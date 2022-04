Erste Trainingseinheiten auf dem „Kriegspfad“

Auf seinem Terrain: Manfred Anneser gehört in seiner Altersklasse zu den weltbesten Bergläufern. © privat

SPORTLER DES JAHRES Manfred Anneser ist als Bergläufer internationale Spitze.

Freising – Er ist 80 Jahre alt und fit wie ein Turnschuh. Der Bergläufer Manfred Anneser hat schon viele Trophäen im Schrank. Der Siegerpokal bei der FT-Leserwahl „Sportler des Jahres“ fehlte ihm noch. Um so größer war die Freude darüber, ihn jetzt in Händen halten zu können.

Darauf gehofft, einmal ganz vorne bei der Wahl zum „Sportler des Jahres“ zu landen, hat der Dauerläufer Manfred Anneser schon länger. „Ich war schon mal Fünfter und mal Vierter, eigentlich dachte ich, ich werde diesmal Dritter“, verriet er bei der Pokalübergabe. Dass es nun zu Platz 1 gereicht hat, freute ihn um so mehr. Von einem Altersbonus wollte der seit jeher sportbegeisterte ehemalige Hauptschullehrer aber nichts wissen. Was bezeichnend für einen ist, der immer durch Leistung zu überzeugen wusste und es bis heute liebt, sich mit anderen zu messen. „Der Wettkampf ist das Salz in der Suppe“, sagt Anneser.

Das war schon im zarten Alter von 15 Jahren so, als er 1956 spontan an einem Skilanglauf des Alpenvereins Freising teilnahm und die sechs Kilometer lange Strecke in einer Rekordzeit von 27 Minuten und 40 Sekunden zurücklegte. Ein „Schlüsselerlebnis“ für Anneser, das seinerzeit sogar Erwähnung im Freisinger Tagblatt fand. Redakteur Guido Sandler über die Leistung des Jungspunds: „Eine unerhört schnelle Zeit fuhr in der Jugendklasse Manfred Anneser.“ Er war als Vorletzter gestartet und hatte gleich vier Läufer auf einer Strecke von zwei Kilometern überholt.

Es war der Beginn einer beachtlichen Ski-Karriere. Auch Skispringen zählte zu den Vorlieben von Anneser. Ersten Versuchen an der Sprungschanze am Schafhof folgten Erfolge in der Nordischen Kombination. Mit 18 Jahren belegte er bei der InngauMeisterschaft in Auerbach bei Wartenberg den 1. Platz im Jugendbereich. Auch als Fußballer machte sich Anneser einen Namen. Er war lange Spieler der SG Eichenfeld. Aber das ist eine andere Geschichte.

Begonnen hat Manfred Anneser als „Waldläufer“. Er ist in der Eichenfeldsiedlung aufgewachsen. Der nahe gelegene Wald war ein Eldorado für ihn. Die Buben spielten Indianer, man befand sich auf dem „Kriegspfad“. Manfred lief allen davon. Er war wendig und schnell. „Das waren meine ersten Intervall- und Hügelläufe – bestes Training für einen zukünftigen Cross- und Trailläufer“, erinnert er sich heute. Denn genau da führte sein Weg hin. Zu Ausdauerläufen auf Straßen, im Gelände, bergauf und bergab. Anneser hat als Läufer schon so ziemlich alles gemacht in den vergangenen Jahrzehnten. Aus Freizeitsport wurde nämlich bald Leistungssport.

Marathon-Bestzeit in Frankfurt

Mit 17 trat er für den TSV Jahn auf der Bahn an. Erst auf der 1000-Meter-Distanz. Dann, mit Mitte 30, auf der 5000-Meter-Strecke. Es folgten Straßenläufe. Anneser steigerte sich, verlegte sich auf 10-Kilometer-Läufe. Da ließ die Königsdisziplin, der Marathon, nicht mehr lange auf sich warten. Mit knapp 40 Jahren erreichte er dabei Zeiten unter drei Stunden. In Frankfurt beim Hoechst-Marathon lief Manfred Anneser mit 42 Jahren unter über 6000 Teilnehmern aus 37 Nationen, darunter auch Emil Zatopek, Spitzname „die tschechische Lokomotive“, mit 2:42,55 Stunden persönliche Bestzeit. Sogar über 100 Kilometer trat das Laufwunder aus Freising an. Bei der internationalen Österreichischen Meisterschaft in Wien belegte er über die Mega-Distanz mit 11 Stunden und 13 Minuten den 11. Platz.

Siegerpokal: Manfred Anneser erhält den Siegerpokal aus Händen von FT-Mitarbeiter Alex Fischer. © af

Später, nach seiner Pensionierung suchte und fand er dann als Bergläufer eine neue Herausforderung. Die Erfolge blieben bis zuletzt nicht aus. Bei den Bayerischen Meisterschaften 2021 hat Anneser in seiner Altersklasse über zehn Kilometer mit 56:23 Minuten nicht nur den ersten Platz belegt, sondern den alten Rekord sage und schreibe um elf Minuten unterboten. „Meine Highlights waren der Zugspitzextremberglauf sowie die Europa- und Weltmeisterschaften“, sagt er zu seiner Passion. Ans Aufhören ist da nicht zu denken. Das Motto von Anneser lautet auch mit über 80 Jahren: „Weiterlaufen – Fortsetzung folgt!“