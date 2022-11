Ball-Sammelaktion für Tansania toppt alle Erwartungen

Der Kofferraum war immer voll: Sebastian (l.) und Benedikt Haslbeck haben allein im Kreis Donau/Isar mehr als 1250 Bälle für die Kicker in Tansania gesammelt. © privat

Auf dieses Ergebnis können Sebastian und Benedikt Haslbeck aus Freising stolz sein: Bei der Sammelaktion für Tansania sind fast 3500 Bälle zusammengekommen.

Freising – Die Sammelaktion des Vereins „Mein Ball, Dein Ball e.V.“ hat im Fußball-Kreis Donau/Isar eine wahre Ballflut ausgelöst. Unter dem Motto „Ein neues Leben für eure alten Bälle“ sind insgesamt mehr als 1250 Bälle für die Region Mwanza in Tansania zusammengekommen. Über 20 Vereine haben sich im Landkreis an der Aktion beteiligt.

Ziel war für Organisator Sebastian Haslbeck aus Freising, in den Regionen Donau/Isar, Dachau, Rosenheim, München und Umland 2000 Bälle zu sammeln. Geworden sind es fast 3500. Die meisten davon aus dem Fußballbereich, aber auch Basket- und Volleybälle waren dabei. „Wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis und bedanken uns bei allen, die mit ihren Ball-Spenden geholfen haben“, betont Haslbeck, der zusammen mit seinem Bruder Benedikt die Sportgeräte in vier größeren Auto-Touren eingesammelt und anschließend im Carport in Freising zwischengelagert hat. „Die Vereine waren top. Wenn wir vereinbart hatten, dass wir um 17.30 Uhr kommen, standen die Bälle pünktlich am vereinbarten Ort“, berichtet der Student.

Mitte Januar kommen die Bälle in Tansania an

Mittlerweile wurden die Spielgeräte mit einem großen Lastwagen abgeholt. Freising war der erste Stopp des Transporters, der über Stuttgart und weitere Stationen im Bundesgebiet Richtung Hamburg gefahren ist. Dort ist er inzwischen angekommen. Die wertvolle Fracht wurde in einem Container verstaut und tritt dann die Schiffsreise nach Tansania an, wo sie Mitte Januar ankommt. Auch Sebastian Haslbeck wird Ende Januar wieder nach Mwanza reisen und kann sich dann vor Ort davon überzeugen, wie die Bälle vor Ort wieder spielfähig gemacht werden.

Tolles Ergebnis trotz kurzer Vorlaufzeit

Davor wird es noch einen Rückblick über die Aktion mit allen Beteiligten in Deutschland geben, um Erfahrungen auszutauschen. Grundsätzlich habe es zwar aus seiner Sicht keine groben Fehler gegeben, meint der 22-jährige Sportwissenschaftler, aber die Aktion sei doch sehr kurzfristig gewesen. „Das ließ sich diesmal nicht ändern, da wir den Container vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sehr spontan zugesprochen bekamen“, erzählt Sebastian Haslbeck. „Daher musste alles schnell gehen, die Vereine hatten nur zwei, drei Wochen Zeit. Da haben wir schon gemerkt, dass einige mehr Vorlauf bräuchten.“ Diese Erkenntnisse würden nun ausgewertet und dann entschieden, ob und wie es im Sommer nächsten Jahres erneut eine Aktion geben könnte.

