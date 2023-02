Feuertaufe bestanden: Michaela Bösl mit starker Premierensaison in der Bundesliga

Von: Nico Bauer

Riesenjubel: Mit der SG Edelweiß Scheuring feierte Michaela Bösl – umgeben von ihren Teamkollegen (v. l.) Dusko Petrov, Philipp Ranzinger, David Probst, Oliver Balg und Henrik Balg – den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga. © Verein

Luftpistolen-Schützin Michaela Bösl hat sich in der 1. Bundesliga mit starken Ergebnissen behauptet und der SG Edelweiß Scheuring zum Klassenerhalt verholfen.

Mintraching – Auf Topniveau zu schießen, ist auch Nervensache. Doch die echte Meisterprüfung ist die 1. Bundesliga, wo Volksfeststimmung an den Schießständen herrscht. Michaela Bösl (20) aus Mintraching hat mit der SG Edelweiß Scheuring (Landkreis Landsberg/Lech) ihre Feuertaufe bestanden und ihren Teil zum Klassenerhalt beigetragen.

Scheuring hat als Zehnter unter den zwölf Luftpistolen-Mannschaften der 1. Bundesliga Süd den Klassenerhalt am Ende recht souverän eingetütet. Mit 8:14 Punkten hat das Team in der Abschlusstabelle sechs Zähler Vorsprung auf den Vorletzten. Am Saisonende sorgte Michaela Bösl für einen entscheidenden Zähler beim 3:2-Erfolg im Derby mit der HSG München. Das Gleiche war ihr beim sensationellen 3:2-Sieg gegen den Tabellendritten SV Waldkirch gelungen. Die Mannschaft aus Scheuring war auch mit den Besten auf Augenhöhe.

Positive Bilanz in ihrer ersten Bundesliga-Saison

Die junge Athletin aus Mintraching hat in der Regel an Position vier geschossen und dort mit konstanten Ergebnissen zwischen 368 und 375 Ringen überzeugt. Sie war bei allen elf Wettkämpfen dabei und hatte mit sechs Siegen eine positive Bilanz. „Auf die Bundesliga kann man sich nicht vorbereiten“, sagt die 20-Jährige, deren Freund aus Scheuring kommt und sie zu dem Verein gelockt hat. Davor war sie zwei Jahre lang in der Bayernliga beim Bund Allach an den Schießstand gegangen.

Das Resümee nach ihrer ersten Saison in der 1. Bundesliga fällt grundsätzlich positiv aus. „Wir hatten in den Wettkämpfen aber oft Pech“, sagt sie und macht deutlich, dass das Team der SG Edelweiß einige Plätze weiter vorne hätte landen können. Sie wird in Scheuring auch künftig in der 1. Bundesliga schießen – auch wegen der familiären Atmosphäre im Verein und der homogenen Mannschaft.

Abschlussprüfungen im Fokus

Nach der Bundesliga steht für die Mintrachingerin nun aber erstmal der Beruf an erster Stelle. Die im Neufahrner Kindergarten am Keltenweg beschäftigte Sportlerin bereitet sich auf die Abschlussprüfungen zur Erzieherin vor und geht deshalb ohne große Ziele in die Einzelmeisterschaften, wo sie heuer erstmals bei den Damen schießt. „Ich habe ein entspanntes Jahr“, sagt Michaela Bösl, „wobei die Finalteilnahme bei den deutschen Meisterschaften durchaus möglich ist.“ Nach den Prüfungen will sie sportlich den nächsten Schritt machen und über 40 Schuss konstant die Schallgrenze der 380 Ringe erreichen.

Olympia in Paris noch kein Thema

Michaela Bösl hatte in den vergangenen Jahren auch internationale Einsätze bei den Juniorinnen und für Deutschland starke Leistungen erzielt. Nach dem Klassenaufstieg zu den Damen muss sie sich nun wieder an den Nationalkader heranarbeiten. Für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris rechnet sich die 20-Jährige keine Chancen auf einen Kaderplatz aus. Das ist auch der Grund, dass sie heuer die Prioritäten auf den Beruf setzen kann.

Michaela Bösl ist sehr bodenständig und betont, dass sie am Gauschießen des Schützengaus Massenhausen teilnehmen will. „Mein Heimatverein ist mir wichtig“, sagt die Spitzenschützin, die in Biberbach (Landkreis Dachau) für die Isarschützen Mintraching an den Start gehen wird. Für den Verein, bei dem ihr Vater Hubert Schützenmeister ist. Die beiden haben übrigens noch eine weitere sportliche Verbindung: Sie schießen gemeinsame in der Sportpistolen-Gauoberliga – hier für den Verein Eichenlaub Lohhof.