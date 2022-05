Doppel-Gold für das Jahn-Dream-Team

Leichtathletik

Die jungen Läuferinnen des TSV Jahn Freising haben bei den bayerischen Staffelmeisterschaften den Turbo gezündet und gleich zwei Titel bei der U 23 abgeräumt.

Zirndorf/Freising – Zum Doppelschlag haben die Leichtathletinnen des TSV Jahn Freising am vergangenen Samstag bei den bayerischen Langstaffelmeisterschaften in Zirndorf ausgeholt. Nach der tollen Leistung im Vorjahr mit dem Titel bei der U 20 ging die 3x800-Meter-Staffel heuer in der U23-Klasse ins Rennen – und auch hier spurteten Lea Kunstmann, Lotta Giersdorff und Frida Giersdorff auf den ersten Platz. Damit nicht genug: Zusammen mit Ina Pfeiffer packten die Mädels über die 4x400 Meter gleich noch einen Meistertitel obendrauf.

Am Start waren neben dem TSV Jahn die typischen Großvereine wie die LG Stadtwerke München, Telis Finanz Regensburg und der LAC Quelle Fürth. Doch die Freisingerinnen brauchten sich vor niemandem zu verstecken. Lea Kunstmann ließ sich über die 3x800 Meter von Beginn an nicht von der starken Konkurrenz einschüchtern und reihte sich nach 200 Metern mutig als Dritte im acht Mannschaften umfassenden Gesamtfeld der Frauen, der U 23 und der U 20 ein. Dank einer unglaublich disziplinierten Renntaktik erkämpfte sie sich den dritten Gesamt- und ersten Altersklassenplatz, bevor sie nach 2:29 Minuten an Lotta Giersdorff übergab.

Quali-Norm für die deutschen Meisterschaften geknackt

Und auch die machte ihre Sache prima: Lotta lief – als mit Abstand Jüngste im Feld – eine Top-Zeit von 2:27 Minuten. Die direkten Konkurrentinnen der Stadtwerke München lagen nach zwei Dritteln des Rennens schon gut 20 Sekunden zurück. Ihre Schwester Frida Giersdorff ließ dann nach der perfekten Stabübergabe keine Zweifel am U23-Sieg aufkommen und verkürzte sogar den Abstand auf die Telis-Finanz-Frauen. Mit einer Zeit von 2:25 Minuten sicherte sie dem TSV Jahn den Bayerischen U23-Titel. Und das Beste: Das Freisinger Dream-Team unterbot in 7:22,51 Minuten die Quali-Norm für die deutschen Meisterschaften am 29. Mai in Mainz. Dort steht also in dreieinhalb Wochen die nächste Herausforderung für das Freisinger Trio an.

Fakt ist: Die Jahn-Mädels waren nun endgültig auf den Geschmack gekommen und legten kurz darauf zusammen mit Ina Pfeiffer in der 4x400-Meter-Staffel nach. Auch für diesen Contest hatte Trainer Jörg Kunstmann eine ausgefeilte Renntaktik ausgegeben, die die nervenstarke Startläuferin Lea Kunstmann gleich exakt umsetzen konnte. Auch das Übergeben des Staffelholzes klappte ohne nennenswerten Geschwindigkeitsverlust, Ina Pfeiffer konnte sich somit für ihr aufopferungsvolles und hartes Training insbesondere in den letzten sechs Wochen vor der Bayerischen belohnen.

Frida Giersdorff lässt als Schlussläuferin nichts mehr anbrennen

Daher konnte sich das junge U23-Kollektiv des TSV Jahn in der ungewohnten Sprintdisziplin behaupten und belegte zwischenzeitlich Rang zwei – knapp hinter der U23-Konkurrenz von der LG Main-Spessart. Doch die Freisinger Mädels wollten mehr, Lotta Giersdorff zeigte einen unbeschreiblichen Lauf: Sie schaffte es, die zirka 50 Meter große Lücke zu der vor ihr liegenden Athletin der Damenklasse zu schließen. Sie zog vorbei und holte vor der Übergabe an ihre Schwester Frida noch die nächste Sprinterin ein. Die U 23 der LG Main-Spessart lag zu dem Zeitpunkt schon etwa sechs Sekunden zurück. Der zweite Titel – die eigentliche Sensation des Tages – war greifbar nahe. Und Frida Giersdorff ließ als Schlussläuferin nichts mehr anbrennen: Sie sorgte nach einer Gesamtzeit von 4:20,19 Minuten für den umjubelten Sieg bei der U 23.

mlt

