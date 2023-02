EV Aich: Positives Fazit trotz Playoff-Pleite

Raus mit Applaus: Die Aicher Eishackler – hier bejubeln Sebastian Lachner (r.) und Lorenz Dichtl einen Torerfolg – haben auch im zweiten Playoff-Match gegen Straubing alles gegeben. Doch der EHC war einfach zu stark. © Torsten Fengler

Die Eishackler des EV Aich haben in der Bezirksliga für Furore gesorgt. Ebenfalls positiv: Coach Georg Herrmann hängt eine achte Saison dran.

Moosburg/Aich – „Wir haben unser Saisonziel erreicht. Alles, was jetzt kommt, ist ein Zuckerl“, hatte EVA-Vorstandsmitglied Hanns Koller bereits vor dem Playoff-Viertelfinale resümiert. Die zwei Spiele gegen den EHC Straubing erwiesen sich dann zwar eher als saurer Drops, gingen beide verloren und bedeuteten in der Best-of-three-Serie das Saisonaus für Aich. Doch aus Sicht des Vereins war es ein „Raus mit Applaus“: Die Mannschaft von Coach Georg Herrmann hatte kämpferisch alles in die Waagschale geworfen, sich niemals aufgegeben und war letztlich an einem sehr guten Gegner gescheitert.

Es hat fast schon Tradition beim EVA, dass die Verlängerung mit Trainer Herrmann nach dem letzten Saisonspiel bekannt gegeben wird. Auch diesmal hatten sich Vorstand Hanns Koller und der „Muckl“ schon vor vier Wochen darauf verständigt, dass der Coach eine achte Saison auf der Aicher Bank dranhängen wird.

Lange Siegesserie und Meisterschaft in der Bezirksliga Mitte

Kein Wunder, verbreiteten seine Puckjäger doch insbesondere zu Saisonbeginn Angst und Schrecken in der Bezirksliga-Gruppe Mitte: Zehn Siege am Stück machten den EVA zum Topfavoriten auf einen der beiden Playoff-Plätze. Wobei der Trainer einschränkt, dass es am Anfang noch nicht die ganz dicken Brocken gewesen seien. Trotzdem habe er immer darauf hingewiesen, dass es in der Liga keine leichten Gegner gebe und deshalb niemand zu unterschätzen sei. Eine Philosophie, die sich am Ende auszahlte. Denn die meisten anderen Clubs wie Königsbrunn oder Freising leisteten sich doch einige Ausrutscher. Dagegen feierte der EVA am Ende die Meisterschaft in der Bezirksliga Mitte.

Das Landkreisduell mit den Black Bears entschied der EV Aich ganz klar für sich. Dem 3:0-Sieg in Freising folgte ein 1:0 in der Clariant-Arena, wobei die Bären durchaus nicht chancenlos gewesen seien, wie Coach Herrmann anmerkt.

Starke Neuzugänge und ein sicherer Rückhalt

Seine Mannschaft habe in dieser Saison allerdings aus unerfindlichen Gründen einige Male Startschwierigkeiten gehabt und das erste Drittel verpennt. Auch die Chancenverwertung war oft nicht besonders effektiv, was das eine oder andere Schützenfest verhinderte. Und das Überzahlspiel des EV Aich kann man getrost als Schwachpunkt bezeichnen. Das lag laut Trainer vor allem daran, dass zu selten der komplette Kader im Training war, sodass sich die Special Teams nicht einspielen konnten. In der Playoff-Serie gegen Straubing und auch in den beiden Ligaduellen mit Königsbrunn rächte sich das.

Sehr zufrieden war Georg Herrmann mit seinen Neuzugängen. Besonders Sebastian Lachner war als Topscorer ein Gewinn. Richtig stark war Torwart Johannes Pfafferott: Der spielte kontinuierlich auf hohem Niveau und ließ ligaweit die wenigsten Gegentreffer zu. Auch die jungen Spieler wie Jannis Gabler, Philipp Heiles, Lukas Philipp oder Max Bichlmeier haben laut Coach einen Schritt nach vorne gemacht. Und so freut sich der 67-Jährige bereits jetzt, mit einem Großteil des aktuellen Kaders im Sommer weiterarbeiten zu können.

Josef Fuchs

