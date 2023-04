Eishockey-WM der Frauen: Freisinger Keeperin Sandra Abstreiter und Co. haben das Viertelfinale fest im Blick

Von: Wolfgang Krzizok

Macht sich breit: Die Freisinger Nationalmannschafts-Torhüterin Sandra Abstreiter gibt der schwedischen Angreiferin Lina Ljungblom keine Chance, den Puck an ihr vorbei ins Gehäuse zu bugsieren. Die beiden Gegentore, die die Schlussfrau hinnehmen musste, machten ihre Teamkolleginnen mit sechs eigenen Treffern wett. © IMAGO/Nathan Denette

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen um die Freisinger Torhüterin Sandra Abstreiter peilt das WM-Viertelfinale an. Ein Sieg im letzten Gruppenspiel sollte Formsache sein.

Toronto/Erding – Im Gegensatz zu den Männern ist die Bundesliga-Saison bei den Frauen bereits abgeschlossen. Meister wurden etwas überraschend die Memmingen Indians. Derzeit läuft die Weltmeisterschaft in Kanada, mit im deutschen Team stehen auch fünf ehemalige Erdinger Nachwuchsspielerinnen: Die aus Freising stammende Torhüterin Sandra Abstreiter, Abwehrspielerin Tabea Botthof sowie die Stürmerinnen Franziska Feldmeier, Bernadette Karpf und Celina Haider. Ziel ist es, ins Viertelfinale einzuziehen und damit in der A-Gruppe zu bleiben.

DEB-Team lässt sich von frühem Rückstand im ersten Spiel nicht beunruhigen

Der Auftakt war verheißungsvoll: Deutschland bezwang Schweden mit 6:2, nachdem das DEB-Team nach zehn Sekunden bereits mit 0:1 zurückgelegen hatte. Haider und Feldmeier trafen je zweimal, Abstreiter hielt stark. Gegen Finnland kassierte Deutschland nach einem harten Kampf eine 0:3-Niederlage. Tags darauf gab es aber einen 3:0-Erfolg gegen Frankreich, bei dem sich Abstreiter über ihren ersten Shutout freuen durfte. Mit sechs Punkten steht die Tür zum Viertelfinale weit offen.

„Der Start gegen Schweden war natürlich nicht so gut“, sagte die Torhüterin zum frühen Gegentreffer. „Aber wir haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen.“ Zudem hatte das DEB-Team im ersten Drittel dreimal Überzahl. Eine wurde ausgenutzt, als Feldmeier zum 1:1 traf. Was laut der Freisingerin auch wichtig war: „Unsere Verteidigerinnen haben wirklich ultra viele Schüsse geblockt. Die Schwedinnen sind zwar zwischenzeitlich auf 2:3 herangekommen, aber wir haben uns weder vom schnellen Rückstand noch vom zweiten Tor aus der Ruhe bringen lassen.“

Eine gemeinsame Erdinger Vergangenheit haben (hinten, v. l.) Tabea Botthof, Sandra Abstreiter aus Freising und Celina Haider sowie (vorne, v. l.) Franzi Feldmeier und Berni Karpf. © Privat

„Ich bin echt erleichtert und froh, dass wir uns zum Auftakt gleich von unserer besten Seite gezeigt haben“, freute sich auch Botthof, „nachdem bei den vergangenen Turnieren ein bisschen der Wurm drin war, und viele Dinge nicht funktioniert haben.“ Damit spielte die 22-jährige Erdingerin auf die verpasste Olympia-Qualifikation für Peking und die WM 2022 an, als sich Deutschland erst in letzter Sekunde mit einem 3:2 gegen Dänemark den glücklichen Klassenerhalt in der Division A gesichert hatte.

Gegen Ungarn soll der Viertelfinal-Einzug fix gemacht werden

„Das Schweden-Spiel hat uns richtig Aufwind gegeben. Wir haben eine starke Mannschaft und einen richtig guten Teamgeist entwickelt“, bekräftigten Abstreiter und Feldmeier. Die gute Leistung hat die Truppe von Trainer Thomas Schädler gegen Finnland bestätigt – trotz der Niederlage. Botthof gab aber zu: „Auf dem Level von Finnland sind wir noch nicht ganz angekommen.“

Eher unter die Kategorie Pflichtsieg fiel die dritte Partie am Ostersonntag gegen Frankreich, das gegen Finnland eine deftige 1:14-Packung hatte einstecken müssen und gegen Ungarn mit 2:4 verloren hatte. Am Ende stand ein hochverdientes 3:0 für Deutschland, das eigentlich zu wenig war. Somit war der Fokus auf die gestrige Partie gegen Ungarn (17 Uhr) gerichtet (Das Spiel war zum Redaktionsschluss dieser Lokalausgabe noch nicht zu Ende). Der letzte Schritt ins Viertelfinale sollte für die deutschen Eishacklerinnen nur noch Formsache gewesen sein. VON WOLFGANG KRZIZOK

