Entscheidungsspiele zur A-Klasse: Kellerkinder hoffen auf ein Happy End

Teilen

Robert Kühnel (VfB): „Wir werden alles für den Klassenerhalt geben.“ © Verein

Vier Landkreis-Teams sind in der Relegation zur A-Klasse vertreten. Der VfB Hallbergmoos III freut sich über Verstärkung – und in Zolling steigt ein Derby.

Landkreis – Gibt es für drei A-Klassen-Fußballteams aus dem Landkreis Freising doch noch ein Happy End? Der FCA Unterbruck II, der SV Marzling II und der VfB Hallbergmoos III wollen durch eine erfolgreiche Relegation ihre Plätze in der A-Klasse verteidigen. Der B-Klassen-Dritte TSV Nandlstadt II fordert dabei die Unterbrucker heraus.

FCA Unterbruck II – TSV Nandlstadt II. Die Anspannung vor der Partie am Dienstag um 19 Uhr in Zolling sei natürlich sehr groß, betont Unterbrucks Trainer Patrick Schnatmann. „Ich bin jedoch optimistisch. Nach den letzten guten Leistungen starten wir mit vollem Selbstvertrauen.“ Die Relegation sei für seine Truppe etwas Besonderes. „Das müssen die Spieler vor vielen Zuschauern eigentlich genießen. Ich bin davon überzeugt, dass sie alles reinhauen.“ Der Kader werde nicht großartig aus der „Ersten“ verstärkt, Patrick Schnatmann vertraut weitestgehend auf seine eingespielte Mannschaft. In Zolling treffe man auf einen unbekannten Gegner. „Das ist aber egal – wir müssen sowieso nur auf uns schauen.“

Patrick Schnatmann (FCA): „Ich bin optimistisch. Wir starten mit vollem Selbstvertrauen.“ © Verein

Nandlstadts 2. Abteilungsleiter Christoph Irl sieht in der Relegation eine „einmalige Sache“ für seine Männer: „Wir haben den Aufstieg nie als Ziel ausgegeben, er wäre ein Riesenerfolg.“ Die Zweite TSV-Mannschaft habe sich in der Rückrunde im oberen Feld der B-Klasse 4 etabliert und könne sich nun für ihren Einsatz belohnen: „Die Entscheidung über einen ganzen Saisonverlauf in nur einem Spiel – das hat natürlich seinen Reiz. Wir haben eine gesunde Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern und freuen uns auf die Aufgabe.“ Verstärkungen aus der Ersten gibt’s auch beim TSV II nicht, die Kicker könnten ohne Druck aufspielen, sagt Irl.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Christoph Irl (Nandlstadt): „Der Aufstieg wäre ein Riesenerfolg.“ © Verein

SV Marzling II – SC Kirchasch II. „Wir wollen auf keinen Fall absteigen, das wäre absolut bitter.“ Der Druck, der auf seinem Team laste, sei durchaus groß, sagt Marzlings Trainer Matthias Kugler vor der Partie am Mittwoch, 18.30 Uhr, in Berglern. Der Kader sehe an diesem Tag deutlich besser aus als am ursprünglich angesetzten Dienstagstermin: „Wir können uns durchaus verstärken. Alle Männer, die spielberechtigt sind, fahren mit.“ Der eine oder andere aus der „Ersten“ soll bei der Mission Klassenerhalt mithelfen. Trotz aller Nervosität müssten die Kicker das Ganze aber auch als Event sehen, betont Matthias Kugler und fügt an: „Eine Favoritenrolle gibt es gegen den für uns unbekannten Gegner nicht.“ Die Kirchascher hätten mit Rang drei eine positive Saison in der B-Klasse 5 gehabt, seine Männer eine bislang negative. „Das wollen wir umdrehen und am Ende als Sieger vom Platz gehen.“

Matthias Kugler (SVM): „Alle Männer, die spielberechtigt sind, fahren mit.“ © Verein

VfB Hallbergmoos III – TSV Aspis Taufkirchen II. Robert Kühnel kann sich auf einige Verstärkung fürs Entscheidungsspiel (Mittwoch, 18.30 Uhr, Städtisches Stadion Erding) freuen. Ein Mitglied des Bayernliga-Kaders könnte dabei sein, mit Jonas Karl und Nils Matzkowitz dazu zwei Akteure aus der Zweiten. „Damit sollte unsere Offensive deutlich besser werden als in der Saison. Da schossen wir einfach viel zu wenige Tore“, betont der VfB-Coach. Zudem fordert er, dass seine Kicker gegen Aspis II, den Drittplatzierten aus der B-Klasse 6, kompakter stehen. Den Kontrahenten kennt Kühnel nicht, „ich habe aber ein gutes Gefühl. Der Großteil des Kaders ist absolut heiß auf diese Partie.“ Bei einigen Akteuren müsse er aber noch versuchen, die Nackenschläge des bisherigen Saisonverlaufs aus den Köpfen zu bringen. Neben den genannten Verstärkungen will Kühnel noch routinierte Fußballer aus der AH mitnehmen und betont: „Wir werden alles für den Klassenerhalt geben. Ein Abstieg wäre für uns sehr bitter, aber daran denken wir momentan nicht.“

Bernd Heinzinger

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.