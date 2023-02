EV Aich startet in die Playoffs: „Alles, was jetzt kommt, ist ein Zuckerl“

Eine harte Nuss haben die EVA-Eishackler um Christian Poetzel (r.) im Playoff-Viertelfinale zu knacken. Foto: Michalek © Michalek

Die Eishackler des EV Aich starten mit einem Heimspiel in die Playoffs. Bemerkenswert: Gegner EHC Straubing hat einen DEL-Profi auf der Trainerbank.

Moosburg/Aich – Jetzt geht’s los: Am Samstag um 17.15 Uhr erwartet der EV Aich den EHC Straubing zum ersten Viertelfinalspiel in der Clariant-Arena. Der Meister der Bezirksliga Mitte aus Oberbayern trifft dabei in einer Best-of-three-Serie auf den Ranglistenzweiten der Gruppe Nord.

Dass es überhaupt soweit kam, haben die Aicher letztlich dem EV Königsbrunn zu verdanken, der am letzten Spieltag patzte und damit Rang eins verlor. Der EVA hatte mit einer Serie gegen Nord-Meister ERC Regen gerechnet und darf nun vor heimischer Kulisse gegen den Zweiten Straubing ran. „Wenn du weiterkommen willst, musst du sowieso jeden schlagen. Da ist es Wurst, wer kommt“, sagte EVA-Goalie Johannes Pfafferott nach dem 7:4-Sieg gegen Gebensbach am vergangenen Sonntag.

Die Karten werden in den Playoffs neu gemischt. Aber eines scheint sicher: Der Stammverein des DEL-Teams Straubing Tigers ist ein harter Brocken. In der Bezirksliga Nord haben die Gäubodenstädter ihre letzten fünf Partien allesamt gewonnen – und drei von ihnen sogar zweistellig: Zuletzt gab es ein 36:0 gegen den ESC Haßfurt 1b sowie ein 15:1 gegen den 1. EV Weiden. Trainiert wird das Team aus Straubing überraschenderweise von einem aktiven DEL-Profi. Der gebürtige Dingolfinger Marcel Brandt absolvierte am Donnerstag seinen 500. Einsatz in der höchsten deutschen Spielklasse und hat nebenbei Spaß daran, sich im Nachwuchsbereich zu engagieren – in der vergangenen Saison bei der U 17 und U 20, heuer in der Bezirksliga. „Ich versuche, jedes Training zu halten und das Team zu Spielen zu begleiten, wenn es der Spielplan der Tigers zulässt“, sagte der 30-Jährige in einem Interview mit der Passauer Neuen Presse.

Zumindest am Samstag sieht es so aus, als könnte der DEL-Profi seine Truppe aus routinierten und begabten Spielern wie Dominik Brzek, Jake Riley, Levin Vöst und Alejandro Kern selbst betreuen. Mit Michael Welter ist auch ein gebürtiger Moosburger im Kader. „Straubing gehört zum Kreis derer, die unbedingt aufsteigen wollen“, stellt EVA-Vorstandsmitglied Hanns Koller nüchtern fest. „Wir schauen, wie weit es geht. Alles, was jetzt kommt, ist ein Zuckerl. Wir haben mehr erreicht, als wir geplant hatten.“

Bereits am Sonntagabend steht das zweite Spiel der Serie auf dem Programm. Dann ist Aich um 20 Uhr im Eisstadion am Pulverturm zu Gast.

Josef Fuchs

