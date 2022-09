Endlich wieder ’Action in der City’

Die Sieger des Volkslaufes: (v.l.) Theresa Scheck, René Menthee und Brigitte Appel (Freisinger Bank). © Spanrad

Über 400 Läuferinnen und Läuferinnen hatten nach zweijähriger Zwangspause Lust, bei der 37. Auflage des Freisinger Volksfestlaufes mit dabei zu sein.

Freising - Beim Volkslauf über 6.5 Kilometer setzte sich die Freisingerin Theresa Scheck durch, in der Männerkonkurrenz der Echinger René Manthee, schon Sieger 2005 und 2008.

Die Anmeldungen für den traditionelle Freisinger Volksfestlauf liefen heuer sehr schleppend an. Für Sepp Huber, Cheforganisator vom LC Freising, nicht verwunderlich: „Es war lange Zeit nicht klar, ob der Lauf aufgrund der Pandemie überhaupt stattfinden konnte. Also zögerten viele, hatten schon was anderes geplant. Und darüber hinaus waren heuer viele in den Urlaub gefahren.“ Nur rund 250 hatten sich eine Stunde vor Laufbeginn angemeldet. Als es dann am Samstag um 16 Uhr mit den Kinder- und Jugendläufen losging, waren es weit über 400. „Das hätte ich nicht mehr gedacht“, zeigte sich Huber am Ende zufrieden.

Die Organisatoren, LC Freising und Stadtverband für Sport, waren glücklich, den Volksfestlauf heuer wieder in der Innenstadt durchzuführen. „Endlich wieder ein buntes Treiben in Freisings guter Stube“, freute sich Sebastian Wanzke. Die Strecke ist für Jung und Alt attraktiv, beispielsweise auch für Jugendliche aus Lohhof. Marlene Escherle, eng verbunden mit dem LC Freising und Nachwuchstrainerin vom SV Lohhof, war mit einer Gruppe angereist: „Wir kommen seit vielen Jahren. Es ist wunderbar durch Freisings Innenstadt zu laufen. Unsere Kinder sind begeistert und haben viel Spaß beim Laufen. Der LC Freising mit Sepp Huber organisiert den Volksfestlauf stets bestens.“

So machte Escherle schon vorab mit einigen ihrer Schützlinge an der eigens aufgestellten Siegerwand ein Erinnerungsfoto. Was die Publikumsgunst betrifft, waren Kinder- und Jugendläufe sicherlich der Höhepunkt. Mehrer hundert begeisterte Fans säumten die Hauptstraße und feuerten die Nachwuchsläufer kräftig an. Vor allem Eltern und Großeltern fieberten mit. Für viele Kids war es der erste Wettkampf. Entsprechend aufgeregt waren sie. Die kleine Mara Steinberg war glücklich, ihre erste Medaille um den Hals gehängt zu bekommen. „Sie trainiert seit kurzem beim LC Freising“, so Papa Moritz Steinberg. Der musste reden, denn die kleine Mara war es noch nicht gewohnt, kurz nach dem Wettkampf interviewt zu werden. Alle Teilnehmer erhielten beim Durchlaufen des Ziels eine Medaille umgehängt und konnten sich danach ein T-Shirt abholen. Die Sieger erhielten am Ende einen kleinen Pokal. Das war nur deshalb möglich, weil die bisherigen Sponsoren den Volksfestlauf wieder kräftig unterstützen. „Es ist super, dass unsere Sponsoren wieder alle mitgemacht haben“, bedankte sich Sebastian Wanzke.

Leicht durchnässt, aber glücklich: Die Sieger der Kinder- und Jugendläufe mit den Organisatoren Sepp Huber (LC Freising) und Sebastian Wanzke (Stadtverband für Sport). © Spanrad

Schade, dass es zu Beginn des Volkslaufs über 6,5 Kilometer um den Pokal der Freisinger Bank kräftig zu regnen begann und die Fans die Innenstadt verließen. Den Läuferinnen und Läufern schien das nichts auszumachen, sie legten sich alle mächtig ins Zeug und nahmen die von den Freisinger Stadtwerken angebotenen Getränke gerne an. Bei den Frauen setzte sich am Ende die Freisingerin Theresa Scheck durch. „Ich laufe bei Regen sehr gerne. Wenn schnellere Männer vor mir laufen, ist das für mich eine richtige Motivation.“ Auch René Manthee fühlt sich bei Regen pudelwohl, lief taktisch sehr clever. „Ich habe mir vorab ein Konzept überlegt. Das ist aufgegangen“, schmunzelte er. Das nächste Highlight sind für ihn die Deutschen Berglaufmeisterschaften. „Ich hoffe unter die top Zehn zu kommen.“

Auf die Plätze, fertig, los: Der Nachwuchs legte los wie die Feuerwehr, der elterliche Anhang feuerte am Straßenrand an. © Spanrad

Für Unterhaltung und Informationen vor und während der Läufe sorgte das Moderatorenteam Sebastian Wanzke, Alexander Nadler und Matthias Spanrad. Und damit auf der Strecke alles reibungslos und sicher ablief, waren die Ehrenamtlichen vom Roten Kreuz und von der Freiwilligen Feuerwehr Freising vor Ort. „Vielen Dank dafür“, so Wanzke. „Und natürlich auch ein großer Dank an Freising Polizei, die für die nötige Sicherheit sorgt.“ Für Sepp Demmel war das heuer sein letzter Polizeieinsatz beim Volksfestlauf. Er geht bald in Pension, verabschiedete sich mit Blaulicht und Martinshorn, als er zurück zur Polizeiwache fuhr. Fazit von Wanzke: „Es war wieder wunderschön. Vor allem auch deshalb, weil wir wieder zurück sind in der Innenstadt. Es hat alles geklappt. Und mit über 400 Teilnehmern war das ein perfekter Restart.“