normalerweise um die 70 liegen. „Ich mag mich nicht mit einem 75er- oder 80er-Schnitt bei PDC-Turnieren anmelden. Damit kann man sich dort relativ wenig Chancen ausrechnen“, weiß das Darts-Talent. Immerhin wäre solch ein Auftritt auch mit Kosten für Startgeld und Reisen verbunden, sodass eine Teilnahme auch Sinn machen sollte, meint Lukas Bittrich.

Mitfiebern vor dem TV: Sein großes Vorbild ist Michael van Gerwen

Sein großes Vorbild Michael van Gerwen wird in der kommenden Woche bei der Darts-WM in London auf keinen Fall mit leeren Händen abreisen. Denn selbst die Verlierer der ersten Runde bekommen noch 7500 Pfund – und der Niederländer steigt ohnehin erst am 21. Dezember in der zweiten Runde ein, wo das Ausscheiden mit 15 000 Pfund versüßt wird. Geht es nach Lukas, würde van Gerwen am 3. Januar im Endspiel stehen und seinen vierten WM-Titel feiern. Aber es sei schwer zu sagen, wer in diesem Jahr der Favorit auf die Nachfolge von Peter Wright sei, betont der Mauerner Dart-Youngster.

Den drei deutschen WM-Teilnehmern traut der 18-jährige Rechtshänder einiges zu. Zumindest die dritte Runde hält er für Gabriel Clemens, Martin Schindler und Florian Hempel machbar – und danach könnte es für einen oder zwei von ihnen durchaus noch eine Runde weiter gehen. Lukas Bittrich drückt ihnen natürlich die Daumen und wird sich im TV ansehen, welchen Weg er hoffentlich für seinen künftigen Walk On im Ally Pally nehmen muss.

Josef Fuchs