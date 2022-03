„Einfach der Wahnsinn!“ VfB Hallbergmoos steigt als ungeschlagener Meister in die Bezirksklasse auf

Oh, wie ist das schön! Die VfB-Volleyballerinnen feierten nach dem Spiel ausgelassen ihre Meisterschaft. © Lehmann

Mit diesem Erfolg hätte beim VfB Hallbergmoos niemand gerechnet: Die Volleyballerinnen haben sich mit blütenweißer Weste den Titel in der Kreisliga 2 gesichert.

Hallbergmoos – „Das war heute einfach der Wahnsinn“, jubelte Anna Klug, die Trainerin der Hallbergmooser Volleyballerinnen. Das VfB-Team gewann das letzte Saisonspiel gegen den Tabellenzweiten TV Planegg-Krailling V glatt mit 3:0 (25:15, 25:11, 25:23) und feierte im Anschluss die Kreisliga-Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksklasse.

Den Titel hatten die jungen Hallbergmooserinnen bereits vor der Partie unter Dach und Fach gebracht. Dennoch wollten sie ungeschlagen bleiben. Zunächst sah es nicht danach aus, dass das klappen würde: Die Hallbergerinnen agierten nervös. „Das lag wohl daran, dass viele Eltern, Freundinnen, Freunde und Bekannte in der Halle waren“, vermutet Klug.

Klug: „Ich bin unheimlich stolz auf die Mädels.“

Doch spätestens ab Mitte des ersten Abschnitts lief es wie am Schnürchen. „Wir haben dann doch die richtige Welle erwischt“, freute sich die Trainerin. Die Mädels hatten die Gegnerinnen sicher im Griff und gewannen letztlich problemlos. Dabei konnte es sich Klug sogar leisten, munter durchzuwechseln, sodass alle Spielerinnen zum Einsatz kamen. Am Ende kannte der Jubel keine Grenzen. „Ich bin unheimlich stolz auf die Mädels“, jubelte Klug.

Mit dieser souveränen Meisterschaft hatte im Herbst niemand gerechnet. Rückblick: Anna Klug hatte im Sommer die Mannschaft als Trainerin übernommen. Viele etablierte Spielerinnen hatten sich verabschiedet – damit stand sie vor der schwierigen Aufgabe, aus dem eigenen Nachwuchs und einigen Spielerinnen, die von der aufgelösten Mannschaft des TSV Neufahrn zum VfB gewechselt waren, ein neues Team zu formen.

Neuformiertes Team rockt die Liga

Das Geheimnis des Erfolgs? Für Klug eigentlich ganz einfach: Die Spielerinnen hätten sich von Beginn an sehr gut verstanden. „Trotz Corona war die Trainingsbeteiligung bestens, alle Spielerinnen waren immer bereit dazuzulernen.“ Die Mannschaft sei im Laufe der Saison immer besser zusammengewachsen – und so habe man schnell gemerkt, dass in diesem Team eine Menge Potenzial steckt. Dass man die Kreisliga so souverän beherrschen würde, hat damals niemand erwartet.

Beim VfB spielten:

Emilie Blank, Lena Frombeck, Chiara Gandenberger, Emma Hesse, Veronika Kaupp, Martina Knorr, Rebekka Kunath, Mathilda Pflügler, Nina Rohrer, Irina Schwarz, Juliane Stankus.

