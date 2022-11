„Ein Wettkampf wie aus dem Bilderbuch“: Triathlet Niklas Ludwig setzt in Kroatien dickes Ausrufezeichen

Von: Michael Leitner

Ausgelassener Jubel im Ziel: Nach einem bärenstarken Wettkampf freute sich der 20-jährige Niklas Ludwig über den zweiten Gesamtplatz. © Sportograf.com

Das war ein Saisonabschluss nach Maß: Triathlet Niklas Ludwig hat in Kroatien seine beste Karriereleistung abgeliefert. 2023 geht’s zur Weltmeisterschaft.

Kirchdorf/München – Es war der krönende Abschluss seines ereignisreichen Sportjahres: Triathlet Niklas Ludwig (20) hat sich Mitte Oktober beim Ironman 70.3 im kroatischen Porec den ersten Platz in seiner Altersklasse und den zweiten Rang in der Amateurwertung gesichert. „Das war echt ein Wettkampf wie aus dem Bilderbuch“, schwärmt der junge Kirchdorfer. Und einer, der ihn seinen großen Zielen einen wichtigen Schritt näher gebracht hat: Ludwig möchte als Amateur die Ironman-70.3-WM 2023 in Lahti gewinnen. Das Ticket für Finnland hat er dank seiner besten Karriereleistung, die er in Kroatien erzielt hat, in der Tasche.

„Ich bin sehr zufrieden, wie es in Porec gelaufen ist“, sagt Ludwig. „Das war mein größter Erfolg in diesem Jahr und der Beweis, dass ich auf dem richtigen Weg bin.“ Ein Jahr, das verheißungsvoll begonnen hatte, dann jedoch eine böse Überraschung bereithielt. Der 20-Jährige hatte sich im Wintertraining auf der Insel Fuerteventura akribisch auf die Saison und vor allem auf The Championship im Mai in der Slowakei – die WM des Veranstalters Challenge – vorbereitet. Der Wettbewerb fand jedoch ohne ihn statt: Wegen einer langwierigen Knochenreizung an der Hüfte musste der Triathlon-Profi in spe die Füße stillhalten.

Triumphale Rückkehr nach langwieriger Verletzung

Doch die Verletzung hat Niklas Ludwig keinesfalls aus der Bahn geworfen. Ende Juni gab er sein Comeback – und gewann prompt den Aquabike-Contest bei der Challenge Kaiserwinkl-Walchsee. Von da an ging es stetig aufwärts: Anfang August beim Triathlon in Nürnberg über die Olympische Distanz von 1,5 Kilometern Schwimmen, 40 Kilometern Radfahren und zehn Kilometern Laufen wurde er Dritter. Kurz darauf, beim Collins Cup der Professional Triathletes Organisation (PTO) in der Slowakei, nahm der Kirchdorfer die längere Mitteldistanz in Angriff – und freute sich über den Altersklassensieg und den fünften Gesamtplatz.

Fokussierter Blick vor dem Start: Niklas Ludwig wollte in Porec von Beginn an ganz vorne mitmischen. © Sportograf.com

Sogar noch besser lief es Mitte September bei den PTO US Open in Dallas. Ein Kilometer Schwimmen, 56 Kilometer Radfahren und elf Kilometer Laufen standen dort auf dem Programm – und am Ende war keiner schneller als der Kirchdorfer. Eigentlich. Denn Ludwig wurde disqualifiziert, da er auf der Radstrecke einmal unwissentlich auf der falschen Spur gelandet war und damit regelwidrig abgekürzt hatte. „Im Ziel war ich völlig überrascht, dass ich eine Messstation verpasst hatte“, erzählt Ludwig. „Vielleicht hätte ich ohne die unfreiwillige Abkürzung nicht gewonnen – aber Zweiter wäre ich auf alle Fälle geworden.“ Auch wenn das Rennergebnis wegen der Disqualifikation nicht Einzug in seine sportliche Vita gehalten hat, „so wusste ich doch, dass meine Leistung stark war“.

„Ich habe jetzt die Gewissheit, dass ich als Amateur die Ironman-70.3-Weltmeisterschaft 2023 gewinnen kann.“

Die konnte Ludwig Mitte Oktober beim Saisonausklang in Porec mehr als nur bestätigen. Dort lief es auf der Mitteldistanz wie am Schnürchen: Der 20-Jährige stieg nach 1,9 Kilometern als Dritter aus dem Wasser, brannte die schnellste 90-Kilometer-Radzeit auf den Asphalt und fand auch beim Halbmarathon einen sehr guten Rhythmus. „Ich habe die Probleme, die ich im vergangenen Jahr bei der Laufdisziplin hatte, in den Griff bekommen“, bilanziert Ludwig, der vor allem in den Wechselzonen viel Zeit rausgeholt hat. Der Lohn war der Sieg in der Altersklasse M18 bis 24 sowie Platz zwei im Klassement der Amateure. Seine Zeit: 4:07,12 Stunden.

„Die Leistung ist da“, sagt Ludwig. „Ich habe jetzt die Gewissheit, dass ich als Amateur die Ironman-70.3-Weltmeisterschaft 2023 gewinnen kann.“ Danach werde er für 2024 die Profi-Lizenz beantragen. Die Vorbereitung auf die neue Saison hat der Athlet, der mittlerweile nach München umgezogen ist, nach einer kurzen Pause bereits aufgenommen. „Ich bin mir sicher, dass ich noch besser werden kann. Ich werde weiterhin alles daran setzen, meine Ziele zu erreichen.“

