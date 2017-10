Einfach mitreißend, diese Jahn-Jungspunde!

Basketball

Sieht man einmal von fünf ganz schwachen Minuten im dritten Viertel ab, dann glänzten die Basketballer des TSV Jahn Freising am Samstagabend mit einer echten Gala-Vorstellung. Sie bezwangen in einer überzeugenden Manier die Truppe von Slama Jama Gröbenzell mit 78:62 (18:9, 37:26, 57:45) und stehen dadurch an der Tabellenspitze der 2. Regionalliga Süd.

Freising – „Das war ein hartes Stück Arbeit“, freute sich Jahn-Trainer Denis Rühmann natürlich am Ende über den klaren Sieg. Rühmann sah freilich auch, dass die Partie beinahe gekippt wäre. Mit 26:12 führten die Freisinger zu Beginn des zweiten Durchgangs. Sie hatten die Gäste sicher im Griff. Deren Topscorer Lion Gorgas hatte bis dahin noch keinen einzigen Punkt gemacht, was vor allem an der perfekten Defensivarbeit der Youngster Vangelis Pathekas und Lennart Hornung lag. „Wir haben dann am Ende des zweiten Viertels und insbesondere zu Beginn des dritten Abschnitts leider einen Gang zurückgeschaltet. Wir haben wohl gedacht, die Partie sei schon gewonnen. Das haben die Gröbenzeller sofort bestraft“, betonte Rühmann.

Die Gröbenzeller gaben nach der Pause richtig Gas. Im Jahn-Team fehlte jegliche Ordnung, sodass die Gäste bis auf 41:40 herankamen. Lion Gorgas war plötzlich wieder obenauf. Die drei Jüngsten im Jahn-Team, die 16-jährigen Vangelis Pathekas und Michl Babl sowie der 17-jährige Lennart Hornung nahmen dann jedoch das Heft wieder richtig in die Hand. Die Jungspunde sprühten nur so vor Energie und rissen damit die routinierten Spieler mit: Ein Zuckerpass von Michl Babl auf Vangelis Pathekas – und der sorgte für das 43:40. Neuzugang Claus Weiß versenkte mutig einen Dreier zum 46:40 – jetzt lief’s wieder rund. „Wir haben wieder mehr Ordnung in unser Spielsystem gebracht und damit hatten wir Gröbenzell wieder sicher im Griff“, urteilte Jahn-Co-Trainer Gojko Stojisavljevic.

Die Domstädter profitierten in dieser kritischen Phase vor allem auch von der Tiefe ihrer Ersatzbank. Coach Rühmann konnte viel durchwechseln, sodass alle Spieler genügend Verschnaufpausen erhielten, um danach wieder Vollgas geben zu können – und das zermürbte die Gäste. Das Jahn-Team konnte im vierten Viertel noch einen Gang zulegen. Gröbenzell musste klein beigeben, war von der Fitness und auch vom spielerischen Potenzial her nicht mehr in der Lage mitzuhalten.

Fazit: Der TSV Jahn verfügt über Nachwuchsakteure, die einem Spiel den Stempel aufdrücken können. Die Neuzugänge Nemanja Kekic, Thomas Nibler und Claus Weiß sind schon gut integriert. Die Mischung aus Jung und Alt stimmt. Und nach der klasse Vorstellung gegen Gröbenzell stehen die Freisinger keinesfalls überraschend an der Tabellenspitze.

Peter Spanrad

Aufstellung und Punkte:

Babl (6), Buhl, Hellmich (7), Hornung (10), Kahlert, Kekic (3), Kllapija (7), Kock, Link, Manhart (2), Nibler (10), Pathekas (22), Pink (2), Rabe, Stanzel, Weiß (9).