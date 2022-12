EV Aich bleibt dank herausragender Erster Sturmreihe makellos – Konkurrenz patzt

Ohne Punktverlust: Der EV Aich, hier Stefan Urzinger, marschiert weiter. michalek © Michalek

Der EV Aich steht weiterhin ohne Punktverlust da. In Augsburg überwindet der Spitzenreiter mit seiner starken Offensive einige Schlampigkeiten.

Augsburg – Der EV Aich behält in der Bezirksliga auch nach neun Spieltagen seine weiße Weste. Der 7:5-Erfolg bei den Woodstocks Augsburg war jedoch ein hartes Stück Arbeit. Wie schon fast gewohnt, gerieten die Gäste durch Lukas Sycek (10.) in Rückstand. Doch der EVA berappelte sich schnell: Christian Koller feuerte aus der Drehung einen Schuss zum 1:1-Ausgleich (13.). Die erste Aicher Sturmreihe legte in Überzahl prompt mit einem Treffer von Jannis Gabler zur 2:1-Führung (15.) nach.

Nach dem Seitenwechsel kassierte der Tabellenführer eine Strafzeit, was die Gastgeber sofort ausnutzten: Sie glichen durch Maximilian Merkel (22.) aus. Dieses Schema wiederholte sich, als Sebastian Lachner den EVA mit 3:2 (23.) wiederum in Führung schoss, und Felix Wohlhaupter erneut für Augsburg egalisierte (33.). „Da haben wir den Gegner immer wieder zum Toreschießen eingeladen, die Scheibe hinten nicht rausgebracht oder einen Fehlpass gespielt. Und schon brannte es wieder“, bemängelte EVA-Trainer Georg Herrmann.

Bloß gut, dass am Freitag die erste EVA-Sturmreihe nicht aufzuhalten war, und durch Lachner (33.) sowie Gabler (37.) auf 5:3 erhöhen konnte. Doch die Fuggerstädter gaben noch nicht auf und kamen in Überzahl durch Merkel (54.) nochmal heran. Dadurch gerieten die Aicher in Schwierigkeiten, weil fortan fast durchgehen ein Akteur auf der Strafbank weilte, und die Woodstocks ihre Torfrau vom Eis nahmen. Doch das rächte sich, als Lachner (58.) und Christian Poetzel (59.) kurz hintereinander jeweils an die Scheibe kamen, ins leere Tor trafen und auf 7:4 stellten. Das 5:7 durch Merkel (60.) war nur noch Ergebniskosmetik. Weil der EV Königsbrunn parallel verlor, führt der EV Aich nun mit zwei Punkten Vorsprung die Tabelle an. jfu

EG Woodstocks Augsburg – EV Aich 5:7 (1:2, 2:3, 2:2).

Tore: 1:0 (09:35) Sycek (Wohlhaupter, Rosenbaum), 1:1 (12:38) C. Koller, 1:2 (14:50) Gabler (Lachner), 2:2 (21:25) Merkel (Sycek, Rosenbaum), 2:3 (22:44) Lachner (Poetzel), 3:3 (29:48) Wohlhaupter (Sycek), 3:4 (32:43) Lachner (Gabler), 3:5 (36:28) Gabler (Poetzel), 4:5 (53:01) Merkel, 4:6 (57:35) Lachner, 4:7 (58:05) Poetzel, 5:7 (59:02) Merkel.

Strafminuten: 8/12.

Zuschauer: 59.

